سعر لاند كروزر 2022 في السعودية يعتبر من أهم الأمور التي تشغل بال عشاق السيارات العالمية، لأنها من الأنواع التي لاقت الشهرة الكبيرة في كافة دول العالم، لأنها تحتوي على الإمكانيات الرائعة وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على أهم مواصفات هذه السيارة وأسعارها.

سعر لاند كروزر 2022 في السعودية

سوف يتم طرح هذه السيارة الجديدة في الفترة المقبلة في أسواق المملكة العربية السعودية بعد أن تم اثبات أنها من الماركات العالمية، وسوف يكون سعرها 372 ألف ريال سعودي.

مواصفات سيارة لاند كروزر 2021

شركة تويتا العالمية أطلقت سيارة جديدة يطلق عليها سيارة لاند كروزر العالمية، وسوف يتم طرحها في المملكة العربية السعودية، وتمتلك الكثير من المواصفات وأهمها:

نظام السيارة هايبر حيث أنها تحتوي على محرك بنزين 76 بسعة ثلاثة ونصف لتر.

السيارة يتواجد بها محرك كهربائي بقوة 416 حصان.

يعتبر محرك السيارة من المحركات الناقلة إلى الحركة بالشكل الاتوماتيك.

يحتوي المحرك على 10 سرعات.

المحرك مزدوج حيث يعطي السيارة عزم الدوران والقوى الكبرى.

سرعة السيارة تتراوح من صفر إلى 100 كيلومتر خلال فترة قليلة جدا من الوقت لا يزيد عن 9 ثواني.

السرعة القصوى للسيارة تصل إلى 200 كيلو في كل ثانية.

شكل السيارة عبارة عن صندوق مع وجود الشبك المعدني الرائع، وتحتوي بعض أجزاء السيارة على القطع المصنوعة من البلاستيك التي تخص عملية الشحن.

يوجد بالسيارة المصابيح الأمامية والمصابيح الخلفية من النوع لد.

مواصفات سيارة لاند كروزر 2022 الخارجية

تحتوي السيارة من الخارج على المواصفات القياسية والتي جاءت كالأتي:

السيارة طولها 4.97 متر وعرض السيارة يصل الى 1.99متر.

أما بالنسبة الى الارتفاع فإنها سجلت 1.86 متر.

عجلات السيارة ترتفع عن الأرض بنحو 2.6 متر.

تمتلك السيارة أفضل الامكانيات التي تساعد السائق على أن يعبر الطرقات الوعرة.

تحتوي على الماسح الضوئي لبصمات الأصابع.

يوجد بها أنظمة الترفيه من خلال اللمس.

درجة حرارة السيارة يتم التحكم فيها.

يوجد بها المقاعد الأمامية التي تحتوي على المدفئة والتهوية.

الازرار التي تساعد على أن يتحكم في التكييف.

خلال سرعتها تحتوي على نظام المحافظة على المسار في الطرقات.

توفر أنظمة قيادة متنوعة.

تحتوي على وضعية الدفع الرباعي.

فرامل الانتظار تكون بالشكل الالكتروني.

يوجد بها خاصية شحن الهاتف اللاسلكي.

المواصفات الداخلية للسيارة