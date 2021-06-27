سيارات كيا  في السعودية – عروض الجبر للتمويل بقسط يبدأ من 1,079 ريال

سيارات كيا في المملكة العربية السعودية يتم طرحها من خلال شركة الجبر للسيارات. الوكيل الرسمي لـ علامة كيا الكورية في السوق السعودية. والذي أعلن عن عروض ترويجية على طرازات العلامة. بهدف تنشيط حركة المبيعات. وجذب المستهلك إلى شراء السيارات. ومن خلال السطور التالية رصد لتفاصيل العروض التي أطلقها وكيل KIA في المملكة.

سيارات كيا

كما تتنوع طرازات علامة كيا الكورية في سوق السيارات السعودي. علاوة على ذلك يهتم الوكيل بوضع تسعيرة مناسبة لتلك السيارات. لكي يلبي احتياجات شرائح مختلفة من مستهلكي السيارات في المملكة. وتضمنت عروض الجبر للتمويل ثلاث طرازات. مع اختلاف نسبة المقدم والقسط الشهري الخاص بالسيارة. ومن خلال النقاط التالية إليكم تفاصيل تقسيط السيارات الموجودة ضمن العرض الترويجي للوكيل. علمًا أنه سينتهي في 30 من يونيو الجاري:

كيا سونيت 2021

من جهتها أتاحت شركة الجبر للسيارات عروض تمويل على طراز سونيت موديل 2021. كما سيتم تقسيط سعر السيارة على مدار 60 شهرًا. مع دفع مقدم وصل إلى 6,553 ريال سعودي. فيما بلغت قيمة القسط الشهري للسيارة 1,079 ريال سعودي. كما تتوفر السيارة بمحرك سعة 1500 سي سي. متصل بناقل حركة أتوماتيك.

كيا سورينتو 2021

كما أعلنت الوكيل الرسمي للعلامة الكورية KIA في المملكة العربية السعودية. عروض تمويل لـ طرازسبورتاج موديل 2021 بنسختها التي تحتوي على محرك 2500 سي سي. كما بلغت قيمة مقدم السيارة 10,920 ريال سعودي. أما القسط الشهري وصل إلى نحو 1,799 ريال. كما تُصنف السيارة سورينتو من فئة الطرازات الـ SUV أو ما تُعرف بـ الكروس أوفر متعددة الاستخدامات.

كيا كرنفال 2021

كما تأتي عروض التمويل من كيا الجبر للسيارات، على طراز كرنفال بدفعة أولى “مقدم” وصلت إلى 12,618 ريال. كما بلغت قيمة القسط الشهري للسيارة 2,079 ريال. علمًا أن ذلك العرض التمويلي ينطبق على الفئة التي تعتمد على محرك بسعة 3500 سي سي. فيما تنتمي السيارة إلى فئة الطرازات الـ SUV متعددة الاستخدامات. والتي تتلائم مع السير على الطرق الوعِرة في السعودية.