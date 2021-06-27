أسعار فرصة في حراج مكة وسيارات تويوتا وهيونداي أحدث الموديلات بسعر رخيص، نستعرض معكم اليوم كعادتنا التقرير الأسبوعي حول أحدث وأرخص العروض داخل حراج السيارات المستعملة، ونخص اليوم بالتحديد حراج مكة الذي نال شهرة واسعة بسبب وجود أعداد كبيرة ومتنوعة من مختلف الطرازات والفئات. واليوم اخترنا لكم أعزائي متابعي أسعار السيارات المستعملة في الحراج عدد من في موديلات تويوتا وهيونداي المعروضة للبيع، منها هيونداي اي تن جراند، أكسنت، سوناتا، تويوتا لاندكروزر، كورولا و راف فور، لذا تابع السطور التالية فقد تجد ضالتك في سيارة مميزة بسعر رخيص في حراج مكة للسيارات.

سيارات تويوتا وهيونداي أحدث موديلات بأسعار رخيصة

تتوفر سيارة هيونداي I10 GRAND الاقتصادية الرائعة موديل 2015 في الحراج بلون رمادي، ممشى السيارة على العداد لم يتجاوز 121 ألف كيلو متر، السيارة بقير أوتوماتيك وحالتها جيدة جداً على الطبيعة والسعر المطلوب 17 ألف و 500 ريال، ووجدنا أيضاً هيونداي نسخة أكسنت موديل 2015 بلون بني، سجل العداد ممشى 200 ألف كيلو متر فقط والقير أوتوماتيك ويطلب صاحبها 16 ألف ريال للبيع.

تتوفر هناك أيضاً ضمن طرازات هيونداي المعروفة والأكثر إقبالاً بين راغبي الشراء سوناتا موديل 2015 فل كامل بلون أبيض، السيارة تم فحصها وتجديدها مؤخراً وناقل الحركة فيها أوتوماتيكي وسعرها على السوم 29 ألف و 200 ريال، كما تتوفر سيارة هيونداي اكسنت موديل 2013 بمحرك 1600 سي سي ولكن ممشاها يصل إلى 426 ألف كيلو متر، السيارة بناقل حركة Auto وسعرها 23 ألف ريال قبل للتفاوض البسيط.

أفضل السيارات المستعملة في حراج مكة

وننتقل معكم إلى افضل طرازات تويوتا المتوفرة في الحراج ونبدأ مع لاندكروزر مستعمل موديل 2001 بقير عادي دبل، وقد وصل سعر السيارة على السوم إلى 26 ألف و500 ريال، وتتوفر سيارة تويوتا راف 4 موديل 2013 بلون أبيض وممشى 355 ألف كيلو متر، ناقل الحركة أوتوماتيك والسعر المطلوب 30 ألف و 500 ريال، أما بالنسبة لمن يبحث عن كورولا بحالة جيدة فقد توفرت منها 3 سيارات الأولي تويوتا كورولا موديل 2014 فل كامل بلون بحري وفتحة سقف، القير أوتوماتيك وممشى السيارة على العداد لم يتجاوز 220 ألف كيلو متر والسعر المطلوب 25 ألف و 500 ريال.

السيارة الثانية هي تويوتا كورولا XL أوتوماتيك موديل 2016 بلون فضي ومحرك 1600 سي سي، الممشى وصل إلى 323 ألف كيلو متر وسعرها 23 ألف ريال قابل للتفاوض، أما السيارة الثالثة والأخيرة في تقريرنا اليوم هي تويوتا كورولا مستعمل أوتوماتيك موديل 2018 بيضاء اللون بماكينة صغيرة 1600 سي سي، وقد وصل ممشى السيارة إلى 171 ألف كيلو متر فقط والسعر على السوم 37 ألف ريال.