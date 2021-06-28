فيراري تكشف عن سيارة 296 GTB الهجينة الخارقة

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عبد الرحمن الحاج الاثنين,28 حزيران (يونيو) 2021 - 21:01
كشفت فيراري الإيطالية الرائدة في صناعة السيارات الرياضية عن سيارة 296 GTB الخارقة الهجينة، التي تأتي بأول محرك 6 سلندر لفيراري منذ سبعينات القرن الماضي.
سيارة خارقة هجينة من فيراري
وقالت فيراري في تقديمها للسيارة بأنها أمتع سيارة في القيادة في مجالنا، وتعتمد السيارة على محرك 2.9 لتر V6 بقوة 654 حصان، ما يعادل 218 حصان لكل لتر، وهي أعلى نسبة قوة-لتر في أي سيارة إنتاجية حالياً وفقا لقول فيراري، وتكتمل قوة السيارة الخارقة مع محرك كهربائي لرفع القوة الإجمالية إلى 830 حصان.
سيارة 296 GTB تنافس مكلارين أرتورا هايبرد
وتتسارع سيارة 296 GTB من الصفر إلى 100 كلم\س في 2.9 ثانية، وستمثل السيارة منافسة مباشرة لمكلارين أرتورا هايبرد الجديدة، وتوفر 296 GTB مدى كهربائي صافي 25 كيلومتر، أي أقل من أرتورا بحوالي 5 كيلومتر فقط.
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