عروض سيارات مستعملة أرخص من الجوال تبدأ من 5000 ريال سعودي فقط

عروض سيارات مستعملة أرخص من الجوال في الحراج تبدأ من 5000 ريال سعودي فقط، نتناول اليوم مجموعة من السيارات المفحوصة والمُجددة والتي عرضت للبيع في حراج السيارات خلال هذا الأسبوع بأسعار رخيصة، جميع السيارات في تقريرنا اليوم ذات مواصفات جيدة وقد اخترنا لك موديلات متنوعة بحيث تناسب جميع الأذواق، فسوف تجد سيارات مازدا 3 وهوندا سيفيك وشيفروليه تاهو وهيونداي النترا وغيرها، ويتم البيع من خلال المالك مباشرة ودون وجود عمولة، إليكم عروض أرخص السيارات المستعملة في الحراج.

عروض سيارات مستعملة أرخص من الجوالات

أولى السيارات في تقريرنا لهذا الأسبوع من حراج جدة هي هوندا سيفيك مستعمل موديل 2003 مكيفة ذات لون فضي، ماكينة 1600 سي سي وناقل الحركة auto وفرامل ايه بي اس وحساسات ركن وغيرها من المميزات، سعر السيارة 5000 ريال فقط مباشرة من قبل صاحبها دون عمولة. كما تتوفر سيارة شيفروليه كروز موديل 2012 ذات لون الأبيض بسعر 8500 ريال، السيارة ذات محرك 1600 سي سي والقير أوتوماتيك وممشاها 276 ألف كيلو متر، الفرامل ABS والسيارة مزودة بكثير من وسائل الأمان.

تتوفر أيضاً سيارة مازدا 3 موديل 2007 أحد السيارات السيدان الرائعة بلون سيلفر مميز وسعرها فقط 5500 ريال، المحرك سعة 1.6 لتر والقير أوتوماتيك والممشى 297 ألف كيلو متر. ونبقى ما سيارات مازدا المستعملة في الحراج ولكن هذه المرة مع موديل 2010 من سيارة مازدا 3، السيارة بيضاء اللون لم يسبق رشها مع داخلية جلد باللون، ولديها نفس إمكانيات المحرك والقير مع موديل 2007 ولكن مع بعض تجهيزات الأمان الأكثر تقدماً، الممشى 291 ألف كيلو متر والسعر المطلوب فيها 5000 ريال فقط من صاحبها مباشرة.

أرخص السيارات في حراج المستعمل

تتوفر سيارة هوندا سيفك موديل 2013 باللون الأزرق البترولي وماكينة سعة 1.6 لتر، القير أوتو والحالة ممتازة ومزودة بإضاءات LED والسعر المطلوب 13 ألف ريال. وتتوفر سيارة شيفروليه تاهو LTZ مستعمل موديل 2007 باللون الفضي، السيارة ذات ماكينة 8 سلندر بقير أوتوماتيك والممشى 300 ألف كيلو متر وسعرها 15 ألف ريال فقط. كما تتوفر سيارة جيلي امجراند X7 SPORT بانوراما موديل 2017، باللون الأبيض قير أوتوماتيك بحالة ممتازة داخلية جلد بيج رائعة، وقد وصل سوم السيارة إلى 21 ألف ريال.

تتوفر سيارة لكزس LS430 سوداء اللون موديل 2001 بداخلية بيج وحالة ممتازة، ماكينة 4 سلندر وناقل حركة أوتو وممشاها اقترب من 222 ألف كيلو متر وسعرها 26 ألف و 500 ريال دون عمولة. كما تتوفر هيونداي النترا مستعمل موديل 2016 ذات لون أبيض بنظام مثبت سرعة وفرامل ABS، القير auto والممشى أقل من 186 ألف كيلو متر بقليل، داخلية السيارة بيج ممتازة والسعر المطلوب 20 ألف ريال.