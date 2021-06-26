بالصور سيارة إنفينيتي QX60 الجديدة كلياً

كشفت إنفينيتي عن سيارة QX60 الرياضية الجديدة كلياً ومُتعددة الاستخدامات موديل 2022، التي تُعد الخيار الأمثل للعملاء بفضل تصميمها الخارجي ومقصورتها المزودة بثلاثة صفوف من المقاعد والتقنيات المتقدمة.

إنفينيتي تكشف عن QX60 الجديدة

وكشفت إنفينيتي النقاب عن الجيل الجديد من سيارات الدفع الرباعي في حدث أقيم في الإمارات واحدة من ثلاثة أسواق فقط في العالم التي تم الكشف عن الطراز الجديد من QX60، حيث شهد الحفل حضور كبير من كبار الشخصيات والجهات الإعلامية، كما تمكنوا من مشاهدة فيلم قصير عالمي من بطولة الممثلة كيت هدسون وإخراج زاك سنايدر.

من جانبه قال ناصيف صديقي، المدير العام لعمليات المبيعات العالمية لشركة إنفينيتي للسيارات: "يطرح الجيل الجديد من سيارة إنفينيتي QX60 معايير جديدة لفئة السيارات الدفع الرباعي ذات الثلاثة صفوف، حيث يجمع التصميم المتميز وأحدث التقنيات المتوفرة، والتي تواكب تطلعات إنفينيتي في إنتاج عصر جديد من السيارات".

تصميم داخلي وخارجي متقن

ويتميز تصميم السيارة الجديدة كلياً بطريقة مُتكاملة منذ المراحل الأولى، لتقدّم تجربة قيادة متميزة في مقصورة تستوعب سبعة ركاب مع مساحةٍ إضافية تتيح المزيد من الراحة، بينما يتمتع التصميم الخارجي بمظهرٍ عصري وأنيق يعكس السمات الجريئة لسيارات إنفينيتي، ويشمل ذلك السقف ذي الألوان المتباينة، والتفاصيل الاستثنائية الأخرى مثل الشبك الأمامي ذي القوس المزدوج والمستوحى من فن الأوريجامي ومصابيح الإضاءة الرقمية التي تحاكي بتصميمها مفاتيح البيانو.

مميزات جديدة في QX60 2022

وتضمّ المقصورة نظام الترفيه والمعلومات الجديد إنفينيتي إن تاتش، وهو شاشة تفاعلية بقياس 12.3 بوصة تعمل باللمس، وتُقدم هذه الشاشة الديناميكيّة للسائق معلومات واضحة بأسلوب عرضٍ جميل، ويشمل ذلك السرعة ومعلومات الملاحة وغيرها، مع إمكانية ربطها بشاشة عرض أماميّة قياس 10.8 بوصة.

وتوفر نسخة 2022 من QX60 مزايا مُحسنّة تجعل منها سيارة إنفينيتي الأكثر مبيعاً، فهي تضمّ مقاعد الصف الثاني القابلة للطوي، والتي تتيح الوصول بسهولة إلى مقاعد الصف الثالث بدون إزالة مقعد الأمان الخاص بالأطفال.

نظام برو بايلوت أسيست

وتزود السيارة السائق بأحدث التقنيات مع نظام "برو بايلوت أسيست" الجديد، الذي يقوم بتوجيه الكاميرا والرادار لتوفير الدعم أثناء القيادة، بهدف التقليل من الإجهاد أثناء القيادة المتقطعة عبر المساعدة في التحكم بالتسارع والفرملة والتوجيه أثناء القيادة على الطرقات السريعة ذات المسار الواحد.

لمسات فنية متقنة في مقصورة سيارة إنفينيتي QX60

وتتميز المقصورة الفسيحة في سيارة إنفينيتي QX60 الجديدة كلياً بنسختها لعام 2022 بتفاصيلٍ رائعة ولمساتٍ فنية متقنة، وتظهر اللمسات الأنيقة بوضوح من خلال المقاعد المكسوّة بجلد مطرّز ومدبوغ بمادة الأنيلين، والمتوفر بلون بني مع منحنيات رقيقة ولمسات وخطوط متباينة ومزدوجة الغُرز.