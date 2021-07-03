تويوتا هايلاندر.. مميزات وعيوب سيارة كلوجر Toyota Highlander

تويوتا هايلاندر أحد أشهر السيارات اليابانية والتي يعشقها كل محبي السيارات من طراز suv، يطلق عليها أيضاً كلوجر، وتعد من أفضل السيارات الرياضية الموجودة حاليا، وتم إنتاجها في عام 2001، وكان قد تم الإعلان عنها قبل الإنتاج وذلك في عام 2000 في معرض نيويورك الدولي للسيارات، واستمر انتاجها إلي يومنا الحالي، وقد حققت نجاحاً كبيراً، وفي السطور التالية سنخبركم عن أبرز مميزات وعيوب Toyota Highlander بمنتهى الحيادية.

تويوتا هايلاندر

هذه السيارة يطلق عليها اسم آخر في اليابان وأستراليا وهو كلوجر لأن اسم هايلاندر كان مستخدم لطراز هيونداي تيراكان، ونجحت السيارة في تحقيق العديد من النجاحات في المبيعات وخاصة في قارة أمريكا الشمالية، وتعد سيارة تويوتا هايلاندر من أفضل السيارات الرياضية المتوسطة، وكانت من أفضل السيارات الرياضية في فترة الألفينيات، وظلت الأكثر رواجا لفترة كبيرة، وسوف نوضح لكم في هذا المقال مميزات وعيوب سيارة هايلاندر.

مميزات تويوتا هايلاندر 2021

زاد البحث في الأيام الأخيرة عن أفضل مزايا سيارة هايلاندر، وينتظرها الكثير من عشاق السيارات الرياضية الحديثة، وهذه هي أهم مميزات السيارة:

أولا: تعتبر من أفضل السيارات الأقل استهلاكا في الوقود مقارنة بالسيارات المنافسة، وهذه كعادة السيارات اليابانية.

ثانيا: تتميز سيارة تويوتا بقوة محرك تشغيلها، حيث تمتلك محرك v6 القوي.

ثالثا: تتميز سيارة هايلاندر بتصميم خارجي مميز والمقصورة رائعة جدا.

رابعا: تتميز بأنها أكثر أمانا، حيث يوجد بها الكثير من ميزات السلامة النشطة.

خامساً: يعد التكييف الخاص بها من أقوى تكييفات السيارات ومناسب للأجواء شديدة الحرارة.

عيوب سيارة Toyota Highlander

يوجد بعض العيوب في سيارة تويوتا هايلاندر، والتي اكتشفها المستخدمين لهذه السيارة بعد مدة من تجربتها وهذه هي أهم العيوب الموجودة بالسيارة: