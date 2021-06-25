الآن يمكنك الاستفادة من عرض بدون كفيل عرض تقسيط تويوتا كورولا جي ال اي 1.5 فتحة سقف بدفعات شهرية تصل لـ 1391 ريال سعودي. وستحصل على مجموعة من المميزات من شركة عبداللطيف جميل للتمويل. وذلك من خلال الفروع المختلفة المنتشرة في المملكة العربية السعودية. وستحصل على مجموعة من المميزات.

مواصفات سيارة تويوتا كورولا جي ال اي 1.5 فتحة سقف

من أهم المواصفات لسيارة تويوتا كورولا جي إل آي فتحة سقف 1.5 لتر 2021. أنها سيارة من فئات السيارات السيدان الرائعة. حيث لها نوعية الدفع للعجلات فيها دفع أمامي. أما بالنسبة لحجم المحرك فالسيارة تحمل محرك يصل لـ 1.5 لتر وعدد الاسطوانات هو 3 اسطوانات لتوليد قوة بمقدار 119 حصان. وبخصوص الناقل للحركة في التويوتا الكورولا جي إل آي فتحة سقف 1.5 لتر 2021 هو أوتوماتيك CVT. أما عن نوعية الوقود او النظام الخاص بالمحرك فهو البنزين. وتجدر الإشارة إلى أن المعدل الاستهلاكي للوقود هو 19.3 كيلومتر لكل لتر. بالنسبة للترفيه والتكنولوجيا، كما توفر هذه السيارة اتصال يو اس بي، بلوتوث و6 مكبرات الصوت. سعر تويوتا كورولا جي إل آي فتحة سقف 1.5 لتر 2021 يبدأ من 76000 ريال سعودي

باديء ذي بدء لا توجد مصاريف إدارية على السيارة. يمكنك أن تدفع بداية من الإيجار الثاني فالإيجار الشهري الأول يتحمله توكيل عبداللطيف جميل، والمحتسب على أساس ستين شهر على حسب العرض. لا توجد دفعة أولى. بدون كفيل وبالتالي يمكن للعاملين في السعودية تقسيط السيارة بكل سهولة. معتمد من الهيئة الشرعية في البلاد.

مميزات تقسيط سيارة تويوتا كورولا جي ال اي 1.5 فتحة سقف من عبداللطيف جميلسيارات أخرى يمكنك تقسيطها تويوتا في العرض

يوجد سيارات أخرى تحصل على نفس عرض تويوتا 2021 تقسيط على مدار ستين شهر وهي كالتالي: