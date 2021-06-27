مواصفات ميتسوبيشي باجيرو 2022 وسعرها في السعودية PAJERO الأقوى في فئاتها

ميتسوبيشي باجيرو 2022 ، كشفت شركة ميتسوبيشي اليابانية للسيارات المرموقة ، عن أحدث إصدار من الطراز المنتظر ، باجيرو 2022 ، الذي ينتمي إلى فئة سيارات الدفع الرباعي. كما أيضا تحظى بشعبية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط ، وخاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. حيث ظهرت سيارة mitsubishi pajero في جيلها الخامس والأخير ، بعد أخر قرار الذي توصلت إليه الشركة اليابانية. يبدأ الطراز الأساسي لـ Pajero 2022 Final Edition بمقاعد تتسع لـ 7 أشخاص ، مع نظام معلومات وترفيه وكاميرا للرؤية الخلفية. وبعجلات من سبائك معدنية مقاس 18 بوصة مزودة بأجهزة استشعار وحساسات خلفية لركن السيارة بطريقة صحيحة. اليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض مواصفات سعر السيارة الأقوى الإطلاق في فئاتها في المملكة العربية السعودية. وذلك من خلال موقعكم المفضل ( ثقفني ) فتابعوا معي في السطور القليلة القادمة.

مواصفات محرك سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2022

تأتي سيارة باجيرو 2022 بنسختين مثل تويوتا لاندكروزر 2022 الذي جاءت بنسختين أيضا وهي منافسة لهذه السيارة. والنسخة الأولي من محرك V6 بسعة تصل إلى 3.5 لترًا ( 3500 سي سي ). وقادرة على توليد ما يصل إلى 184 حصانًا مع قدرة عزم دوران يصل حتي 306 نيوتن لكل متر. كما أيضا لديها إمكانية تسارع من سرعة صفر حتي سرعة 100 كيلو متر في الساعة في غضون 12.5 ثانية. ومعدل أستهلاك البنزين في الطرق الطبيعية. حيث تستهلك 13 لترا لكل 100 كيلو متر.

أما بالنسبة للنسخة الأخري من ميتسوبيشي باجيرو 2022 في هذا الإصدار. تأتي أيضا من محرك طراز V6 ولكن بسعة 3.8 لتر ( 3800 سي سي ). حيث تقوم بتوليد قوة تصل إلي 237 حصانا وقدرة عزم دوران حتي 329 نيوتن لكل متر. كما أيضا لديها قدرة تسارع من سرعة صفر حتي 100 كيلو متر في الساعة في غضون 10 ثوان فقط وبفارق ثانيتين عن النسخة الأولي.

PAJERO 2022 من الخارج

تأتي سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2022 بتصميم 5 أبواب. تزن السيارة بين 1970 وبين 2140 كجم حسب الفئة ، مع واجهة أمامية أكثر شراسة من قبل والتي تقوم بتعبير السيارة عن نفسها على الطرق الوعرة والمستحيلة. تم تزيين الواجهة الأمامية والخلفية بأضواء تعتمد على تقنية LED الحديثة. مع شبكة أمامية عريضة عليها رمز mitsubishi الشهير في المنتصف.

مكابح من نوع ABS مانعة للانزلاق.

نظام توزيع قوة المكابح علي العجلات الأربعة نظام EBD.

VSC نظام التحكم الجديد في ثبات السيارة.

نظام جر وتحكم كامل بنظام TCS.

كما أيضا تأتي سيارة باجيرو 2022 من نظام أيزوفكس لمقاعد الأطفال حيث أكثر أمان لهم وثبات أكثر.

تأتي السيارة بنظام حساسات أمامية وخلفية.

وسائد هوائية لجميع المقاعد.

مواصفات الأمن والسلامة في ميتسوبيشي باجيرو 2022 الجديدةسعر باجيرو 2022 في السعودية

كما ذكرنا في السطور السابقة أن السيارة جاءت بإصدارين وكل إصدار له سعر مخصص في المملكة العربية السعودية وهي كالتالي:

النسخة الأولي من السيارة الأقوى علي الإطلاق علي الطرق الوعرة والمستحيلة وهي سعة 3.5 لتر. حيث سوف يتم إصدار سعرها وهو يتراوح بين 94.000 ريال سعودي وتصل حتي 128.000 ريال سعودي مع فارق تجهيز السيارة.

النسخة الثانية من ميتسوبيشي باجيرو 2022 سعة 3.8 لتر. حيث يبدأ سعرها من 144.000 ريال سعودي وحتي 155.000 ريال سعودي.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا اليوم من خلال موقعكم المفضل ( ثقفني ) المواصفات الكاملة من سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2022 وسعرها في المملكة العربية السعودية. نتمنى أن تكون هذه المقالة مفيدة لكم ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية.