فيديو فولكس فاغن تطرح النسخة العائلية من Passat

من المنتظر أن تظهر سيارات Passat بنسخة Alltrack الجديدة في العديد من أسواق العالم قريبا، وفقا للعديد من وكلاء فولكس فاغن عملاق صناعة السيارات الأوروبية.

وصممت سيارة Passat Alltrack الجديدة لتكون سيارة عائلية، إذ حصلت على هياكل ستيشن بطول 4 أمتار و80 سنتيمترا ما أكسب قمرتها مساحات واسعة، وجهزت بصندوق أمتعة خلفي كبير بسعة 639 ليتر يمكن زيادة سعته لـ 1769 ليترا بعد طي الصف الخلفي من المقاعد.

مواصفات مقصورة سيارة فولكس فاغن Passat Alltrack

فولكس فاغن زودت السيارة بالعديد من عناصر الراحة والرفاهية، منها مقاعد جلدية تتسع لخمسة ركاب يمكن التحكم بوضعياتها عبر أنظمة كهربائية، وجهزت المقاعد بأنظمة تدفئة وتبريد، بالإضافة إلى أنظمة تكييف متطورة يمكن التحكم بها من قبل الركاب في المقاعد الأمامية والخلفية، وأنظمة مولتيميديا حديثة، وشاشة لمسية متطورة، وواجهات لمسية على واجهة القيادة للتحكم بالمكييف وأنظمة الصوت، كما جهزتها بحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

محرك سيارة Passat Alltrack

وستطرح السيارة بمحركات توربينية بسعة 2.0 ليتر تولد عزما يعادل 220 حصانا، ونظامي دفع أمامي ورباعي، وعلب سرعة أوتوماتيكية بسبع سرعات.