مواصفات بي ام دبليو Z4 الرياضية وسعرها في السوق تعرف عليها الآن

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بي ام دبليو ، قد كشفت مؤخرا الشركة الألمانية العريقة لصناعة السيارات “بي إم دبليو” عن أجدد نسخة من العربة طراز Z4 الرياضي الخارق موديل العام الحالي ومن خلال تلك المقالة نتعرف على السيارة ومميزاتها وأسلوبها بل وأيضا عيوبها حتى تقرر بكل حيادية عزيزي القارئ ، مع وضع في الاعتبار أسعارها المميزة فتابعنا في السطور القادمة.بي ام دبليو وتصميمها الخارجي
جاءت سيارة Z4 موديل 2021 :
- هيكل خارجي يمتد طوله إلى 4324 مم
- مع عرض يصل إلى 1864 مم
- وبارتفاع يصل إلى 1304 مم
- كما تسير عربة بي ام دبليو على قاعدة عجلات يصل طولها إلى 2470 مم
- بالإضافة إلى خزانة خلفية لها سعة تصل إلى 281 لتر
- كما تأتي بواجهة أمامية رياضية شرسة
- كما تميزت سيارة بي ام دبليو من خلال المصابيح الأمامية التي تعتمد على تكنولوجيا الـ LED الحديثة
- بالإضافة للشبك الأمامي العريض الذي يزين علامة بي ام دبليو
- والسقف القابل للثني الذي يضيف متعة أكبر لقيادة هذا الموديل
- تم تزويد موديل Z4 2021 بمحرك بسعة تقترب إلى 2000 سي سي
- ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي به 8 سرعات
- وبنسخة هذا المحرك يستطيع موديل بي ام دبليو Z4 إنشاء قوة تتراوح بين 189 و255 حصان
- مع عزم دوران يتراوح بين 320 و400 نيوتن متر
- بالإضافة لسرعة قصوى تتراوح بين 226 و250 كيلو متر في الساعة
- ووفرت الشركة الألمانية نسخة أخرى من طراز Z4 موديل 2021 بمحرك أقوى تصل سعته إلى 3000 سي سي
- لتستطيع العربة في هذه النسخة ان تولد قوة تصل إلى 335 حصان كاملة، وعزم دوران يصل إلى 500 نيوتن متر
- و قدرة سيارة بي ام دبليو Z4 أن تتسارع من السكون وحتى 100 كيلو في غضون 4.6 ثانية فقط
- نظام الوسائد الهوائية الشامل
- مع نظام الفرامل الأوتوماتيكية التي تعمل في حالة الطوارئ
- بها نظام الفرامل التي تمنع الانغلاق ABS
- نظام لتوزيع قوة المكابح EBD
- مساعد للسائق لكي يكتشف النقاط العمياء للسيارة
- مساعد للسائق على الطرق السريعة
- مع مثبت السرعة الذي يساعد خلال الرحلات الطويلة والسفر
- نظام التحذير من الخروج عن المسار
- مساعد لكي يحافظ على مسار السيارة
- بها نظام يحذر من الحركة المرورية خلف السيارة من السيارات والمارة
ملخص ما قاله خبراء السيارات عن عيوب طراز Z4 موديل 2021 كما يلي:
- مساحة التخزين في السيارة ضيقة للغاية
- السيارة تناسب الأداء الرياضي فقط
- تتسارع السيارة ولكن ليس بالأفضل مقارنة بسيارات مثل لكزس و تويوتا
ونستعرض هنا معاكم اسعار السيارة في المملكة العربية السعودية من خلال ثلاث فئات:
- الأولى طراز Z4 موديل 2021 SDRIVE20I :
- محرك سعة 2000 سي سي وسعر يصل إلى (272.250 ألف ريال سعودي)
- الثانية Z4 موديل 2021 SDRIVE30I :
- محرك سعة 2000 سي سي وسعر يصل إلى (305.250 ألف ريال سعودي)
- الثالثة Z4 موديل 2021 M40I :
- محرك سعة 3000 سي سي وسعر يصل إلى (335.500 ألف ريال سعودي)
وفي النهاية نرجو ان تكون مقالة سيارة بي ام دبليو قد نالت إعجابكم
