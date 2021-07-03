سعر ومواصفات نيسان باترول 2022 الجديدة كليا علي الطرق المستحيلة في السعودية

نيسان باترول 2022 ، أطلقت شركة نيسان أتناء جلسة تصوير لها. مما يشير إلى أن باترول 2022 سيتم الكشف عنها رسمياً هذا الشهر. ستصل سيارات نيسان باترول الجديدة أولاً إلى أسواق الشرق الأوسط ، وهو ما عُرف منذ إطلاق هذه السيارات. عزيزي القارئ اليوم سوف نستعرض مواصفات نيسان باترول 2022 وسعرها في المملكة العربية السعودية فتابعوا معي في السطور القليلة القادمة.

مواصفات محرك نيسان باترول 2022

سوف تأتي السيارة الجديدة كليا بمحرك كبير V8 سعة 5.6 لتر (5600 سي سي) بقوة 456 حصان ، كما ينتج قوة أكبر28 حصانًا إضافيًا من نيسان باترول 2021. مع ناقل حركة أتوماتيكي مزود ب 7 سرعات. كما أيضا تأتي بنظام الدفع الرباعي. حيث تأتي بقوة عزم دوران 560 نيوتن لكل متر.

تأتي داخلية باترول 2022 بشاشة ترفية ومعلومات بمقاس 8 بوصة تعمل باللمس. ويمكنها الاتصال ب أجهزة متعددة من خلال نقطة توصيل wifi.

المقاعد الخلفية مدمج أمامها شاشات ترفيه ومعلومات أيضا مع سماعات رأس لاسلكية.

13 سماعة داخلية لتخفيف حدة الضوضاء الخارجي للدخول إلي السيارة.

شاشة أمام مقعد القيادة بمقياس 7 بوصة لمساعدة السائق.

مقاعد خلفية كهربائية حيث يمكن التحكم فيها بزر ويمكن طيها. حيث يتم طيها لزيادة حجم حقيبة الأغراض الخلفية.

نيسان باترول 2022 من الداخلnissan patrol من الخارج

من الخارج تتمتع نيسان باترول نيسمو 2022 بمظهر خارجي أكثر عدوانية في الطرق الوعرة مع لمسات حمراء وعجلات RAYS مقاس 22 بوصة مع إطارات عالية الجودة والأداء لزيادة أدائها على الطريق. تتميز nissan patrol بشبكة أكبر ويمتد المصد الأمامي إلى فتحات العجلة المتوافقة مع الألوان والخطوات الجانبية. مع مصد خلفي مماثل للأمامي. كما أيضا تأتي السيارة الجديدة كليا بمصابيح جديدة أمامية مثل شكل حرف c. حيث تتميز بمصد خلفي جديد كليا وفتحات عادم مزدوجة. ولقد تم تطوير السيارة الجديدة مثل سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2022 ولاندكروزر 2022 التي تعتبر في نفس فئات نيسان من حيث السعر والمواصفات.

وسائل الأمن والسلامة في nissan patrol 2022

لقد حدثت شركة نيسان نظام التعليق وامتصاص الصدمات. ومن أهم أنظمة الأمان في السيارة نظام مراقبة ضغط الإطارات الأربعة. ونظام مراقبة النقطة العمياء. كما تأتي بنظام تنبيه حديث وذكي للسائق. وتتميز السيارة بإضافة وسائد هوائية في سقف السيارة وحساسات انقلاب لحماية الركاب داخل السيارة.

سعر باترول 2022 في المملكة العربية السعودية

تعتبر نيسان باترول في المملكة العربية السعودية من أشهر السيارات وأكثرها بيع نظرا لقوتها. كما أنها أكثر السيارات الحديثة التي تعمل بنظام دفع رباعي حديث كليا علي الطرق الوعرة والمستحيلة. حيث متوقع سعر السيارة في المملكة العربية السعودية حيث يصل سعرها إلي 187.570 ريال سعودي. كما أيضا سيصل سعرها العالمي 50 ألف دولار أمريكيا.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا اليوم مواصفات سيارة الدفع الرباعي نيسان باترول 2022 وسعرها في المملكة العربية السعودية. الذي سوف يتم إصدارها في الربع الأخير من هذا العام. نتمنى أن تكون تلك المقالة مفيدة لكم. ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية.