عروض سيارات هيونداي الراجحي 1442 أفضل عروض المجدوعي للسيارات

تعاون بين مصرف الراجحي وشركة المجدوعي لتقديم عروض سيارات هيونداي الراجحي 1442 والتي أعلن عنها alrajhibank عبر موقعه الإلكتروني ضمن خدمات الراجحي مباشر أفراد، حيث يقدم أفضل فرصة تقسيط من شركة المجدوعي للسيارات هيونداي، ومن خلال الموقع تجد نموذج تحتاج إلى تعبئته للحصول على مساعدة من خدمة عملاء البنك، ومن خلال موقع ثقفني نقدم لكم كافة تفاصيل الحصول على التخفيضات والخصومات المقدمة بحسب نظام تحويل الراتب وبدونه.

عروض سيارات هيونداي الراجحي 1442

يقدم المصرف خدمات إلكترونية كثيرة منها تمويل السيارات، وكيفية شراء بيت بالتقسيط، ويتم تخييرك بين التأجير بتحويل الراتب أو بدون تحويل الراتب، وكل طريقة مزايا، ثم من الدخول على عروض المجدوعي للسيارات الهيونداي عبر مصرف alrajhibank ، توجد خطوات التقديم عن طريق الموقع الإلكتروني من أيقونة (برتقالي اللون) بالضغط عليها تحولك إلى تعبئة:

البيانات الشخصية (كافة المعلومات الشخصية)

ثم تعبئة معلومات العميل المالية

ويأتي بعد ذلك تعبئة نموذج معلومات الاتصال

ثم الضغط على تقديم.

حدد الموقع الإلكتروني أكثر من وسيلة من بينهم الدخول على رابط مصرف الراجحي عن طريق موقع العروض السابق، أو الاتصال على رقم (8001241222) والتواصل مع خدمة العملاء، ويمكن كذلك عن طريق الذهاب لأحد فروع مصرف الراجحي، أو يتم زيارة معارض المجدوعي للسيارات هيونداي.

شروط تأجير سيارات من شركة المجدوعي للسيارات هيونداي

وضع المصرف شروط وأحكام لكي تستفيد من عروض سيارات هيونداي الراجحي والحصول على سيارة هيونداي شركة المجدوعي وهي:

تطبيق كافة شروط وأحكام بينك الراجحي.

عروض المجدوعي للسيارات هيونداي مستمرة حتى 31 يوليو 2021 أو نفاذ الكمية.

مصرف الراجحي يخضع لرقابة البنك المركزي السعودي.

شروط تأجير السيارات بدون تحويل الراتب

من خلال الشروط التي وضعت في مصرف الراجحي، فإن تأجير السيارات بدون تحويل الراتب

تأجير السيارات بتحويل الراتب

بينما تمويل السيارات بتحويل الراتب يكون مزاياه كما بالصورة.

أفضل عروض المجدوعي للسيارات هيوندايمبلغ التمويل: 75000 ريال سعودي.

مدة التأجير: 5 سنوات.

معدل النسبة السنوي: 4.12%.

القسط الشهري: 931 ريال سعودي.

دفعة التملك: 30 الف ريال سعودي.

خطوات سهلة وبسيطة عن طريق المصرف تستطيع الحصول على تمويل مناسب، أو الذهاب لفرع من الفروع، أو الاتصال على خدمة العملاء.