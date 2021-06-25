أحدث أسعار فئات تويوتا فينزا suv الجديدة 2021 في السعودية ضمن عروض الوكيل، لم تعد Venza موديل 2021 بعد غياب دام لمدة 5 سنوات قائمة على طراز السيارات السيدان متوسطة الحجم ؛ حيث أعيد تصورها مع كل ما قد يريده مشترو الكروس أوفر في سيارة ذات خمسة مقاعد متعددة الاستخدامات، وذلك من حيث تقنية الدفع الرباعي، والتصميم الخارجي الرياضي، والاقتصاد الفائق في استهلاك الوقود، والتكنولوجيا المتطورة، والتصميم الداخلي المريح الذي يركز على الميزات الفاخرة، لذا دعونا نتعرف معاً على المواصفات الكامل للسيارة، وأحدث أسعار الفئات الثلاث من تويوتا فينزا لدى الوكيل بالسعودية.

مواصفات تويوتا فينزا suv الجديدة 2021

طُرحت تويوتا Venza في ثلاثة فئات لعام 2021 وهي LE و XLE و Limited. تأتي جميع الفئات بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لترًا ومحركات كهربائية متزامنة ذات مغناطيس دائم، بحيث تتحد لتنتج إجمالي إنتاج يبلغ 219 حصانًا، يقترن نظام المحرك بناقل حركة متغير باستمرار يتم التحكم فيه إلكترونيًا، وهو يرسل الطاقة إلى جميع العجلات الأربع من خلال نظام الدفع الرباعي القياسي، يتوفر في تويوتا فينزا الجديدة أيضًا معيار Qi للشحن اللاسلكي، بالاضافة إلى نظام معلومات ترفيهي بشاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصات تدعم Apple CarPlay و Android Auto.

تأتي جميع الموديلات الثلاثة مزودة بمجموعة Toyota Safety Sense (TSS) 2.0 من تقنيات السلامة، والتي تشمل التحكم التكيفي في ثبات السرعة، وتحذيرات الاصطدام الأمامية مع اكتشاف المشاة، ومساعدة التمركز في الممر، ونظام تثبيت السرعة بالرادار الديناميكي عالي السرعة، وتحذيرات مغادرة المسار مع مساعدة التوجيه ومساعدة إشارات الطريق، كما تعتبر تنبيهات حركة المرور الخلفية ومراقبة النقاط العمياء أيضًا بمواصفات قياسية في فينزا suv الجديدة.

أسعار فئات تويوتا فينزا 2021 بالسعودية

تتوفر Toyota Venza الموديل الجديد 2021 بثلاثة فئات، وتختلف تلك الطرازات بالطبع من حيث السعر والتجهيزات الداخلية وبعض الإضافات الخارجية، حيث طُرحت فئة LE من السيارة بسعر 126 ألف ريال لدى الوكيل بالسعودية، بينما وصل سعر فئة XLE إلى حوالي 139 ألف وخمسمائة ريال سعودي، أما تويوتا فينزا فئة ليميتد Limited فقد بلغ سعرها في السعودية 153 ألف وخمسمائة ريال تقريباً.

Toyota Venza من الخارج

تأتي تويوتا فينزا 2021 فئة LE بعجلات مقاس 18 بوصة، ومصابيح أمامية LED متعددة العواكس، وأضواء LED نهارية، بينما تضيف فئة XLE عجلات أكبر مقاس 19 بوصة، وأضواء LED نهارية مزدوجة ، وشاشة عرض ملونة لمعلومات السائق مقاس 7 بوصات، ومفتاح ذكي بأربعة أبواب ومدخل ذكي مع نظام سونار وقوف السيارات الأمامي والخلفي، بينما تأتي الفئة الاعلى من فينزا 2021 مزودة بأضواء لشعار Venza، وكاميرا على شكل عين الطائر مع رؤية بزاوية 360 درجة، وشاشة تعمل باللمس مقاس 12.3 بوصة ، ونظام ملاحة ، و نظام صوت JBL بتسعة مكبرات صوت، بالاضافة إلى العديد من التجهيزات الأخرى.

المواصفات الداخلية لتويوتا فينزا الجديدة

شنطة السيارة أصغر بكثير من تويوتا RAV4 بمساحة تبلغ 28.8 قدم مكعب فقط، بينما تعد RAV4 هي الأعلى في فئتها مع منافسيها Honda CR-V و Nissan Rogue وتوفر 37.6 قدم مكعب من التخزين الخلفي. وحتى مع طي المقاعد فإن فينزا 2021 توفر 55.1 قدمًا مكعبًا فقط ، مقارنة بحوالي 70 قدمًا في سيارة RAV4. بينما نجد أن فينزا قد عوضت المساحة التخزينية الصغيرة بتشطيبات داخلية راقية، كما أن المقاعد الأمامية مبطنة بشكل جيد وفسيحة.

وعلى الرغم من أنها تشترك في نفس التصنيف مع تويوتا RAV4 كسيارة كروس أوفر مدمجة، إلا أن تويوتا قد ميزت فينزا الجديدة بتصميم أكثر أناقة وتجربة أكثر دقة على الطريق، بالاضافة إلى المزيد من المعدات المتميزة ضمن قائمتها القصيرة من الديكورات، تويوتا Venza 2021 ليست مركبة مغامرات للطرق الوعرة، ولكنها تتميز بكونها سيارة كروس أوفر حضرية للسائقين الذين يحتاجون إلى مساحة إضافية صغيرة وثقة بالدفع الرباعي.