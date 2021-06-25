احدث وأفضل عروض تقسيط سيارة شانجان Alsvin موديل 2022 بدون مقدم

عروض تقسيط سيارة شانجان Alsvin موديل 2022 بدون مقدم، هو ما يبحث عنه الكثيرين الراغبين في اقتناء السيارة شانجان الصينية لرخص سعرها وصغر حجمها، فإن كنت ترغب في اقتناء هذا النوع من السيارات فتابع معنا هذه السطور البسيطة التي سنقدم لك من خلالها أفضل عروض تقسيط سيارة شانجان Alsvin موديل 2022 لها إذا لم يكن متوفر معك سعرها بالكامل.

عروض تقسيط سيارة شانجان Alsvin موديل 2022 بدون مقدم

أفضل عروض تقسيط سيارة شانجان Alsvin موديل 2022 بدون مقدم هو تقسيط السيارة على 60 شهرًا كحد أقصى

ويمكنك تقسيم سعر السيارة النهائي الذي يشمل الضريبة المضافة والزيادة التي يشهدها سعر السيارة كل بشكل سنوي.

يمكنك سداد ألف ريال سعودي تقريبًا لو قسطت سعر السيارة على 40 شهرًا فقط فكلما كانت مدة القسط أكبر كلما كانت قيمة القسط أقل.

ما هو السيارة شانجان Alsvin موديل 2022

سعر سيارة شانجان هو 34 ألف ريال سعودي دون احتساب الضريبة ويصبح سعرها حوالي 90 ألف ريال بعد إضافة الضريبة المضافة.

تستطيع أن تحصل على السيارة بهذا السعر في فترة العروض التي يعلنها الوكيل المنوط به بيع هذا النوع من السيارات في السعودية خلال فترة الصيف.

يقدم وكيل سيارة شانجان خصم 30% على باقي الخدمات الخاصة بالسيارة مع منح العميل عازل حراري مضمون لمدة 10 سنوات.

خصم 30% على باقي الخدمات الخاصة بالسيارة مع منح العميل عازل حراري مضمون لمدة 10 سنوات. ضمان السيارة يصل إلى 5 سنوات أو إلى نصف مليون كيلو مترًا بعد نهاية فترة ضمان الوكيل إلى أن تنفذ كمية السيارات المعروضة وعلى حسب شروط وأحكام الوكيل.

مميزات سيارة شانجان Alsvin موديل 2022

سيارة شانجان Alsvin موديل 2022 لها عدة مميزات بالرغم من قلة سعرها تجعلك تحرص على شرائها، هذه السيارة تتميز بما يلي: