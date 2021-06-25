أفضل وأحدث عروض تقسيط السيارة شانجان Cs75 بلس 2022 بدون مقدم وبالتقسيط

عروض تقسيط السيارة شانجان Cs75 بلس 2022 بدون مقدم وبالتقسيط، هي ما سنقدمه لك من خلال سطورنا القادمة إذا كنت ترغب في اقتناء سيارة جميلة ولها مميزات متعددة وقدراتها عالية وهي من السيارات المصنعة في الصين والتي توفر سيارات حجمها صغير تسهل على مقتنييها أن يتحركوا بين المدن السعودية بسهولة ويسر. عروض تقسيط السيارة شانجان Cs75 بلس 2022 بدون مقدم وبالتقسيط عروض تقسيط السيارة شانجان Cs75 بلس 2022 بدون مقدم وبالتقسيط يستطيع العميل أن يسدد سعر السيارة شانجان على 60 شهرًا وسيكون القسط حوالي 1100 ريال سعودي دون أن يرحل أي مبالغ إلى آخر دفعة في القسط ولكن إذا كان ذلك عبئًا على العميل فيمكنه أن يخفض قيمة القسط إلى أقل من 1000 ريالا مع تسديد دفعة تملك. ما هو سعر السيارة شانجان Cs75 بلس سعر السيارة شانجان Cs75 بلس هو 80 ألف ريال تقريبًا دون احتساب الضريبة المضافة ويصبح 93 ألف ريال بعد احتساب الضريبة في حالة الشراء نقدًا، أما الشراء بنظام القسط فإن سعر السيارة سوف يصبح مختلفًا على حسب المقدمة التي سيدفعها العميل وعدد الأقساط التي يسددها ودخله الشهري.

Cs75 بلس هو 80 ألف ريال تقريبًا دون احتساب الضريبة المضافة ويصبح 93 ألف ريال بعد احتساب الضريبة في حالة الشراء نقدًا، أما الشراء بنظام القسط فإن سعر السيارة سوف يصبح مختلفًا على حسب المقدمة التي سيدفعها العميل وعدد الأقساط التي يسددها ودخله الشهري. ويمكن للبنك أو شركة التمويل التي سيتعامل معها العميل أن تطلب منه بعض الشروط أو الأمور سواء كان هذا العميل سعودي الجنسية أو مقيمًا في المملكة فقط. ما هو سعر السيارة شانجان Cs75 بلس ما هي مزايا شانجان Cs75 بلس؟ للسيارة شانجان Cs75 بلس مزايا كثيرة هي:

لها محرك تيربو سعته 2 لتر.

المحرك الخاص بالسيارة رباعي الاسطوانات.

يحتوي محرك السيارة على 16 صمامًا.

قوة محركها 229 حصان. ما هي مزايا شانجان Cs75 بلس؟ قدرة المحرك على توليد عزم الدوران 360 نيوتن كحد أقصى. ناقل السيارة يعمل بالنظام الأوتوماتيكي وله 8 سرعات.

لناقل السيارة 3 أنماط قيادة هي النمط الرياضي، النمط الاقتصادي، النمط العادي أو المعتاد.

السيارة مزودة بنظام تحذير من الاصطدام من الأمام.

سقف سيارة شانجان ي حتوي على فتحة بانوراما مع وجود 4 كاميرات ومفتاح تحكم في تشغيل السيارة عن بعد.

حتوي على فتحة بانوراما مع وجود 4 كاميرات ومفتاح تحكم في تشغيل السيارة عن بعد. توجد فتحات للتكيف في الجزء الخلفي من السيارة.

السيارة متاح في صف مقعدها الثاني نظام تثبيت لسرعة التكيف. الوسوم

عروض تقسيط السيارة شانجان Cs75 بلس 2022 بدون مقدم وبالتقسيط، هي ما سنقدمه لك من خلال سطورنا القادمة إذا كنت ترغب في اقتناء سيارة جميلة ولها مميزات متعددة وقدراتها عالية وهي من السيارات المصنعة في الصين والتي توفر سيارات حجمها صغير تسهل على مقتنييها أن يتحركوا بين المدن السعودية بسهولة ويسر. عروض تقسيط السيارة شانجان Cs75 بلس 2022 بدون مقدم وبالتقسيط عروض تقسيط السيارة شانجان Cs75 بلس 2022 بدون مقدم وبالتقسيط يستطيع العميل أن يسدد سعر السيارة شانجان على 60 شهرًا وسيكون القسط حوالي 1100 ريال سعودي دون أن يرحل أي مبالغ إلى آخر دفعة في القسط ولكن إذا كان ذلك عبئًا على العميل فيمكنه أن يخفض قيمة القسط إلى أقل من 1000 ريالا مع تسديد دفعة تملك. ما هو سعر السيارة شانجان Cs75 بلس سعر السيارة شانجان Cs75 بلس هو 80 ألف ريال تقريبًا دون احتساب الضريبة المضافة ويصبح 93 ألف ريال بعد احتساب الضريبة في حالة الشراء نقدًا، أما الشراء بنظام القسط فإن سعر السيارة سوف يصبح مختلفًا على حسب المقدمة التي سيدفعها العميل وعدد الأقساط التي يسددها ودخله الشهري.

Cs75 بلس هو 80 ألف ريال تقريبًا دون احتساب الضريبة المضافة ويصبح 93 ألف ريال بعد احتساب الضريبة في حالة الشراء نقدًا، أما الشراء بنظام القسط فإن سعر السيارة سوف يصبح مختلفًا على حسب المقدمة التي سيدفعها العميل وعدد الأقساط التي يسددها ودخله الشهري. ويمكن للبنك أو شركة التمويل التي سيتعامل معها العميل أن تطلب منه بعض الشروط أو الأمور سواء كان هذا العميل سعودي الجنسية أو مقيمًا في المملكة فقط. ما هو سعر السيارة شانجان Cs75 بلس ما هي مزايا شانجان Cs75 بلس؟ للسيارة شانجان Cs75 بلس مزايا كثيرة هي:

لها محرك تيربو سعته 2 لتر.

المحرك الخاص بالسيارة رباعي الاسطوانات.

يحتوي محرك السيارة على 16 صمامًا.

قوة محركها 229 حصان. ما هي مزايا شانجان Cs75 بلس؟ قدرة المحرك على توليد عزم الدوران 360 نيوتن كحد أقصى. ناقل السيارة يعمل بالنظام الأوتوماتيكي وله 8 سرعات.

لناقل السيارة 3 أنماط قيادة هي النمط الرياضي، النمط الاقتصادي، النمط العادي أو المعتاد.

السيارة مزودة بنظام تحذير من الاصطدام من الأمام.

سقف سيارة شانجان ي حتوي على فتحة بانوراما مع وجود 4 كاميرات ومفتاح تحكم في تشغيل السيارة عن بعد.

حتوي على فتحة بانوراما مع وجود 4 كاميرات ومفتاح تحكم في تشغيل السيارة عن بعد. توجد فتحات للتكيف في الجزء الخلفي من السيارة.

السيارة متاح في صف مقعدها الثاني نظام تثبيت لسرعة التكيف.

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