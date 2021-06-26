فيديو بيجو تحوّل 308 إلى سيارة عائلية

أعلنت شركة بيجو الفرنسية، عن النموذج الجديد من سيارات "308"، التي تختلف بشكل ملحوظ عن نماذج "308" السابقة، وحصلت على تعديلات مميزة في هيكلها من الخارج، وخصوصا من ناحية تصميم المصابيح وتصميم ممتصات الصدمات والواجهة الأمامية، وأصبحت أقرب إلى السيارات العائلية المريحة إذ ازداد طول وعرض الهيكل.

بيجو تزود سيارة 308 بأحدث الأنظمة

وجهزت السيارة بأحدث أنظمة الملتيميديا التي يمكن إدارتها من خلال شاشة لمسية كبيرة، ويمكن وصل هذه الشاشة لاسلكيا مع الهواتف والأجهزة الذكية، وتأتي بيجو 308 الجديدة مع أنظمة لتدفئة المقاعد والمقود، وأنظمة كهربائية للتحكم بوضعيات المقاعد وطي المرايا، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، وأنظمة للحفاظ على الثبات.

نماذج بيجو 308 الجديدة

وستطرح "308" الجديدة بعدة نماذج، نموذج مزود بمحركات بنزين بسعة 1.6 ليتر بعزم 180 حصانا، نموذج بمحركات هجينة اقتصادية صديقة للبيئة، وستعمل مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ 8 سرعات.

مصدر الصور موقع بيجو الرسمي