مواصفات بي ام دبليو Z4 الرياضية وسعرها في السوق تعرف عليها الآن

بي ام دبليو ، قد كشفت مؤخرا الشركة الألمانية العريقة لصناعة السيارات “بي إم دبليو” عن أجدد نسخة من العربة طراز Z4 الرياضي الخارق موديل العام الحالي ومن خلال تلك المقالة نتعرف على السيارة ومميزاتها وأسلوبها بل وأيضا عيوبها حتى تقرر بكل حيادية عزيزي القارئ ، مع وضع في الاعتبار أسعارها المميزة فتابعنا في السطور القادمة. بي ام دبليو وتصميمها الخارجي بي ام دبليو وتصميمها الخارجي جاءت سيارة Z4 موديل 2021 : هيكل خارجي يمتد طوله إلى 4324 مم

مع عرض يصل إلى 1864 مم

وبارتفاع يصل إلى 1304 مم

كما تسير عربة بي ام دبليو على قاعدة عجلات يصل طولها إلى 2470 مم

على قاعدة عجلات يصل طولها إلى 2470 مم بالإضافة إلى خزانة خلفية لها سعة تصل إلى 281 لتر

كما تأتي بواجهة أمامية رياضية شرسة

كما تميزت سيارة بي ام دبليو من خلال المصابيح الأمامية التي تعتمد على تكنولوجيا الـ LED الحديثة

من خلال المصابيح الأمامية التي تعتمد على تكنولوجيا الـ LED الحديثة بالإضافة للشبك الأمامي العريض الذي يزين علامة بي ام دبليو

والسقف القابل للثني الذي يضيف متعة أكبر لقيادة هذا الموديل أداء ومحرك سيارة بي ام دبليو Z4 تم تزويد موديل Z4 2021 بمحرك بسعة تقترب إلى 2000 سي سي

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي به 8 سرعات

وبنسخة هذا المحرك يستطيع موديل بي ام دبليو Z4 إنشاء قوة تتراوح بين 189 و255 حصان

مع عزم دوران يتراوح بين 320 و400 نيوتن متر

بالإضافة لسرعة قصوى تتراوح بين 226 و250 كيلو متر في الساعة

ووفرت الشركة الألمانية نسخة أخرى من طراز Z4 موديل 2021 بمحرك أقوى تصل سعته إلى 3000 سي سي

لتستطيع العربة في هذه النسخة ان تولد قوة تصل إلى 335 حصان كاملة، وعزم دوران يصل إلى 500 نيوتن متر

و قدرة سيارة بي ام دبليو Z4 أن تتسارع من السكون وحتى 100 كيلو في غضون 4.6 ثانية فقط عوامل الأمان في سيارة Z4 موديل 2021 نظام الوسائد الهوائية الشامل

مع نظام الفرامل الأوتوماتيكية التي تعمل في حالة الطوارئ

بها نظام الفرامل التي تمنع الانغلاق ABS

نظام لتوزيع قوة المكابح EBD

مساعد للسائق لكي يكتشف النقاط العمياء للسيارة

مساعد للسائق على الطرق السريعة

مع مثبت السرعة الذي يساعد خلال الرحلات الطويلة والسفر

نظام التحذير من الخروج عن المسار

مساعد لكي يحافظ على مسار السيارة

بها نظام يحذر من الحركة المرورية خلف السيارة من السيارات والمارة عيوب سيارة Z4 موديل 2021 أداء ومحرك سيارة بي ام دبليو Z4عوامل الأمان في سيارة Z4 موديل 2021عيوب سيارة Z4 موديل 2021 ملخص ما قاله خبراء السيارات عن عيوب طراز Z4 موديل 2021 كما يلي: مساحة التخزين في السيارة ضيقة للغاية

السيارة تناسب الأداء الرياضي فقط

تتسارع السيارة ولكن ليس بالأفضل مقارنة بسيارات مثل لكزس و تويوتا أسعار فئات سيارة بي ام دبليو Z4 موديل 2021 أسعار فئات سيارة بي ام دبليو Z4 موديل 2021 ونستعرض هنا معاكم اسعار السيارة في المملكة العربية السعودية من خلال ثلاث فئات: الأولى طراز Z4 موديل 2021 SDRIVE20I : محرك سعة 2000 سي سي وسعر يصل إلى (272.250 ألف ريال سعودي)

الثانية Z4 موديل 2021 SDRIVE30I : محرك سعة 2000 سي سي وسعر يصل إلى (305.250 ألف ريال سعودي)

الثالثة Z4 موديل 2021 M40I : محرك سعة 3000 سي سي وسعر يصل إلى (335.500 ألف ريال سعودي)

