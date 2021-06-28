احدث وأفضل عروض تقسيط سيارة لاند كروز 600 ريال سعودي لمدة 60 شهر

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أفضل عروض تقسيط سيارة لاند كروز 600 ريال، في الآونة الأخيرة قدمت شركات تصنيع السيارات بعض العروض
المتباينة ولكن كانت عروض شركة تويوتا لسيارة لاند كروز هي الأكثر إقبالا وإعجابا من الجميع، فالبرغم من وصول
قيمتها حتى ١٨٦ ألف ريال سعودي وذلك علاوة على الضرائب والقيمة المضافة لها، إلا أنها عملت
على تقديم عرض مختلف لجميع عملائها، لذلك إليك عروض تقسيط سيارة لاند كروز.
أفضل عروض تقسيط سيارة لاند كروز 600 ريال
- قدمت الشركة بعض العروض التي تجعلك تتمكن من شراء سيارة لاند كروز حتى وإن كنت لا تملك ثمنها،
- وذلك بالتعاون مع بنك الراجحي، فيمكنك تقسيط السيارة على ٦٠ شهر ويكون المبلغ ٣٦ ألف ريال،
- أي القيمة التي يمكن دفعها في الشهر تبلغ ٦٠٠ ريال سعودي، وبذلك يتبقى ١٥٠ ألف ريال من قيمة السيارة.
- وهذا المبلغ يتم سداده على دفعتين، الدفعة الأولى تكون في بداية عملية تقسيط سيارة لاند كروزر وتصل قيمتها حتى ٩٠ ألف ريال سعودي،
- والدفعة الأخرى تكون في النهاية حيث تصل قيمتها أي ٦٠ ألف ريال سعودي وهو ما يشكل نسبة ٤٠٪ من قيمة السيارة.
مميزات سيارة لاند كروز
- سيارة لاند كروز تميزت بعدة أشياء جعلتها تتصدر القائمة الأولى في السيارات التي يقبل عليها العملاء، ويمكن تخليص تلك المميزات في الآتي:
- تبلغ سرعتها ٨ سرعات فهي تعمل بالحركة الاوتوماتيك.
- تتميز باحتوائها على نظام صوتي قوي وهو ما يعادل تسع سماعات.
- يحتوي على شاحن لاسلكي ذلك بالإضافة إلى وجود بلوتوث بها.
- يمكن استعمالها كسيارة رياضية، فهي عبارة عن سيارة دفع رباعي.
- صممت تحديدا من أجل عبور الطرق الصعبة مثل المناطق المتواجدة في دولة الخليج العربي.
- توجد بها عدة وسائل للأمان مثل الوسائد الهوائية وانذار الطوارئ، ذلك بالإضافة إلى كونها تحتوي على فرامل تلقائي عند التعرض للحوادث.
- تحتوي على محرك تصل سعته حتى ٥.٧ لتر.
- ما تميزت سيارة لاند كروزرعن غيرها هي قوة السحب الكبيرة، فهي تصل حتى ٨١٠٠ رطل.
وهكذا نكون قد تعرفنا على مميزات السيارة وكذلك عروض التقسيط الخاصة بالسيارة والآن يمكن من خلال هذه العروض اقتناء سيارة لاند كروزر بكل سهولة.
الوسوم
أفضل عروض تقسيط سيارة لاند كروز 600 ريال، في الآونة الأخيرة قدمت شركات تصنيع السيارات بعض العروض
المتباينة ولكن كانت عروض شركة تويوتا لسيارة لاند كروز هي الأكثر إقبالا وإعجابا من الجميع، فالبرغم من وصول
قيمتها حتى ١٨٦ ألف ريال سعودي وذلك علاوة على الضرائب والقيمة المضافة لها، إلا أنها عملت
على تقديم عرض مختلف لجميع عملائها، لذلك إليك عروض تقسيط سيارة لاند كروز.
أفضل عروض تقسيط سيارة لاند كروز 600 ريال
- قدمت الشركة بعض العروض التي تجعلك تتمكن من شراء سيارة لاند كروز حتى وإن كنت لا تملك ثمنها،
- وذلك بالتعاون مع بنك الراجحي، فيمكنك تقسيط السيارة على ٦٠ شهر ويكون المبلغ ٣٦ ألف ريال،
- أي القيمة التي يمكن دفعها في الشهر تبلغ ٦٠٠ ريال سعودي، وبذلك يتبقى ١٥٠ ألف ريال من قيمة السيارة.
- وهذا المبلغ يتم سداده على دفعتين، الدفعة الأولى تكون في بداية عملية تقسيط سيارة لاند كروزر وتصل قيمتها حتى ٩٠ ألف ريال سعودي،
- والدفعة الأخرى تكون في النهاية حيث تصل قيمتها أي ٦٠ ألف ريال سعودي وهو ما يشكل نسبة ٤٠٪ من قيمة السيارة.
مميزات سيارة لاند كروز
- سيارة لاند كروز تميزت بعدة أشياء جعلتها تتصدر القائمة الأولى في السيارات التي يقبل عليها العملاء، ويمكن تخليص تلك المميزات في الآتي:
- تبلغ سرعتها ٨ سرعات فهي تعمل بالحركة الاوتوماتيك.
- تتميز باحتوائها على نظام صوتي قوي وهو ما يعادل تسع سماعات.
- يحتوي على شاحن لاسلكي ذلك بالإضافة إلى وجود بلوتوث بها.
- يمكن استعمالها كسيارة رياضية، فهي عبارة عن سيارة دفع رباعي.
- صممت تحديدا من أجل عبور الطرق الصعبة مثل المناطق المتواجدة في دولة الخليج العربي.
- توجد بها عدة وسائل للأمان مثل الوسائد الهوائية وانذار الطوارئ، ذلك بالإضافة إلى كونها تحتوي على فرامل تلقائي عند التعرض للحوادث.
- تحتوي على محرك تصل سعته حتى ٥.٧ لتر.
- ما تميزت سيارة لاند كروزرعن غيرها هي قوة السحب الكبيرة، فهي تصل حتى ٨١٠٠ رطل.
وهكذا نكون قد تعرفنا على مميزات السيارة وكذلك عروض التقسيط الخاصة بالسيارة والآن يمكن من خلال هذه العروض اقتناء سيارة لاند كروزر بكل سهولة.
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