دليل أسعار نيسان باترول في الكويت وحش الطريق من موديل 2015 حتى 2021 

تعد نيسان باترول من أكثر موديلات السيارات نجاحًا في الكويت، ولم يأتِ هذا النجاح وليد الصدفة، إنما تحقق ذلك لأكثر من عامل، ومن بين أبرز هذه العوامل، أن السيارة تنتمي لأحد أكبر علامات شركات السيارات اليابانية في العالم وأنجحها، وثانيًا تأتي السيارة بمواصفات خرافية تناسب كافة أذواق المتعاملين مع سوق السيارات الكويتي وبالإضافة إلى ذلك، أن المركبة من المركبات الاعتمادية وقادرة على الخدمة في أقسى الظروف وأكثرها صعوبة.

أسعار باترول 2020 بالكويت

يبلغ سعر السيارة موديل 2020 جديدة بالكويت ما بين الـ 15 والـ 25 ألف دينار كويتي، حسب الفئة المختارة، وتختلف أسعار الفئات بناءً على الاختلافات بين كل منها على حسب التجهيزات والمواصفات.

سعر نيسان باترول 2021

حددت شركة نيسان من خلال وكيلها في الكويت شركة البابطين سعر السيارة المشار إليها موديل 2021 في الكويت من الـ 16 الف دينار وحتى الـ27 ألف دينار كويتي.

مميزات باترول 2021

تتميز السيارة المشار إليها بامتلاكها قوة محرك عملاقة تقدر بنحو 275 حصان.

عضلات سيارة قوية للغاية لتناسب الطرق الوعرة وحتى الطرق الداخلية غير الممهدة دون نقل إحساس التفاعل مع هذه الطرق للركاب.

تتمتع باعتمادية كبيرة كما أنها تحتفظ بقيمتها حتى بعد مرور الوقت على شرائها وذلك لأنها سيارة قوية ومرغوبة في الكويت.

باترول للبيع

تختلف أسعار السيارة اليابانية في الكويت حسب تاريخ سنة الصنع وحالة السيارة العامة والممشى الذي قطعته السيارة.

باترول 2015

تتراوح أسعار هذا الموديل ما بين الـ 7000 دينار وحتى الـ 9500 دينار، وهناك بعض الحالات التي تجد فيها السعر يقل عن مستوى الـ 7000.

موديل 2016

يبلغ سعر سيارة الدفع الرباعي المشار إليها بالكويت ما بين الـ 7700 دينار والـ 10 آلاف دينار كويتي.

ملحوظة:

يجب الكشف عن جميع السيارات المستعملة قبل شرائها للتأكد من الجودة وعدم وجود أعطال كبيرة في السيارة.

لابد من الفحص على يد متخصص وكذلك الكشف عن السيارة بالكمبيوتر، وفيما يلي مقال عن طريقة معرفة جودة الكفرات.

رقم وكالة نيسان في الكويت

يمكنك الاستعلام عن أسعار وعروض نيسان على موديل وغيره من الموديلات عن طريق الاتصال على الرقم التالي الخاص بالوكالة شركة البابطين: 1804888.