الوسوم
بي ام دبليو ، قد كشفت مؤخرا الشركة الألمانية العريقة لصناعة السيارات “بي إم دبليو” عن أجدد نسخة من العربة طراز Z4 الرياضي الخارق موديل العام الحالي ومن خلال تلك المقالة نتعرف على السيارة ومميزاتها وأسلوبها بل وأيضا عيوبها حتى تقرر بكل حيادية عزيزي القارئ ، مع وضع في الاعتبار أسعارها المميزة فتابعنا في السطور القادمة.بي ام دبليو وتصميمها الخارجي
جاءت سيارة Z4 موديل 2021 :
- هيكل خارجي يمتد طوله إلى 4324 مم
- مع عرض يصل إلى 1864 مم
- وبارتفاع يصل إلى 1304 مم
- كما تسير عربة بي ام دبليو على قاعدة عجلات يصل طولها إلى 2470 مم
- بالإضافة إلى خزانة خلفية لها سعة تصل إلى 281 لتر
- كما تأتي بواجهة أمامية رياضية شرسة
- كما تميزت سيارة بي ام دبليو من خلال المصابيح الأمامية التي تعتمد على تكنولوجيا الـ LED الحديثة
- بالإضافة للشبك الأمامي العريض الذي يزين علامة بي ام دبليو
- والسقف القابل للثني الذي يضيف متعة أكبر لقيادة هذا الموديل
- تم تزويد موديل Z4 2021 بمحرك بسعة تقترب إلى 2000 سي سي
- ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي به 8 سرعات
- وبنسخة هذا المحرك يستطيع موديل بي ام دبليو Z4 إنشاء قوة تتراوح بين 189 و255 حصان
- مع عزم دوران يتراوح بين 320 و400 نيوتن متر
- بالإضافة لسرعة قصوى تتراوح بين 226 و250 كيلو متر في الساعة
- ووفرت الشركة الألمانية نسخة أخرى من طراز Z4 موديل 2021 بمحرك أقوى تصل سعته إلى 3000 سي سي
- لتستطيع العربة في هذه النسخة ان تولد قوة تصل إلى 335 حصان كاملة، وعزم دوران يصل إلى 500 نيوتن متر
- و قدرة سيارة بي ام دبليو Z4 أن تتسارع من السكون وحتى 100 كيلو في غضون 4.6 ثانية فقط
- نظام الوسائد الهوائية الشامل
- مع نظام الفرامل الأوتوماتيكية التي تعمل في حالة الطوارئ
- بها نظام الفرامل التي تمنع الانغلاق ABS
- نظام لتوزيع قوة المكابح EBD
- مساعد للسائق لكي يكتشف النقاط العمياء للسيارة
- مساعد للسائق على الطرق السريعة
- مع مثبت السرعة الذي يساعد خلال الرحلات الطويلة والسفر
- نظام التحذير من الخروج عن المسار
- مساعد لكي يحافظ على مسار السيارة
- بها نظام يحذر من الحركة المرورية خلف السيارة من السيارات والمارة
ملخص ما قاله خبراء السيارات عن عيوب طراز Z4 موديل 2021 كما يلي:
- مساحة التخزين في السيارة ضيقة للغاية
- السيارة تناسب الأداء الرياضي فقط
- تتسارع السيارة ولكن ليس بالأفضل مقارنة بسيارات مثل لكزس و تويوتا
ونستعرض هنا معاكم اسعار السيارة في المملكة العربية السعودية من خلال ثلاث فئات:
- الأولى طراز Z4 موديل 2021 SDRIVE20I :
- محرك سعة 2000 سي سي وسعر يصل إلى (272.250 ألف ريال سعودي)
- الثانية Z4 موديل 2021 SDRIVE30I :
- محرك سعة 2000 سي سي وسعر يصل إلى (305.250 ألف ريال سعودي)
- الثالثة Z4 موديل 2021 M40I :
- محرك سعة 3000 سي سي وسعر يصل إلى (335.500 ألف ريال سعودي)
وفي النهاية نرجو ان تكون مقالة سيارة بي ام دبليو قد نالت إعجابكم
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