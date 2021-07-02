تويوتا تطرح كورولا كروس أوفر 2022 بأربع فئات وسعر تنافسي في السعودية، أضافت شركة تويوتا لصناعة السيارات سيارة كروس أوفر صغيرة جديدة هي 2022 Corolla Cross بأربع فئات، وهي مصممة مثل RAV4 أصغر حجمًا وفي نفس الوقت تتشابه في نظامها الأساسي مع C-HR. وتشترك تويوتا راف 4 كما ذكرنا في بعض الأجزاء مع كورولا كروس الجديدة التي يبلغ طولها 175.6 بوصة، وهي أطول تقريبًا بمقدار قدم واحد عن راف 4. ومن بين المنافسين من الشركات الأخرى فهي تقترب في الحجم إلى كيا سبورتاج وجيب كومباس وسوبارو XV كروستريك وفولكس فاجن تاوس 2022 الجديدة كلياُ.

أسعار فئات تويوتا كورولا كروس 2022

تقدم تويوتا نسخة كورولا كروس الجديدة بأربع فئات هي L و LE و XLE بالاضافة إلى فئة ستاندر، وعلى الرغم من أن تويوتا لم تعلن عن أسعار كورولا كروس، إلا أنه من المرجح أن تتراوح الأسعار بالسعودية 91 ألف إلى 113 ألف ريال سعودي حسب الفئة والتجهيزات. حيث أنه من المتوقع أن يبلغ سعر فئة ستاندر 91 ألف ريال تقريباً، إلى أن يصل سعرها إلى 113 ألف ريال في فئة XLE من تويوتا كورولا كروس الجديدة.

مواصفات كورولا كروس أوفر الجديدة

تتميز تويوتا كورولا كروس 2022 بارتفاعها عن الأرض بحوالي 8.1 بوصة؛ مما يمنحها قدرة جيدة على القيادة على الطرق الوعرة، وسوف تتوفر بنظام دفع أمامي أو دفع رباعي ، على أن يتم تزويد جميع الفئات التس سبق ذكرها بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر ينتج 169 حصانًا، مع ناقل حركة أوتوماتيكي متغير أو CVT. وذكرت شركة تويوتا إن كورولا كروس موديل 2022 سوف تكون موفرة للوقود بشكل جيد، وستأتي جميع الفئات بمجموعة من ميزات السلامة مثل فرامل الطوارئ مع اكتشاف المشاة، والمساعدة في الحفاظ على الممر، إضافة إلى كثير من المزايا كلما اتجهنا إلى الفئات الأعلى.

وإذا تحدثنا بشكل عام عن المواصفات الخارجية لسيارة تويوتا كورولا كروس اليابانية الرائعة موديل 2022، التي توفر إمكانية الدفع الأمامي و الرباعي، فسوف نجد أن الوجهة الأمامية تتميز بسلك باللون الأسود مع تطعيمات كروم وشعار تويوتا المعروف، واضاءات بالكامل LED الوجهة الأمامية والخلفية، مع اختلاف تام لمصابيح الضباب في الشبكة الأمامية السفلية وتصميمات كافة المصابيح الأمامية.

تتضمن سيارة تويوتا كورولا كروس 2022 من الداخل مزايا عديدة بشكل عام، ومنها فتحة سقف كهربائية، تحكم أوتو في التكييف، مقعد كهربائي للسائق، إضاءة داخلية محيطية LED، مع مقاعد خلفية قابلة للطي لمنحك اتساع أكثر في شنطة السيارة، مقاعد جلدية تم تنجيدها بتقنية سوفتكس، مع شاشة وسطية تدمع نظام أبل كاربلاي و أندرويد أوتو، عدد 2 منفذ USB ومنفذ للشحن، ونظام صوت رائع يحتوي على تسع مكبرات JBL، مع مثبت سرعة وتحذير مغادرة المسار ونقاط عمياء.

فئات كورولا كروس 2022

ستقدم تويوتا ثلاثة طرازات L و LE و XLE إلى جانب فئة ستاندر من كورولا كروس الجديدة، ستعمل الفئات الأساسية مع شاشة معلومات ترفيهية مقاس 7 بوصات ، بينما سيحصل طرازي LE و XLE على وحدة مقاس 8 بوصات. ستكون Apple CarPlay و Android Auto قياسية. مقاس الجنوط السيارة 17 انش حيث تتوفر الفئات الأساسية بعجلات فولاذية بشكل قياسي، بينما تحصل طرازات LE على سبائك معدنية مقاس 17 بوصة. تتمتع طرازات XLE بمزايا تشمل مقاعد Softex ، ومقاعد كهربائية مُدفأة ، ونظام تحكم بدرجة الحرارة مزدوج المنطقة ، وعجلات معدنية مقاس 18 بوصة، بالاضافة إلى مواصفات أمان قياسية.