تقسيط السيارات في السعودية .. تعرف على الشروط التي حددتها المعارض

تقوم بعض المعارض في المملكة ببيع و تقسيط السيارات في السعودية بما يتوافق مع إمكانيات المشتري المادية وعدد الأقساط الشهرية المناسب لظروفه، إلا أن هناك بعض الشروط التي يجب أن يستوفيها الشخص من أجل الحصول على سيارة بالتقسيط، وهو ما نوضحه بالتفصيل في المقال.

تقسيط السيارات في السعودية

أصبحت السيارة من الأساسيات التي لا يستغنى عنها معظم الأشخاص، وذلك لأنها تُسهل عليهم وأفراد أسرهم عملية الانتقال من مكان إلى آخر خاصة في المسافات البعيدة.

يلجأ البعض إلى شراء سيارة بنظام التقسيط المريح، نظرًا للأعباء المالية والظروف المادية الصعبة التي يعاني منها البعض.

يوجد داخل المملكة العربية السعودية بعض معارض السيارات التي تبيع بنظام التقسيط، وذلك وفقًا لبعض الشروط التي يجب أن تتوافر في المشتري.

شروط شراء سيارة بنظام التقسيط

هناك شروط معينة يجب توافرها في الشخص حتى يستطيع الحصول على سيارة بالتقسيط، والتي تتمثل في ذلك:

أولاً يجب توفير كافة بيانات المشتري مثل عنوان السكن، عنوان العمل، الراتب الشهري، وغيرها.

ثم الاتفاق على سعر السيارة ونظام التقسيط الشهري.

في حالة إتمام الاتفاق بين الطرفين (المشتري وصحب المعرض) يستلم الشخص سيارته مقابل سداد رسوم لا تتجاوز 1%.

من ثم يقوم المشتري بإمضاء عدد من الشيكات البنكية بإجمالي قيمة السيارة.

مع العلم أن عدم التزام العميل بسداد قيمة الأقساط الشهرية يتم إلغاء العقد، مع حصول البائع على سعر السيارة بالكامل.

كما يجب على المشتري عمل تأمين إلزامي على السيارة بعد استلامها.

أشهر شركات بيع السيارات بالتقسيط في المملكة

هناك عدد من المعارض والشركات في المملكة العربية السعودية تعمل في مجال بيع السيارات بالتقسيط، من أبرزها ما يلي: