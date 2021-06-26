عروض تمويل كيا سيراتو  2021 بالتعاون مع البنك الأهلي السعودي بدون مقدم

كيا سيراتو موديل 2021 أحد الطرازات السيدان المتوفرة في سوق السيارات السعودي. ومن جهتها أقرت شركة الجبر للسيارات. الوكيل الرسمي لـ علامة كيا الكورية في المملكة. وذلك بالتعاون مع البنك الأهلي السعودي. ومن خلال السطور التالية إليكم تفاصيل العرض الترويجي على طراز سيراتو.

كيا سيراتو

كما أعلنت شركة الجبر للسيارات. عن عروض ترويجية على طراز سيراتو موديل 2021. والذي يحظى باهتمام عملاء السوق السعودي. وتضمن العرض خدمة تمويل للسيارة بواسطة البنك الأهلى السعودي. كما بإمكان العميل اختيار السيارة والفئة ومن ثمّ ملئ استمارة للتقسيط. وإرسالها إلى وكيل كيا (شركة الجبر). وفرع البنك الأهلي في المملكة. ثم سيتم التواصل مع العميل. فيما تصل قيمة القسط الشهري للسيارة سيراتو نحو 858 ريال سعودي. بدون مقدم. مع تقسيط على مهلة تصل إلى 60 شهرًا. علاوة على أن العرض الترويجي سينتهي في موعد أقصاه 30 من شهر يونيو لعام 2021.

سيراتو 2021 الشكل الجديد

كما احتوت سيارة سيراتو موديل 2021 على مواصفات مميزة. لتجذب بدورها عملاء السوق السعودي. بالإضافة إلى أنها جاءت مع منظومة أداء قوية. وعوامل أمان قياسية. لتوفير حماية للركاب. ومن خلال النقاط التالية إليكم نبذة عن مواصفات السيارة السيدان سيراتو:

محرك سيراتو السيدان

فيما اعتمدت السيارة السيدان سيراتو 2021 على منظومة حركة قوية. بمحرك وصل إلى 1600 سي سي. قادر على توليد قوة حصانية قدرها 126 حِصانًا. مع عزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر. علاوة على أن الموتور اتصل بناقل حركة أتوماتيك. كما تتوفر السيارة في المملكة بخيار آخر من المحركات. بسعة بلغت 2000 سي سي. مع قوة 150 حِصانًا. كما بلغ العزم الأقصى للدوران 192 نيوتن/ متر.

كماليات سيراتو

في سياق متصل زودت السيارة بمواصفات داخلية مميزة. ومن بينها راديو إف إم. مع مشغل اسطوانات إم بي ثري. بالإضافة إلى وجود تكييف هواء أتوماتيك مع بعض الفئات. وإمكانية للتحكم في ارتفاع مقعد السائق. علاوة على إمكانية التحكم الأتوماتيكي في نوافذ السيارة. علاوة على ذلك احتوت السيارة على عجلة قيادة مكسوة بخامة الجلد. بالإضافة إلى مخرج يو إس بي لتوصيل الهاتف المحمول بالسيارة. مع باور ستيرنج حساس للسرعة. وكمبيوتر رحلات.