نقدم لكم اقوي عروض السيارات الجديدة فى المملكة العربية السعودية شهر يونيو 2021 وسوف نعرض عليكم جميع العروض على أحدث السيارت تفصيلًا من حيث النوع، والماركة، وإسم السيارة، مع شرح إمكنيات ومزايا كل منهم على حدا، وكذلك إرفاق صور لكل سيارة، وسوف نذكر مزايا كل عرض لكل فئة بالتفصيل.

اقوي عروض السيارات الجديدة فى المملكة العربية السعودية شهر يونيو 2021

فى التالى سوف تجدون أفضل العروض الخاصة على السيارات 2021 في المملكة العربية السعودية، فتابعوا معنا:

صممت سيارة haval h6 بمحرك petrol 4 بقوة 2.5، وهو يولد 188 حصان بعزم دوان 350 نيوتن متر.

بمحرك petrol 4 بقوة 2.5، وهو يولد 188 حصان بعزم دوان 350 نيوتن متر. كما يوجد بها أيضا نظام فرامل مانع الإنزلاق، ونظام لتوزيع الفرامل ebd، ومساعد للفرامل.

وكما تاتى أيضا haval مع إنذار لمنع السرقة ،ويوجد بها عدد 6 من الوسائد الهوائية مع ثبات السيارة، ومن مزايا السيارة أيضًا أنها تحتوي على نظام مراقبة ضغط الاطارات.

مع إنذار لمنع السرقة ،ويوجد بها عدد 6 من الوسائد الهوائية مع ثبات السيارة، ومن مزايا السيارة أيضًا أنها تحتوي على نظام مراقبة ضغط الاطارات. تتمتع بفتحة سقف كهربائى، ومكيف أوتوماتيكى، ونظام عرض الحرارة، كما أن بها 7 مكبرات صوت.

يسري العرض المقدم على السيارة haval h6 2021 فى المدة من 15/06/2021 إلى 30/06/2021.

فى المدة من 15/06/2021 إلى 30/06/2021. العرض مقدم من البنك الأهلى السعودي، بدفع دفعة أولى بدون رسوم إدارية ،بودون هامش ربح، وبدون زيادة بسعر الكاش.

يتم تعبئة نموذج الطلب، ثم إرساله ليصل مباشرةً إلى البنك.

تأتى سيارة Hyundai Santafe مع محرك من 4 سلندرات بسعة 2 لتر، مع شحن توربينى للهواء يخرج قوة قدرها 235 حصان ودوران 320 نيوتن متر.

مع محرك من 4 سلندرات بسعة 2 لتر، مع شحن توربينى للهواء يخرج قوة قدرها 235 حصان ودوران 320 نيوتن متر. متصل المحرك بصندوق التروس أتوماتيك من 6 نقلات، وإستهلاك الوقود 8 لتر لكل 100 كم.

من الخارج تأتى السيارة بمصباح أمامى وخلفى ليد ومرايا كهربائية.

السيارة تحتوي على سقف كهربائي وجنوط رياضية بقياس 17 بوصة.

السيارة يوجد بها نظام مانع إنزلاق الفرامل، ونظام التوزيع لقوة الكبح على 4 اطارات، ونظام الجر.

كما تشمل على سبع وسائد هوائية، ونظام التحذير من التصادم الأمامى، والنقط العمياء ،والثبات الإلكترونى.

العرض المقدم على السيارة Hyundai Santafe 2021 فى المدة السارية إبتداءًا من 09/06/2021 إلى 30/06/2021.

فى المدة السارية إبتداءًا من 09/06/2021 إلى 30/06/2021. هاذا العرض مقدم بالتعاون مع البنك الأهلى التجاري وهيونداى.

ويتم تعبئة نموذج الطلب، ومن ثم إرسالة ليصل إلى البنك وشركة هيونداى وسيقومان بالتواصل معك.

تدفع 1.479 ريال سعودى كل شهر.

0% رسوم التمويل.

0% دفعة أولى.

0 % رسوم إدارية.

40% دفعة أخيرة.

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