سيارة لاند كروزر ديزيل ب600 ريال أقوي عرض تقسيط من مصرف الراجحي على أطول فترة سداد

سيارة لاند كروزر ديزيل ب600 ريال أقوي عرض تقسيط من مصرف الراجحي هذه السيارة الرائعة، من السيارات التى اشتهرت موخرا وحازت على اعجاب الكثيرون في السعودية، وكانت من أفضل السيارات في عام 2021/2022، ويمكنك شراءها وتقسيطها بسهول، فاذا إذا كنت تحلم بتملك سيارة فعليك باختيار سيارة لاند كروزر ديزل، فهي سيارة في غاية الروعة والجمال، كما أن الشركة تحرص دائمًا على تقديم العروض المتميزة التي تجذب اهتمام الكثيرون، كما أن السيارة لديها مواصفات رائعة لا يمكن لاحد أن ينافسها بالدقة والجمال، كما انها تتميز بأنك تستطيع تقسيط الدفع كما يحلو لك،لذلك سنوضح كل ما يختص بتلك السيارة تابعو معنا مشاهدينا.

سيارة لاند كروزر ديزيل ب600 ريال أقوي عرض تقسيط من مصرف الراجحي

إذا كنت تملك مبلغ بسيط من المال وتتمني ان تمتلك سيارة نقدم لك سيارة لاند كروزر ديزل بالتقسيط، لذلك سنذكر كل المعلومات المتعلقة بتلك الموضوع وهي:

إذا كنت تنوي شراء سيارة لاند كروزر ديزل فقط عليك التوجه إلي أي معرض سعودي ويمكنك تقسيط سيارة لاند كروزر وقد ويصل سعرها إلى 600 ألف ريال سعودي.

وقد ويصل سعرها إلى 600 ألف ريال سعودي. عليك فقط دفع القسط الأول مقدمًا مع دفع كافة المصروفات والضرائب.

التقسيط كل شهر.

التقسيط كل شهر. التقسيط يصل إلى 60 شهرًا أي ما يعادل 36000 ريال سعودي.

ولكن القسط الأخير من الدفع قد يصل إلى 40% من السعر الأساسي للسيارة.

تقوم بتقسيط المبلغ كل شهر ما يصل إلى 90000 ريال سعودي.

تقبل الشركة التعامل مع جميع البنوك السعودية مثل راجح.

عليك فقط إحضار كافة الضمانات التي تثبت سداد المبلغ.

تتميز سيارة لاند كروزر ديزيل بعدة اشياء التي ميزت السيارة عن غيرها، وهي: