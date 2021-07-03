لقد أصبح بإمكان المواطنين في الكويت وكذلك المقيمين غير الكويتيين القيام بالعديد من الخدمات المختلفة اونلاين، مما دفع العديد من المواطنين للبحث عن خطوات تجديد رخصة القيادة اونلاين في الكويت ، وفي نفس الوقت فإنه يمكن الدفع أونلاين وذلك من خلال الدخول على بوابة وزارة الداخلية الإلكترونية بالكويت .

خطوات تجديد رخصة القيادة اونلاين في الكويت

في البداية يجب على المواطن أن يتأكد من أنه قد قام بتسديد جميع المخالفات، ومختلف الأشياء التي تحتاج إلى أن يتم تسديدها، ومن ثم يبدأ في تجديد رخصة القيادة، ويتم هذا من خلال الخطوات الآتية:

الدخول على موقع وزارة الداخلية الكويت .

. ثم يتم الضغط على خدمات البريد الإلكتروني.

بعدها يتم الضغط على كلمة المرور.

ثم يتم الضغط على تجديد الرخصة.

بعدها سوف تظهر البيانات التي لها علاقة بالموعد الذي سوف يتم تجديد الرخصة به.

ثم يتم إضافة صورة المدنية المطلوبة، ومن الأفضل أن يتم تصوير الجهتين ومن ثم يتم دمجهم في صورة واحدة لإظهار مختلف التفاصيل، ويمكن أن يتم استبدالها بصورة من الوجه فقط.

بعدها في خانة التوقيع ثم يتم عمل توقيع على الشاشة وذلك من خلال الماوس.

بعدها تقوم بالضغط على موافق بعد التأكد من أن الصورة والتوقيع صحيح.

تجديد رخصة القيادة اونلاين

يوجد بعض الخطوات التي يجب أن يحرص عليها المواطن خلال تجديد الرخصة، ومن ضمن الاحتياطات التي لابد من التركيز عليها حتى يتم قبول الرخصة ما يلي:

إذا لم تكن الصورة مناسبة يكون لابد من عمل سكان للصورة.

لا يجب أن يزيد حجم الصورة على 250k.

الصورة التي سوف يتم إضافتها يجب أن تكون الخلفية لها ذات لون أزرق.

إذا كان المتقدم يرتدي نظارة في الصورة القديمة، فإنه في الصورة الجديدة يجب أن يرتدي صورة أيضًا.

إذا تمت خطوات التسجيل بالطريقة الصحيحة، سوف يتم تحويل الطالب على الخانة التي يتم الدفع بها.

بالنسبة إلى الرسوم التي يتم دفعها للتجديد، فإنها تختلف بناء على نوعية الرخصة.

استلام رخصة القيادة

بعد أن يتم دفع الرسوم على الموقع الإلكتروني فإنه يكون لابد من الذهاب إلى ماكينة ATM، وبالنسبة إلى أنواع المكينة التي يتم الذهاب إليها تتمثل فيما يلي:

ماكينة الأفنيوز التي توجد في جراند أفنيوز، أو التي توجد في نهاية المجمع بالقرب من معرض مرسيدس، وكذلك الماكينة التي توجد في مجمع الكوت بالفحيحيل.

أو يمكن الذهاب إلى أحد إدارات المرور.

ثم يتم إدخال البطاقة المدنية على الماكينة.

بعد بضع ثواني سوف يتم طلب بعض البيانات والتي تتمثل في أسم المستخدم وفي كلمة المرور.

يجب التأكد من كتابتها بالطريقة الصحيحة حيث أن حدوث خطأ بها يكون سبب في تعرض الشخص إلى الحظر.

عند كتابة الباسورد يجب أن تكون الحروف كابيتال.

بعدها قم بإضافة الرخصة القديمة والتي سوف يسحبها الجهاز.

ثم سوف تظهر شاشة للتأكد من البيانات.

يجب التأكد من جميع البيانات ثم قم بالضغط على موافق.

بعد بضع دقائق سوف تتمكن من استلام الرخصة الجديدة.

بالتالي سوف تضمن أن يتم تجديد رخصة القيادة اونلاين في الكويت وذلك في خطوات بسيطة، والذي سوف يسهل عليك الحصول على الرخصة.