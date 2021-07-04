مواصفات ميتسوبيشي باجيرو موديل 2022 وسعر جيب مستوبيشي في السعودية والإمارات

ميتسوبيشي باجيرو ، الشركة اليابانية لصناعة السيارات أزاحت الستار عن سيارتها الأحدث جيب مستوبيشي موديل 2022 ، الذي تنتمي لفئة سيارات ( suv ) متعددة الاستخدامات ذات الدفع الرباعي، حيث تمتلك هذه الفئة من السيارات شعبية كبيرة جدا في الشرق الأوسط خاصتا في المملكة العربية السعودية وأيضا دولة الإمارات، كما تأتي السيارة بالكثير من المميزات القوية التي تجعلها تنافس وبشدة السيارات الأخري من نفس الفئة، تحتوي سيارة باجيرو على مقاعد واسعة تتسع لعدد 7 أشخاص بالغين مع وجود نظام معلومات ترفيهي وكاميرا للمراقبة الخلفية، كما أن المقاعد الأمامية للسيارة تحتوي على خاصية التبريد والتدفئة القابلة للتعديل الكهربائي، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على مواصفات سيارة Mitsubishi Pajero وسعر السيارة في المملكة العربية السعودية والإمارات، فتابعوني لمعرفة التفاصيل . مواصفات ميتسوبيشي باجيرو 2022 تأتي السيارة بعجلات معدنية مقاس 18 بوصة، مع وجود أجهزة استشعار خلفية تساعد السيارة في الركن بكل سهوله .

كما يوجد أيضا في سيارة 2022 Pajero فتحة سقف كهربائية ودواسات الومنيوم وزجاج أمامي مصنع من الكروم .

فتحة سقف كهربائية ودواسات الومنيوم وزجاج أمامي مصنع من الكروم . تأتي السيارة بمحرك ديزل تيربو، سعة 3.2 لتر، قوة 192 حصان، بعزم دوران أقصي 441 نيوتن متر .

كما يتصل محرك السيارة مع ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من خمس سرعات، مع وجود نظام دفع رباعي وقفل تفاضلي خلفي .

المقاعد الأمامية للسيارة تحتوي على خاصية التبريد والتدفئة القابلة للتعديل الكهربائي .

تحتوي سيارة باجيرو 2022 على مقاعد واسعة تتسع لعدد 7 أشخاص بالغين مع وجود نظام معلومات ترفيهي وكاميرا للمراقبة الخلفية .

2022 على مقاعد واسعة تتسع لعدد 7 أشخاص بالغين مع وجود نظام معلومات ترفيهي وكاميرا للمراقبة الخلفية . كما تأتي السيارة بتصميم خمس أبواب، وزنها يتراوح ما بين 1950 و 2155 كيلو جرام يختلف الوزن حسب فئة السيارة .

تأتي السيارة بواجهة أمامية شرسه، فهي السيارة الأفضل للطرق الواعرة .

كذلك زينت الواجهة الأمامية والخلفية لسيارة ميتسوبيشي باجيرو بمصابيح بتكنولوجيا ليد الأحدث، مع وجود شبك أمامي عريض يوجد في وسطة رمز ميتسوبيشي الشهير . مواصفات ميتسوبيشي باجيرو 2022 مواصفات أداء ومحرك سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2022 يوجد نسختين من محرك سيارة باجيرو فهي تنافس وبشدة سيارة لاندكروزر 2022 سيارة الدفع الرباعي، وهذه هي محركات ميتسوبيشي باجيرو 2022 :

فهي تنافس وبشدة سيارة سيارة الدفع الرباعي، وهذه هي محركات : المحرك الأول : من فئة v6 سعة 3.5 لتر، بقوة 184 حصان، مع عزم دوران يصل إلى 306 نيوتن متر . قدرة المحرك على التسارع من السكون حتي مئة كيلو متر في الساعة في خلال 12.5 ثانية فقط، بسرعة قصوي تصل إلى 180 كيلو متر في السعة . معدل استهلاك الوقود في سيارة ميتسوبيشي باجيرو يصل إلى 13 لتر من البنزين لكل مئة كيلو متر إثناء سير السيارة في الطرق الطبيعية .

المحرك الثاني : من فئة v6 سعة 3.8 لتر، بقوة 236 حصان، بقوة 236 حصان، مع عزم دوران يصل إلى 329 نيوتن متر . قدرة المحرك على على التسارع من السكون حتي مئة كيلو متر في الساعة في خلال 10.6 ثانية فقط، وسرعة قصوي تصل إلى 200 كيلو متر في الساعة الواحدة .

مواصفات الأمان والسلامة في سيارة باجيرو 2022 يوجد في سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2022 نظام المكابح المانعة للانغلاق ABS .

نظام المكابح المانعة للانغلاق ABS . وجود نظام توزيع قوة المكابح EBD .

كما يوجد أيضا نظام VSC للتحكم في ثبات السيارة .

يوجد في سيارة باجيرو ميتسوبيشي نظام TCS للتحكم في جر السيارة .

نظام TCS للتحكم في جر السيارة . وجود نظام ISOFIX لأمان أكثر وثبات لمقاعد الأطفال .

كما يوجد نظام BA مساعد المكابح .

وجود نظام مراقبة ضغط الإطارات .

كما يوجد في سيارة ميتسوبيشي باجيرو تقنيات استشعار أمامية وخلفية .

تقنيات استشعار أمامية وخلفية . كذلك يوجد نظام وسائد هوائية متكامل . سعر ميتسوبيشي باجيرو 2021 سعر جيب ميتسوبيشي باجيرو في السعودية لنسخة 3.5 لتر، يبدأ من 94.500 ريال سعودي ويصل إلى 127.500 ريال سعودي، مع فارق التجهيزات والكماليات .

في السعودية لنسخة 3.5 لتر، يبدأ من 94.500 ريال سعودي ويصل إلى 127.500 ريال سعودي، مع فارق التجهيزات والكماليات . أما بالنسبة لسعر نسخة 3.8 لتر في السعودية، فهو يبدأ من 144.700 ريال سعودي ويصل إلى 153.800 ريال سعودي، مع فارق التجهيزات والكماليات .

اسعار باجيرو 2021 في الإمارات لنسخة 3.5 لتر، يبدأ من 95.550 ريال سعودي ويصل إلى 110.500 ريال سعودي، مع فارق التجهيزات والكماليات .

في الإمارات لنسخة 3.5 لتر، يبدأ من 95.550 ريال سعودي ويصل إلى 110.500 ريال سعودي، مع فارق التجهيزات والكماليات . سعر ميتسوبيشي باجيرو لنسخة 3.8 لتر، يبدأ من 120.000 ريال سعودي ويصل إلى 124.000 ريال سعودي. مع فارق الكماليات والتجهيزات . مواصفات أداء ومحرك سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2022مواصفات الأمان والسلامة في سيارة باجيرو 2022سعر ميتسوبيشي باجيرو 2021 الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم مواصفات ميتسوبيشي باجيرو موديل 2022 وسعر جيب مستوبيشي في المملكة العربية السعودية والإمارات. نتمنى أن نكون قد قدمنا معلومات كافية للسيارة الأحدث من الشركة اليابانية العريقة في صناعة السيارات . الوسوم

ميتسوبيشي باجيرو ، الشركة اليابانية لصناعة السيارات أزاحت الستار عن سيارتها الأحدث جيب مستوبيشي موديل 2022 ، الذي تنتمي لفئة سيارات ( suv ) متعددة الاستخدامات ذات الدفع الرباعي، حيث تمتلك هذه الفئة من السيارات شعبية كبيرة جدا في الشرق الأوسط خاصتا في المملكة العربية السعودية وأيضا دولة الإمارات، كما تأتي السيارة بالكثير من المميزات القوية التي تجعلها تنافس وبشدة السيارات الأخري من نفس الفئة، تحتوي سيارة باجيرو على مقاعد واسعة تتسع لعدد 7 أشخاص بالغين مع وجود نظام معلومات ترفيهي وكاميرا للمراقبة الخلفية، كما أن المقاعد الأمامية للسيارة تحتوي على خاصية التبريد والتدفئة القابلة للتعديل الكهربائي، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على مواصفات سيارة Mitsubishi Pajero وسعر السيارة في المملكة العربية السعودية والإمارات، فتابعوني لمعرفة التفاصيل . مواصفات ميتسوبيشي باجيرو 2022 تأتي السيارة بعجلات معدنية مقاس 18 بوصة، مع وجود أجهزة استشعار خلفية تساعد السيارة في الركن بكل سهوله .

كما يوجد أيضا في سيارة 2022 Pajero فتحة سقف كهربائية ودواسات الومنيوم وزجاج أمامي مصنع من الكروم .

فتحة سقف كهربائية ودواسات الومنيوم وزجاج أمامي مصنع من الكروم . تأتي السيارة بمحرك ديزل تيربو، سعة 3.2 لتر، قوة 192 حصان، بعزم دوران أقصي 441 نيوتن متر .

كما يتصل محرك السيارة مع ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من خمس سرعات، مع وجود نظام دفع رباعي وقفل تفاضلي خلفي .

المقاعد الأمامية للسيارة تحتوي على خاصية التبريد والتدفئة القابلة للتعديل الكهربائي .

تحتوي سيارة باجيرو 2022 على مقاعد واسعة تتسع لعدد 7 أشخاص بالغين مع وجود نظام معلومات ترفيهي وكاميرا للمراقبة الخلفية .

