تويوتا راش.. مميزات وعيوب سيارة Toyota Rush

تويوتا راش أحد أحدث إصدارات الشركة اليابانية العالمية Toyota ، حيث يقوم الكثير من محبي السيارات الحديثة بالبحث عن سيارة تويوتا راش الذي تعد من أفضل السيارات الإقتصادية الموجودة، وهي سيارة من النوع الرياضي وظهرت لأول مرة في عام 1997 م وتم تصنيعها في دولة اليابان تبعا لشركة السيارات العالمية دايهاتسو.

تويوتا راش

وهذه السيارة يتم إصدار نوع جديد منها كل عام، والنسخة الحالية من هذا العام 2021 بها الكثير من المميزات التي تجعل الكثير من محبي وعاشقي السيارات الرياضية الحديثة يتمنون شراءها، وتعد أيضا من السيارات الفريدة من نوعها حيث لها رونق وشكل رائع، وسوف نوضح لكم في هذا المقال أبرز مميزات وعيوب سيارة Toyota Rush وهل تستحق فعلا الاقتناء أم لا.

مميزات تويوتا راش

زاد البحث في الأيام الأخيرة عن مميزات سيارة راش الاندونيسية المنشأ تبعا لشركة دايهاتسو والتي تبرز كفاءتها وجودتها، وذلك لجذب العديد من محبي السيارات الحديثة وهذه هي أهم مميزاتها:

أولا: تعد سيارة راش من أفضل السيارات التي تتميز بتصميم خارجي مميز، كما أن مظهرها يلائم الشباب ولكن ذات طراز عائلي في نفس الوقت.

ثانيا: تتميز تويوتا راش بكبر مساحتها الداخلية حيث تعمل سبعة أشخاص كما تمتلك مساحة تخزينية كبيرة مما يميزها في السفر، وتناسب الأسر الكبيرة.

ثالثا: تعتبر من أكثر السيارات أمانا حيث أنها مزودة بست وسادات هوائية.

رابعا: كما أنها يوجد بداخلها تكييف مميز جدا وهو تكييف ثنائي المنطق.

خامسا: تتميز تويوتا باتساع مساحتها الزجاجية ولا يوجد بها أي نقط عمياء.

سادساً: تتميز بقوة التكييف الياباني وسعرها المميز في الفئة الإقتصادية للسيارات الكروس أوفر.

أولا: خامتها فقيرة نوعاً ما من الداخل ويوجد بها العديد من البلاستيك مما يوحي برخص ثمنها فهي ليست من السيارات ذات الإنطباعات الفخمة.

ثانيا: تفقد الثبات نظرا للارتفاع الزائد عن الأرض، كما أن السيارات المنافسة لها تتفوق عليها في الكماليات.

ثالثا: أداء موتور سيارة تويوتا راش ضعيف مقارنة بحجم السيارة، فهي سيارة مناسبة لداخل المدينة وليس السفر على الطرق الخارجية التي تحتاج سرعة كبيرة.

رابعا: كما أنها عند حالة إعادة بيعها لا تجلب رقم جيد مقارنة بسعرها.

عيوب سيارة تويوتا راش 2021