وفي النهاية نرجو ان تكون مقالة سيارة بي ام دبليو قد نالت إعجابكم الوسوم

بي ام دبليو ، قد كشفت مؤخرا الشركة الألمانية العريقة لصناعة السيارات “بي إم دبليو” عن أجدد نسخة من العربة طراز Z4 الرياضي الخارق موديل العام الحالي ومن خلال تلك المقالة نتعرف على السيارة ومميزاتها وأسلوبها بل وأيضا عيوبها حتى تقرر بكل حيادية عزيزي القارئ ، مع وضع في الاعتبار أسعارها المميزة فتابعنا في السطور القادمة. بي ام دبليو وتصميمها الخارجي بي ام دبليو وتصميمها الخارجي جاءت سيارة Z4 موديل 2021 : هيكل خارجي يمتد طوله إلى 4324 مم

مع عرض يصل إلى 1864 مم

وبارتفاع يصل إلى 1304 مم

كما تسير عربة بي ام دبليو على قاعدة عجلات يصل طولها إلى 2470 مم

على قاعدة عجلات يصل طولها إلى 2470 مم بالإضافة إلى خزانة خلفية لها سعة تصل إلى 281 لتر

كما تأتي بواجهة أمامية رياضية شرسة

كما تميزت سيارة بي ام دبليو من خلال المصابيح الأمامية التي تعتمد على تكنولوجيا الـ LED الحديثة

من خلال المصابيح الأمامية التي تعتمد على تكنولوجيا الـ LED الحديثة بالإضافة للشبك الأمامي العريض الذي يزين علامة بي ام دبليو

والسقف القابل للثني الذي يضيف متعة أكبر لقيادة هذا الموديل أداء ومحرك سيارة بي ام دبليو Z4 تم تزويد موديل Z4 2021 بمحرك بسعة تقترب إلى 2000 سي سي

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي به 8 سرعات

وبنسخة هذا المحرك يستطيع موديل بي ام دبليو Z4 إنشاء قوة تتراوح بين 189 و255 حصان

مع عزم دوران يتراوح بين 320 و400 نيوتن متر

بالإضافة لسرعة قصوى تتراوح بين 226 و250 كيلو متر في الساعة

ووفرت الشركة الألمانية نسخة أخرى من طراز Z4 موديل 2021 بمحرك أقوى تصل سعته إلى 3000 سي سي

لتستطيع العربة في هذه النسخة ان تولد قوة تصل إلى 335 حصان كاملة، وعزم دوران يصل إلى 500 نيوتن متر

و قدرة سيارة بي ام دبليو Z4 أن تتسارع من السكون وحتى 100 كيلو في غضون 4.6 ثانية فقط عوامل الأمان في سيارة Z4 موديل 2021 نظام الوسائد الهوائية الشامل

مع نظام الفرامل الأوتوماتيكية التي تعمل في حالة الطوارئ

بها نظام الفرامل التي تمنع الانغلاق ABS

نظام لتوزيع قوة المكابح EBD

مساعد للسائق لكي يكتشف النقاط العمياء للسيارة

مساعد للسائق على الطرق السريعة

مع مثبت السرعة الذي يساعد خلال الرحلات الطويلة والسفر

نظام التحذير من الخروج عن المسار

مساعد لكي يحافظ على مسار السيارة

بها نظام يحذر من الحركة المرورية خلف السيارة من السيارات والمارة عيوب سيارة Z4 موديل 2021 أداء ومحرك سيارة بي ام دبليو Z4عوامل الأمان في سيارة Z4 موديل 2021عيوب سيارة Z4 موديل 2021 ملخص ما قاله خبراء السيارات عن عيوب طراز Z4 موديل 2021 كما يلي: مساحة التخزين في السيارة ضيقة للغاية

السيارة تناسب الأداء الرياضي فقط

تتسارع السيارة ولكن ليس بالأفضل مقارنة بسيارات مثل لكزس و تويوتا أسعار فئات سيارة بي ام دبليو Z4 موديل 2021 أسعار فئات سيارة بي ام دبليو Z4 موديل 2021 ونستعرض هنا معاكم اسعار السيارة في المملكة العربية السعودية من خلال ثلاث فئات: الأولى طراز Z4 موديل 2021 SDRIVE20I : محرك سعة 2000 سي سي وسعر يصل إلى (272.250 ألف ريال سعودي)

الثانية Z4 موديل 2021 SDRIVE30I : محرك سعة 2000 سي سي وسعر يصل إلى (305.250 ألف ريال سعودي)

الثالثة Z4 موديل 2021 M40I : محرك سعة 3000 سي سي وسعر يصل إلى (335.500 ألف ريال سعودي)

وفي النهاية نرجو ان تكون مقالة سيارة بي ام دبليو قد نالت إعجابكم

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