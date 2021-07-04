تقسيط سيارة سوناتا من شركة المجدوعي 1099 ريال سعودي بدون كفيل وبدون هامش ربح

تقسيط سيارة سوناتا 2021 من شركة المجدوعي، سيارة سوناتا سيارة شبابية رياضية، ذات مظهر رائع وجذاب وراقي،ولذلك اليوم سوف نقدم لكم عرض تقسيط سيارة سوناتا 2021 من شركة المجدوعي 1099 ريال سعودي بدون كفيل وبدون دفع هامش ربح. تقسيط سيارة سوناتا من شركة المجدوعي 1099 ريال تقسيط سيارة سوناتا من شركة المجدوعي 1099 ريال مواصفات سيارة سوناتا 2021 تصميم السيارة الخارجي: تم تصميم مظهر السيارة الخارجي بمهارة كبيرة، فالسيارة تشكل دمج بين المظهر والأداء الرياضي.

تم التطوير من واجهة السيارة الأمامية، حتى تصبح على شكل فم السمكة.

محرك سيارة مصنوع من مادة الكروم.

نظام عادم رباعي الأطراف منفصل.

مظهر خلفي رياضي.

تم تزين جانبي سيارة سوناتا بعتبات فريدة من نوعها.

جنوط ذات مقاس 19 بوصة، لها مظهر رياضي مائل للعدوانية. مواصفات سيارة سوناتا 2021 تصميم السيارة الخارجي: معدل استهلاك الوقود: عند التحدث عن معدل استهلاك سيارة سوناتا للوقود فهي شبه موفر بالنسبة أشباهها من السيارات.

33 جالون في حالة السير على الطرقات السريعة.

23 جالون في حالة السير داخل المدينة.

27 جالون عند السير في منطقة مجمعة بين الحالتين. معدل استهلاك الوقود: مواصفات السيارة الداخلية: مقاعد مصنوعة من الجلد، مريحة للجلوس حتى لفترات طويلة.

خياطة رائعة وفي غاية الجمال، ذات خطوط حمراء.

فتحة سقف تعمل بنظام البانوراما.

مقاعد تساعد على الشعور بالدفء.

شاشة مقاسها 10.3 بوصة، توفر الكثير من المعلومات حول السيارة.

كما تحتوي السيارة عن أنظمة أمان وحماية رائعة. مواصفات السيارة الداخلية: وهكذا نكون قد تعرفنا على تقسيط سيارة سوناتا 2021 من شركة المجدوعي 1099 ريال سعودي بدون كفيل وكذلك مواصفات السيارة المميزة والتي جعلت الكثير يبحث عن عروض تقسيطها. الوسوم

تقسيط سيارة سوناتا 2021 من شركة المجدوعي، سيارة سوناتا سيارة شبابية رياضية، ذات مظهر رائع وجذاب وراقي،ولذلك اليوم سوف نقدم لكم عرض تقسيط سيارة سوناتا 2021 من شركة المجدوعي 1099 ريال سعودي بدون كفيل وبدون دفع هامش ربح. تقسيط سيارة سوناتا من شركة المجدوعي 1099 ريال تقسيط سيارة سوناتا من شركة المجدوعي 1099 ريال مواصفات سيارة سوناتا 2021 تصميم السيارة الخارجي: تم تصميم مظهر السيارة الخارجي بمهارة كبيرة، فالسيارة تشكل دمج بين المظهر والأداء الرياضي.

تم التطوير من واجهة السيارة الأمامية، حتى تصبح على شكل فم السمكة.

محرك سيارة مصنوع من مادة الكروم.

نظام عادم رباعي الأطراف منفصل.

مظهر خلفي رياضي.

تم تزين جانبي سيارة سوناتا بعتبات فريدة من نوعها.

جنوط ذات مقاس 19 بوصة، لها مظهر رياضي مائل للعدوانية. مواصفات سيارة سوناتا 2021 تصميم السيارة الخارجي: معدل استهلاك الوقود: عند التحدث عن معدل استهلاك سيارة سوناتا للوقود فهي شبه موفر بالنسبة أشباهها من السيارات.

33 جالون في حالة السير على الطرقات السريعة.

23 جالون في حالة السير داخل المدينة.

27 جالون عند السير في منطقة مجمعة بين الحالتين. معدل استهلاك الوقود: مواصفات السيارة الداخلية: مقاعد مصنوعة من الجلد، مريحة للجلوس حتى لفترات طويلة.

خياطة رائعة وفي غاية الجمال، ذات خطوط حمراء.

فتحة سقف تعمل بنظام البانوراما.

مقاعد تساعد على الشعور بالدفء.

شاشة مقاسها 10.3 بوصة، توفر الكثير من المعلومات حول السيارة.

كما تحتوي السيارة عن أنظمة أمان وحماية رائعة. مواصفات السيارة الداخلية: وهكذا نكون قد تعرفنا على تقسيط سيارة سوناتا 2021 من شركة المجدوعي 1099 ريال سعودي بدون كفيل وكذلك مواصفات السيارة المميزة والتي جعلت الكثير يبحث عن عروض تقسيطها.

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