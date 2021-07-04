مواصفات سيارة نيسان باترول 2022 اهم ما تتميز به وماهي أسعارها المتوقعة

مواصفات سيارة نيسان باترول 2022 حيث قامت شركة nissan بتحضير جلسة تصوير لأحدث إصدار وتصميم لسيارة نيسان باترول لعام 2022 وكان موقع، جلسة التصوير هذه في دولة الأمارات حيث تدل هذه الجلسة علي وجود مؤشر قوي جدا عن قرب ميعاد نزول السيارة، إلي الأسواق وأيضا الكشف عن جميع المعلومات المتعلقة حول مواصفات سيارة نيسان باترول 2022 وماهي أسعارها المتوقعة وأين الأسواق الذي سيتم إصدار،السيارة بها وكذلك من المتوقع أن موعد نزول السيارة سوف يكون خلال الشهر الجاري في دول الشرق الأوسط ومن خلال، هذا المقال سوف نقدم معلومات شاملة عن سيارة nissan patrol مواصفاتها من الداخل والخارج وكم يكون سعرها لعام 2022 تابعوا معنا.

مواصفات نيسان باترول 2022

من المتوقع أن شكل سيارة نيسان باترول من الخارج سوف تشبه كثيرا شكل سيارة فرونتير حيث تتميز سيارة nissan patro 2022 ، أن شكلها الخارجي يبدو أن يتصف بالصلابة الشديدة مما يجعلها أكثر تحملا وقدرة علي شق الطرق الأكثر صعوبة ،والطرق الواعرة دون أي خطر علي من يقوم بقيادتها ومن أهم ما يميز سيارة نيسان :

عجلات السيارة من المعدن قياسها 22 بوصة من ماركة rays ،وإطار هذه العجالات ذات أداء عالي جدا مما يجعلها تتميز ،عن الكثير من السيارات من هذه الفئة وتتفوق في قدرتها علي مواجهه أي طريق.

كذلك تتميز سيارة نيسان باترول أن بها شباك أمامية في السيارة ذات حجم كبير، حيث تمتد المصاداة الأمامية إلى منطقة، بداية قوس العجالات وهي ذات ألوان متناسقة، حيث ينتهي بمصاداة خلفية بها فتحات جيدة للتهوية المطلوبة .

أن بها شباك أمامية في السيارة ذات حجم كبير، حيث تمتد المصاداة الأمامية إلى منطقة، بداية قوس العجالات وهي ذات ألوان متناسقة، حيث ينتهي بمصاداة خلفية بها فتحات جيدة للتهوية المطلوبة . وأيضا يوجد في الجزء الأمامي من سيارة نيسان باترول مصد بتصميم خاص لهذا الإصدار لهذه السيارة ،حيث يوجد بها فتحات، للتهوية ضخمة جدا.

مصد بتصميم خاص لهذا الإصدار لهذه السيارة ،حيث يوجد بها فتحات، للتهوية ضخمة جدا. بها مجموعة من الإضاءة التي تحتوي علي مصابيح في الجزء الأمامي للسيارة علي شكل حرف أل c .

وأيضا تتميز سيارة نيسان 2022 بوجود خطافات سحب بها ،واطارات تناسب جميع التضاريس وترس تفاضلي ،وصدمات لوح انزلاقي وأيضا قفل إلكتروني لزيادة الأمان.

الأسعار المتوقعة لسيارة نيسان 2022

هناك أقاويل كثيرة متداولة حول سعر سيارة نيسان 2022 حيث يكون بداية السعر الأكثر توقعا هو خمسمائة ألف دولار، وهذا المبلغ يعادل 187.562 ريال سعودي كذلك من المتوقع أيضا أن بداية المبيعات لهذا الإصدار من السيارة نيسان ،مع أواخر عام 2021 وهناك أيضآ المزيد من المعلومات حول هذه السيارة سوف تقوم شركة nisaan ، الكشف عنها خلال الأسابيع القادمة تابعوا لتطلعوا علي المزيد.

لقد وصلنا إلي نهاية مقالة اليوم تابعونا لكي نقدم لكم المزيد من المعلومات حول هذه السيارة الأيام القادمة.