2022 على مقاعد واسعة تتسع لعدد 7 أشخاص بالغين مع وجود نظام معلومات ترفيهي وكاميرا للمراقبة الخلفية . كما تأتي السيارة بتصميم خمس أبواب، وزنها يتراوح ما بين 1950 و 2155 كيلو جرام يختلف الوزن حسب فئة السيارة .

تأتي السيارة بواجهة أمامية شرسه، فهي السيارة الأفضل للطرق الواعرة .

كذلك زينت الواجهة الأمامية والخلفية لسيارة ميتسوبيشي باجيرو بمصابيح بتكنولوجيا ليد الأحدث، مع وجود شبك أمامي عريض يوجد في وسطة رمز ميتسوبيشي الشهير . مواصفات ميتسوبيشي باجيرو 2022 مواصفات أداء ومحرك سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2022 يوجد نسختين من محرك سيارة باجيرو فهي تنافس وبشدة سيارة لاندكروزر 2022 سيارة الدفع الرباعي، وهذه هي محركات ميتسوبيشي باجيرو 2022 :

فهي تنافس وبشدة سيارة سيارة الدفع الرباعي، وهذه هي محركات : المحرك الأول : من فئة v6 سعة 3.5 لتر، بقوة 184 حصان، مع عزم دوران يصل إلى 306 نيوتن متر . قدرة المحرك على التسارع من السكون حتي مئة كيلو متر في الساعة في خلال 12.5 ثانية فقط، بسرعة قصوي تصل إلى 180 كيلو متر في السعة . معدل استهلاك الوقود في سيارة ميتسوبيشي باجيرو يصل إلى 13 لتر من البنزين لكل مئة كيلو متر إثناء سير السيارة في الطرق الطبيعية .

المحرك الثاني : من فئة v6 سعة 3.8 لتر، بقوة 236 حصان، بقوة 236 حصان، مع عزم دوران يصل إلى 329 نيوتن متر . قدرة المحرك على على التسارع من السكون حتي مئة كيلو متر في الساعة في خلال 10.6 ثانية فقط، وسرعة قصوي تصل إلى 200 كيلو متر في الساعة الواحدة .

مواصفات الأمان والسلامة في سيارة باجيرو 2022 يوجد في سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2022 نظام المكابح المانعة للانغلاق ABS .

نظام المكابح المانعة للانغلاق ABS . وجود نظام توزيع قوة المكابح EBD .

كما يوجد أيضا نظام VSC للتحكم في ثبات السيارة .

يوجد في سيارة باجيرو ميتسوبيشي نظام TCS للتحكم في جر السيارة .

نظام TCS للتحكم في جر السيارة . وجود نظام ISOFIX لأمان أكثر وثبات لمقاعد الأطفال .

كما يوجد نظام BA مساعد المكابح .

وجود نظام مراقبة ضغط الإطارات .

كما يوجد في سيارة ميتسوبيشي باجيرو تقنيات استشعار أمامية وخلفية .

تقنيات استشعار أمامية وخلفية . كذلك يوجد نظام وسائد هوائية متكامل . سعر ميتسوبيشي باجيرو 2021 سعر جيب ميتسوبيشي باجيرو في السعودية لنسخة 3.5 لتر، يبدأ من 94.500 ريال سعودي ويصل إلى 127.500 ريال سعودي، مع فارق التجهيزات والكماليات .

في السعودية لنسخة 3.5 لتر، يبدأ من 94.500 ريال سعودي ويصل إلى 127.500 ريال سعودي، مع فارق التجهيزات والكماليات . أما بالنسبة لسعر نسخة 3.8 لتر في السعودية، فهو يبدأ من 144.700 ريال سعودي ويصل إلى 153.800 ريال سعودي، مع فارق التجهيزات والكماليات .

اسعار باجيرو 2021 في الإمارات لنسخة 3.5 لتر، يبدأ من 95.550 ريال سعودي ويصل إلى 110.500 ريال سعودي، مع فارق التجهيزات والكماليات .

في الإمارات لنسخة 3.5 لتر، يبدأ من 95.550 ريال سعودي ويصل إلى 110.500 ريال سعودي، مع فارق التجهيزات والكماليات . سعر ميتسوبيشي باجيرو لنسخة 3.8 لتر، يبدأ من 120.000 ريال سعودي ويصل إلى 124.000 ريال سعودي. مع فارق الكماليات والتجهيزات . مواصفات أداء ومحرك سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2022مواصفات الأمان والسلامة في سيارة باجيرو 2022سعر ميتسوبيشي باجيرو 2021 الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم مواصفات ميتسوبيشي باجيرو موديل 2022 وسعر جيب مستوبيشي في المملكة العربية السعودية والإمارات. نتمنى أن نكون قد قدمنا معلومات كافية للسيارة الأحدث من الشركة اليابانية العريقة في صناعة السيارات .

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