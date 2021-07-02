سيارات شانجان الصينية وأبرز عيوب changan ورأي مُلاك السيارة

سيارات شانجان أحد أشهر السيارات الصينية التي اجتاحت الأسواق العربية مؤخراً، حيث يبحث الكثير من محبي وعاشقي السيارات عن أفضل ماركات السيارات والتي تعد من أهمها سيارات Changan، وتعد هذه الشركة من أفضل شركات إنتاج المركبات والشاحنات في دولة الصين، وهي شركة صينية تابعة للدولة وليست شركة خاصة، كما تأسست هذه الشركة منذ مائة وتسعة وخمسين عاما وذلك في عام 1862م.

سيارات شانجان

عادة ما يتساءل راغبين الشراء وأيضاً ملاك شنجان عن أهم وأبرز عيوبها، ورأيكم في شنجان بصفة عامة، ولعل أبرز ما يعيب السيارة هو استهلاك البنزين بشكل كبير، كما أنها لا تحتوي على مفتاح تشغيل بل مفتاح يدوي تقليدي، كما أن مساحات المطر تعمل بشكل يدوي وليس أوتوماتيك.

عيوب سيارات شانجان الصينية

زاد البحث في الأيام الأخيرة عن سيارات شانجان الصينية وذلك لأنها صممت لكي تنافس الشركات العالمية، وعلى الرغم من كثرة مزاياها إلا أنها يوجد بها بعض العيوب التي اكتشفها بعض المستخدمين لهذه السيارات بعد تجربتها لمدة ليست بالقصيرة، ومع ذلك لم تحاول الشركة الصينية إصلاح هذه العيوب، وهذه هي أهم عيوب أشهر سياراتها:

أولا: أبرز عيوب شانجان سي إس 35 أن مقاعدها يتم ضبطها بشكل يدوي ومن المفترض أن يكون بشكل كهربائي، كما أنه لا يوجد بها أي كاميرات خلفية وذلك يصعب عملية ركن السيارة بشكل صحيح، كما لا يوجد بها الكشافات شديدة الإضاءة.

ثانيا: أبرز عيوب شانجان إيدو، أن قطع غيارها نادرة وصعب الوصول إليها لعدم توفرها، وأيضا ضعف المكيف الخاص بها، كما أن عجلة السيارة تهتز بشكل بسيط عند زيادة السرعة.

هناك بعض المستخدمين قد اشتكوا من تأخير في استجابة الشاشة الوسطية.

ينقص السيارة بعض الكماليات الهامة مثل مساعد الاصطفاف، ونظام الانتباه عند الخروج عن المسار، وعدم وجود تنبيه للنقطة العمياء.

خامات السيارة رديئة نوعاً ما، ولكنها مناسبة لسعرها.

السيارات الصينية

ويوجد بالصين العديد من شركات صناعة السيارات العالمية من أهمها شركة شانجان وشركة فاو جروب وشركة سايك موتورز ، ومن أبرز موديلات شانجان الحالية، شانجان بيني، وشانجان سي إس 15 ، وشانجان لينماكس، وشانجان بن بن ، وشانجان سي سي، وشانجان سي إس 75، وشانجان سي إس 55 ، كما يوجد العديد من الموديلات الأخرى ولكن هذه أهمها، ويتوفر العديد من موديلاتها في معظم الدول العربية وخاصة السعودية والإمارات ومصر والكويت، وكما يوجد في سيارات شانجان الكثير من المزايا، يوجد أيضا بها بعض العيوب وذلك ماقمنا بتوضيحه في هذا المقال.