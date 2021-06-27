عروض تقسيط كيا سورينتو موديل 2021  في السعودية من الجبر التمويلي

كيا سورينتو أحد الطرازات الـ SUV المتاحة لمستهلكي السيارات في السوق السعودي. وتتميز بتصميمها العصري الذي يتماشى مع أحدث تكنولوجيا صناعة السيارات. ومن جهتها أقرت شركة الجبر للسيارات. الوكيل الرسمي لـ علامة كيا الكورية في السوق السعودي. عروض تقسيط على سيارة سورينتو موديل 2021. بتسهلات مميزة تجذب المستهلك. ومن خلال السطور التالية إليكم التفاصيل الكاملة للعرض المتاح على تلك السيارة الإس يو في بالمملكة.

عروض كيا سورينتو

حيث أعلنت شركة الجبر للسيارات عن عروض تمويلية لتقسيط سيارة سورينتو الـ SUV. كما يمكن للعميل التقديم على تقسيك السيارة. عن طريق ملئ نموذج طلب التقسيط. ومن ثمّ إرساله إلى شركة الجبر للتمويل. كما سيتواصل مع العميل مسئولي الشركة من أجل تأكيد الطلب. واستكمال الخطوات اللازمة للحصول على سيارة سورينتو بالتقسيط.

كما جاء العرض التمويلي على طراز سورينتو 2021. بإمكانية دفع مقجدم وصلت قيمته إلى نحو 10,920 ريال سعودي. مع تقسيط على مُهلة بلغت نحو 60 شهرًا. كما بلغت قيمة القسط الشهري للسيارة الإس يو في نحو 1,799 ريال سعودي. علمًا بأن العرض سينتهي في تاريخ أقصاه 30 من شهر يونيو لعام 2021. علاوة على أن العرض التمويلي يشمل النسخة التي تعتمد على محرك بسعة 2500 سي سي من موديل 2021، والمعروفة باسم “LX FWD”.

مواصفات Sorento

جدير بالذكر أن سيارة Sorento موديل 2021 الـ SUV. تعتمد على محرك رباعي الاسطوانات بسعة بلغت نحو 2400 سي سي. وقادر على توليد قوة حصانية بلغت نحو 185 حِصانًا. كما بلغ العزم الأقصى للدوران إلى نحو 181 نيوتن/ متر. بالإضافة إلى أن الموتور متصل بناقل حركة أتوماتيك مكون من 8 سرعات. كما تأتي السيارة مع نظام جرّ رباعي لبعض الفئات المتاحة في السوق السعودي.

كما أن السيارة اعتمدت على منظومة مميزة من الرفاهيات. والتي توفر الراحة للركاب. فمن أبرز وسائل الترفيه التي احتوت عليها السيارة Sorento الإس يو في. احتوائها على راديو إف إم. علاوة على مكان لمشغل الاسطوانات الـ MP3. بالإضافة إلى وجود مخرج USB لتوصيل الهاتف المحمول بالسيارة. ومقاعد مكسوة بخامات الجلد. وأخيرًا تكييف هواء ذات تحكم أتوماتيك.