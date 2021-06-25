الآن يمكنك الاستفادة من عرض بدون كفيل عرض تقسيط تويوتا كورولا جي ال اي 1.5 فتحة سقف بدفعات شهرية تصل لـ 1391 ريال سعودي. وستحصل على مجموعة من المميزات من شركة عبداللطيف جميل للتمويل. وذلك من خلال الفروع المختلفة المنتشرة في المملكة العربية السعودية. وستحصل على مجموعة من المميزات.مواصفات سيارة تويوتا كورولا جي ال اي 1.5 فتحة سقف
من أهم المواصفات لسيارة تويوتا كورولا جي إل آي فتحة سقف 1.5 لتر 2021. أنها سيارة من فئات السيارات السيدان الرائعة. حيث لها نوعية الدفع للعجلات فيها دفع أمامي. أما بالنسبة لحجم المحرك فالسيارة تحمل محرك يصل لـ 1.5 لتر وعدد الاسطوانات هو 3 اسطوانات لتوليد قوة بمقدار 119 حصان. وبخصوص الناقل للحركة في التويوتا الكورولا جي إل آي فتحة سقف 1.5 لتر 2021 هو أوتوماتيك CVT. أما عن نوعية الوقود او النظام الخاص بالمحرك فهو البنزين. وتجدر الإشارة إلى أن المعدل الاستهلاكي للوقود هو 19.3 كيلومتر لكل لتر. بالنسبة للترفيه والتكنولوجيا، كما توفر هذه السيارة اتصال يو اس بي، بلوتوث و6 مكبرات الصوت. سعر تويوتا كورولا جي إل آي فتحة سقف 1.5 لتر 2021 يبدأ من 76000 ريال سعوديمميزات تقسيط سيارة تويوتا كورولا جي ال اي 1.5 فتحة سقف من عبداللطيف جميل
- باديء ذي بدء لا توجد مصاريف إدارية على السيارة.
- يمكنك أن تدفع بداية من الإيجار الثاني فالإيجار الشهري الأول يتحمله توكيل عبداللطيف جميل، والمحتسب على أساس ستين شهر على حسب العرض.
- لا توجد دفعة أولى.
- بدون كفيل وبالتالي يمكن للعاملين في السعودية تقسيط السيارة بكل سهولة.
- معتمد من الهيئة الشرعية في البلاد.
يوجد سيارات أخرى تحصل على نفس عرض تويوتا 2021 تقسيط على مدار ستين شهر وهي كالتالي:
- أولًا يارس سيدان 2021 واي شركات بدفعات شهرية 952 ريال سعودي.
- أما ثانيًا يارس سيدان 2021 واي 1.5 بدفعات شهرية 962 ريال سعودي.
- بيما ثالثًا تقسيط سيارة تويوتا يارس 2021 واي بلس 1.5 بدفعات شهرية قدرها 1011 ريال سعودي.
- كما يمكنك تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2021 اكس ال اي 1.5 بدفعات شهرية تصل لـ 1152 ريال سعودي.
- وأيضًا تستطيع تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2021 اكس ال مطور بدفعات شهرية تصل لـ 1210 ريال سعودي.
- بالإضافة إلى ما سبق يمكنك تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2021 اكس ال مطور فتحة سقف مطور تصل لـ 1285 ريال سعودي.
- ـ أو يمكنك الحصول على فرصة تقسيط تويوتا كورولا جي ال اي 1.5 فتحة سقف بدفعات شهرية تصل لـ 1391 ريال سعودي.
- تقسيط سيارة راش 2021 استاندرد موديل السنة بدفعات شهرية تصل لـ 1140 ريال سعودي.
- تقسيط سيارة راش 2021 جي ال الدفعات الشهرية 1217 ريال سعودي.
- يمكنك أيضًا تقسيط سيارة إنوفا 2021 أساسي بدفعات شهرية تصل لـ 1639 ريال سعودي.
- كما يمكنك أيضًا عمل تقسيط سيارة تويوتا فورتشنر 2021 جي اكس 2 بدفعات شهرية 1867 ريال سعودي.
- وكذلك يمكنك تقسيط سيارة تويوتا فورتشنر 2021 جي اكس 2 دفع رباعي بدفعات شهرية تصل لـ 2027 ريال سعودي.
