سعر سيارة بنتلي في السعودية لعام 2021

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سعر سيارة بنتلي في السعودية، سيارة بنتلي واحدة من أشهر أنواع السيارات وأفضلها والتي لا يتواجد منها إلا عدد محدود في العالم والسعودية، فهي من السيارات الفاخرة وأفضلهم على مستوى العالم، ويعود هذا لأن السيارة بها العديد من المميزات التي تجعلها الأفضل ورقم واحد بين جميع انواع السيارات، وللتساؤلات المتكررة عن سعر سيارة بنتلي بالسعودية فنقدم لكم سعر السيارة في السعودية للعام الجديد 2021.مواصفات سيارات بنتلي
يختلف كل نوع من أنواع سيارات بنتلي بمميزات خاصة به مثل:مواصفات سيارة بنتلي كونتيننتال GT 2021
- تعمل بقوة 542 حصان.
- مع قوة عزم كبيرة تصل إلى 770 نيوتن.
- تستطيع الوصول حتى 100 كم/ساعة في مدة 4 ثواني فقط.
- السرعة القصوى لسيارة بنتلي هي 318 كم/ ساعة.
- سعة المحرك حوالي 6 لتر.
- والمحرك بنزين يتحمل حتى 8 سلندر.
- قوة عزم الدوران للسيارة هو 820 نيوتن.متر.
- وتستطيع السيارة توليد قوة تصل حتى 626 حصان.
- وتصل إلى 100 كم/ ساعة من منقطة الثبات في حوالي 3.8 ثانية وسرعتها القصوى 333 كم/ ساعة.
شركة بنتلي موتورز ليمتد من شركات السيارات الفاخرة المختصة في تسويق تلك السيارات البريطانية وهي في الأصل تابعة للشركة البريطانية فولكس فاجن، وقد قامت الشركة بإطلاق عدد معين ومختلف من تلك السيارات حول العالم، وتمتلك السعودية بعض تلك الأنواع التي وفرت للسوق السعودية ثروة كبيرة جدًا نظرًا لارتفاع أسعار سيارات بنتلي كالتالي:
- سيارة بنتلي فلاينج سبر W12 2021 هو من 940 ألف ريال سعودي إلى 1300000 ريال سعودي.
- أما عن بنتلي فلاينج سبر V8 هو من 850 ألف ريال سعودي حتى مليون ريال سعودي.
- وسيارة بنتلي بينتايجا W12 الجديدة سعرها في السعودية 955 ألف ريال سعودي حتى 2 مليون ريال سعودي.
- سيارة بنتلي بينتايجا V8 بسعر 800 ألف ريال سعودي إلى 1800000 ريال سعودي.
- وسعر سيارة بنتلي كونتيننتال GTC W12 GT هو 900 ألف ريال سعودي حتى 1100000 ريال سعودي.
- سيارة بنتلي كونتيننتال GT W12 GT يبدأ سعرها من 900 ألف ريال سعودي إلى 1100000 ريال سعودي.
- أما عن سيارة بنتلي كونتيننتال V8 فسعرها 850 ألف ريال سعودي حتى مليون ريال سعودي.
الوسوم
سعر سيارة بنتلي في السعودية، سيارة بنتلي واحدة من أشهر أنواع السيارات وأفضلها والتي لا يتواجد منها إلا عدد محدود في العالم والسعودية، فهي من السيارات الفاخرة وأفضلهم على مستوى العالم، ويعود هذا لأن السيارة بها العديد من المميزات التي تجعلها الأفضل ورقم واحد بين جميع انواع السيارات، وللتساؤلات المتكررة عن سعر سيارة بنتلي بالسعودية فنقدم لكم سعر السيارة في السعودية للعام الجديد 2021.مواصفات سيارات بنتلي
يختلف كل نوع من أنواع سيارات بنتلي بمميزات خاصة به مثل:مواصفات سيارة بنتلي كونتيننتال GT 2021
- تعمل بقوة 542 حصان.
- مع قوة عزم كبيرة تصل إلى 770 نيوتن.
- تستطيع الوصول حتى 100 كم/ساعة في مدة 4 ثواني فقط.
- السرعة القصوى لسيارة بنتلي هي 318 كم/ ساعة.
- سعة المحرك حوالي 6 لتر.
- والمحرك بنزين يتحمل حتى 8 سلندر.
- قوة عزم الدوران للسيارة هو 820 نيوتن.متر.
- وتستطيع السيارة توليد قوة تصل حتى 626 حصان.
- وتصل إلى 100 كم/ ساعة من منقطة الثبات في حوالي 3.8 ثانية وسرعتها القصوى 333 كم/ ساعة.
شركة بنتلي موتورز ليمتد من شركات السيارات الفاخرة المختصة في تسويق تلك السيارات البريطانية وهي في الأصل تابعة للشركة البريطانية فولكس فاجن، وقد قامت الشركة بإطلاق عدد معين ومختلف من تلك السيارات حول العالم، وتمتلك السعودية بعض تلك الأنواع التي وفرت للسوق السعودية ثروة كبيرة جدًا نظرًا لارتفاع أسعار سيارات بنتلي كالتالي:
- سيارة بنتلي فلاينج سبر W12 2021 هو من 940 ألف ريال سعودي إلى 1300000 ريال سعودي.
- أما عن بنتلي فلاينج سبر V8 هو من 850 ألف ريال سعودي حتى مليون ريال سعودي.
- وسيارة بنتلي بينتايجا W12 الجديدة سعرها في السعودية 955 ألف ريال سعودي حتى 2 مليون ريال سعودي.
- سيارة بنتلي بينتايجا V8 بسعر 800 ألف ريال سعودي إلى 1800000 ريال سعودي.
- وسعر سيارة بنتلي كونتيننتال GTC W12 GT هو 900 ألف ريال سعودي حتى 1100000 ريال سعودي.
- سيارة بنتلي كونتيننتال GT W12 GT يبدأ سعرها من 900 ألف ريال سعودي إلى 1100000 ريال سعودي.
- أما عن سيارة بنتلي كونتيننتال V8 فسعرها 850 ألف ريال سعودي حتى مليون ريال سعودي.
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