افضل عروض مميزات وعيوب سيارة لأند كروزر 2022، كشفت بعض الصور المُسرَّبة عن مميزات وعيوب سيارة لأند كروزر ٢٠٢٢ ، الإصدار الأحدث لشركة تويوتا، ويأتي إطلاق هذه السيارة بعد أيام من إصدار سيارة لأند كروز برادو ٢٠٢٢، وتحمل السيارة الجديد العديد من الميزات، لا سيما على مستوى السرعات والأداء والتقنيات المزودة بها..

مميزات وعيوب سيارة لأند كروزر 2022سيارة لأند كروزر ٢٠٢٢

تأتي لأند كروزر LC 300 مزودة بمحرك V6 مع ناقل حركة يتضمن عشر سرعات، بالإضافة لتوظيفها العديد من التقنيات الحديثة، وهو ما يدعم من أدائها في الطرق الوعرة، وغيرها من بيئات الطرق الصعبة.

ومما يزيد من قوة أداء تلك السيارة أيضًا؛ صلابة هيكلها، وحالة التوازن الديناميكي الموجودة بها، بجانب اعتمادها على منصة GA- F.

مميزات سيارة لأند كروزر ٢٠٢٢

كما أشرنا، فإن لأند كروزر LC 300 تمتلك العديد من الميزات، ومن أهمها:

احتواء السيارة من الداخل على مساحات واسعة ومريحة، لا يمكن أن تتأثر بصعوبة الطريق الخارجي الذي تسير به السيارة.

بجانب احتوائها على أنظمة السلامة والأمان ومساعدة السائق، والتي يشملها الجيل الثاني من Toyota Safety Sense

ومن بين أنظمة السلامة تلك، مساعدتها السائق في تجنب وقوع الحوادث، من خلال القدرة على اكتشاف المشاة وراكبي الدراجات،

في نفس مسار السيارة.

تحتوي السيارة على نظام دفعٍ رباعيّ.

تتضمن شاشة Multi-Terrain Monitor، والتي تسمح برؤية فورية للتضاريس المختلفة،

وتمكّن السائق من رؤية أسفل السيارة ومحيطها وموضع العجلات على سطح الأرض

تحتوي على بنزين سعة ٣.٥ لتر، وديزل سعة ٣.٣ لتر.

تتضمن السيارة هيكلًا وشاسيه منفصلَين، وهي تشبه في ذلك سيارة مرسيدس جي كلاس، وجيب لانجلر.

وقد حرص مصنِّعوها على تقليل وزنها بمقدار ٢٠٠ كجم، وخفض مركز ثقلها؛

وهو ما يُزيد من سلامتها، ويجعلها أقل عُرضةً للانقلاب.

عيوب لاند كروزر ٢٠٢٢

لقد تمكنت شركة تويوتا، في هذا الإصدار، من تفادي الكثير من عيوب سياراتها،

وقد تكون أبرز عيوب لاند كروزر ٢٠٢٢ هي ارتفاع سعرها؛ إذ أنه من المرجح

أن يبدأ من ٨٥,٥١٥ دولار أمريكي، وهو ما يعادل ٣٢٠,٧٤٢,٥٦ ريال سعودي.