- عروض تقسيط هيونداي المجدوعي أقل من 1100 ريال سعودي بدون كفيل
الوسوم
الآن يمكنك الاستفادة من عرض بدون كفيل عرض تقسيط تويوتا كورولا جي ال اي 1.5 فتحة سقف بدفعات شهرية تصل لـ 1391 ريال سعودي. وستحصل على مجموعة من المميزات من شركة عبداللطيف جميل للتمويل. وذلك من خلال الفروع المختلفة المنتشرة في المملكة العربية السعودية. وستحصل على مجموعة من المميزات.مواصفات سيارة تويوتا كورولا جي ال اي 1.5 فتحة سقف
من أهم المواصفات لسيارة تويوتا كورولا جي إل آي فتحة سقف 1.5 لتر 2021. أنها سيارة من فئات السيارات السيدان الرائعة. حيث لها نوعية الدفع للعجلات فيها دفع أمامي. أما بالنسبة لحجم المحرك فالسيارة تحمل محرك يصل لـ 1.5 لتر وعدد الاسطوانات هو 3 اسطوانات لتوليد قوة بمقدار 119 حصان. وبخصوص الناقل للحركة في التويوتا الكورولا جي إل آي فتحة سقف 1.5 لتر 2021 هو أوتوماتيك CVT. أما عن نوعية الوقود او النظام الخاص بالمحرك فهو البنزين. وتجدر الإشارة إلى أن المعدل الاستهلاكي للوقود هو 19.3 كيلومتر لكل لتر. بالنسبة للترفيه والتكنولوجيا، كما توفر هذه السيارة اتصال يو اس بي، بلوتوث و6 مكبرات الصوت. سعر تويوتا كورولا جي إل آي فتحة سقف 1.5 لتر 2021 يبدأ من 76000 ريال سعوديمميزات تقسيط سيارة تويوتا كورولا جي ال اي 1.5 فتحة سقف من عبداللطيف جميل
- باديء ذي بدء لا توجد مصاريف إدارية على السيارة.
- يمكنك أن تدفع بداية من الإيجار الثاني فالإيجار الشهري الأول يتحمله توكيل عبداللطيف جميل، والمحتسب على أساس ستين شهر على حسب العرض.
- لا توجد دفعة أولى.
- بدون كفيل وبالتالي يمكن للعاملين في السعودية تقسيط السيارة بكل سهولة.
- معتمد من الهيئة الشرعية في البلاد.
يوجد سيارات أخرى تحصل على نفس عرض تويوتا 2021 تقسيط على مدار ستين شهر وهي كالتالي:
- أولًا يارس سيدان 2021 واي شركات بدفعات شهرية 952 ريال سعودي.
- أما ثانيًا يارس سيدان 2021 واي 1.5 بدفعات شهرية 962 ريال سعودي.
- بيما ثالثًا تقسيط سيارة تويوتا يارس 2021 واي بلس 1.5 بدفعات شهرية قدرها 1011 ريال سعودي.
- كما يمكنك تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2021 اكس ال اي 1.5 بدفعات شهرية تصل لـ 1152 ريال سعودي.
- وأيضًا تستطيع تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2021 اكس ال مطور بدفعات شهرية تصل لـ 1210 ريال سعودي.
- بالإضافة إلى ما سبق يمكنك تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2021 اكس ال مطور فتحة سقف مطور تصل لـ 1285 ريال سعودي.
- ـ أو يمكنك الحصول على فرصة تقسيط تويوتا كورولا جي ال اي 1.5 فتحة سقف بدفعات شهرية تصل لـ 1391 ريال سعودي.
- تقسيط سيارة راش 2021 استاندرد موديل السنة بدفعات شهرية تصل لـ 1140 ريال سعودي.
- تقسيط سيارة راش 2021 جي ال الدفعات الشهرية 1217 ريال سعودي.
- يمكنك أيضًا تقسيط سيارة إنوفا 2021 أساسي بدفعات شهرية تصل لـ 1639 ريال سعودي.
- كما يمكنك أيضًا عمل تقسيط سيارة تويوتا فورتشنر 2021 جي اكس 2 بدفعات شهرية 1867 ريال سعودي.
- وكذلك يمكنك تقسيط سيارة تويوتا فورتشنر 2021 جي اكس 2 دفع رباعي بدفعات شهرية تصل لـ 2027 ريال سعودي.
- عروض تقسيط هيونداي المجدوعي أقل من 1100 ريال سعودي بدون كفيل
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