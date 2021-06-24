سعر سيارة بنتلي في السعودية لعام 2021

سعر سيارة بنتلي في السعودية، سيارة بنتلي واحدة من أشهر أنواع السيارات وأفضلها والتي لا يتواجد منها إلا عدد محدود في العالم والسعودية، فهي من السيارات الفاخرة وأفضلهم على مستوى العالم، ويعود هذا لأن السيارة بها العديد من المميزات التي تجعلها الأفضل ورقم واحد بين جميع انواع السيارات، وللتساؤلات المتكررة عن سعر سيارة بنتلي بالسعودية فنقدم لكم سعر السيارة في السعودية للعام الجديد 2021.

مواصفات سيارات بنتلي

يختلف كل نوع من أنواع سيارات بنتلي بمميزات خاصة به مثل:

تعمل بقوة 542 حصان.

مع قوة عزم كبيرة تصل إلى 770 نيوتن.

تستطيع الوصول حتى 100 كم/ساعة في مدة 4 ثواني فقط.

السرعة القصوى لسيارة بنتلي هي 318 كم/ ساعة.

سعة المحرك حوالي 6 لتر.

والمحرك بنزين يتحمل حتى 8 سلندر.

قوة عزم الدوران للسيارة هو 820 نيوتن.متر.

وتستطيع السيارة توليد قوة تصل حتى 626 حصان.

وتصل إلى 100 كم/ ساعة من منقطة الثبات في حوالي 3.8 ثانية وسرعتها القصوى 333 كم/ ساعة.

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شركة بنتلي موتورز ليمتد من شركات السيارات الفاخرة المختصة في تسويق تلك السيارات البريطانية وهي في الأصل تابعة للشركة البريطانية فولكس فاجن، وقد قامت الشركة بإطلاق عدد معين ومختلف من تلك السيارات حول العالم، وتمتلك السعودية بعض تلك الأنواع التي وفرت للسوق السعودية ثروة كبيرة جدًا نظرًا لارتفاع أسعار سيارات بنتلي كالتالي: