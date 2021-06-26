انخفاض سعر تويوتا لاندكروزر 2021 فئة GXR1 بمحرك V8 بنزين تعرف على التفاصيل

انخفاض سعر تويوتا لاندكروزر 2021 فئة GXR1 ستاندر بمحرك بنزين ثماني الأسطوانات لدى وكيل السعودية، تويوتا لاندكروزر العائلية الرائعة أحد أهم السيارات التي يزداد إقبال العملاء عليها كل عام؛ بغرض شراء تلك المركبة ذات المواصفات الفريدة، والآن انضمت تويوتا لاندكروزر الجديدة نسخة GXR1 لقائمة السيارات 2021، والتي شهدت تخفيضات رسمية على الأسعار وليست مجرد عروض مؤقتة، لذا فما هي مواصفات السيارة وآخر التقنيات المضافة على الموديل السابق، وما هو سعر تويوتا لاند كروزر GXR1 2021 فئة ستاندر بنزين بعد انخفاض سعرها رسمياً؟.

سعر تويوتا لاندكروزر 2021 فئة GXR1

تويوتا لاندكروزر الجديدة نسخة GXR1 موديل 2021 فئة ستاندر شهدت أول تخفيض في سعرها لهذا العام، وذلك لدى معرض عبد اللطيف جميل بالمملكة، وتتميز السيارة بمحرك سعته 4600 سي سي ثماني الأسطوانات ( 8 سلندر ) يمنحك قوة 304 حصان، المحرك بنزين وليس ديزل والقير أوتوماتيك 6 سرعات ونظام الدفع رباعي، وتتوفر بدبل خفيف ودبل ثقيل مع نظام زحف ونظام التفاف 360 درجة، وأصبح سعر تويوتا لاندكروزر GXR1 موديل 2021 الآن 233 ألف و 450 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة بدلاً من 240 ألف و698 ريال.

مواصفات لاند كروزر جي اكس ار1 فئة ستاندر

تتميز السيارة بجنوط مقاس 17 إنش وشبك كرومي مميز في واجهتها الأمامية، بالإضافة إلى إضاءات بالكامل LED نور منخفض ومرتفع بالنسبة لأمامية وخلفية السيارة، وهي مزودة أيضاً بإشارات على المرأة الكهربائية الجانبية ذو خاصية الطي، تتميز سيارة تويوتا لاندكروزر GXR1 نسخة 2021 ستاندر بنزين بهوك خلفي، مع شاشات للمقاعد الخلفية وخطوط كرومية مميزة على كافة أنحاء السيارة.

مواصفات تويوتا لاندكروزر GXR1 الخارجية

تتميز السيارة بمقاعد مخمل باللون البيج مع تخشيب فرومايكا على التابلوه ومقود السيارة المكسي بالجلد والأبواب الداخلية، الزجاج كهربائي أوتوماتيكي بلمسة واحدة في لاندكروزر GXR1 الجديدة ذات المحرك البنزيني V8، ويمكنك من خلال المقود التحكم في النظام الصوتي والبلوتوث ومثبت السرعة، والسيارة مزودة كذلك بثلاجة وسي دي منفذ USB وشاشة وسطية بمقاس مميز تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

تتميز تويوتا لاند كروزر GXR1 موديل2021 فئة ستاندر ذات الثمانية مقاعد من الداخل بمكيف أمامي ذو تحكم منفصل بين السائق والراكب، مع مكيف خلفي للسيارة بالطبع، أما بالنسبة لاحتياطات الأمان وأنظمتها في السيارة فهي مزودة بنظام الثبات الإلكتروني وعدد 2 إيرباج، وعدد ثمانية أحزمة أمان للمقاعد الثمانية، وحساس كفرات، وشنطة كهربائية مع إمكانية طي مقاعد الصف الثالث لتمنحك مساحة أكبر.