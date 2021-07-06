فولفو تتحول إلى شركة متخصّصة بتصنيع السيّارات الفاخرة والكهربائية بالكامل

كشفت فولفو عن طرح خططها لرسم ملامح تكنولوجيا المستقبل ضمن فولفو كارز تِك مومنت، الفعالية المتخصّصة بالتكنولوجيا التي تنظّمها الشركة عبر الإنترنت، لتوضيح آلية تحوّلها إلى شركة متخصّصة بتصنيع السيّارات الفاخرة والكهربائية بالكامل بحلول عام 2030.

فولفو تستعرض تقنيات تحولها إلى شركة سيارات كهربائية

الفعالية المباشرة من مدينة جوتنبرغ السويدية، تستعرض الشركة فيها لمحة عن التقنيات الكفيلة بدعم مستقبلها في صناعة سيارات الجيل القادم لتكون كهربائية بالكامل، ويشارك في الفعالية ممثلون عن جوجل، ولومينار، ونورث فولت وإنفيديا.

وتستعرض فولفو تفاصيل جديدة ومشوقة حول تحول الشركة نحو الاعتماد الكامل على التقنيات الكهربائية، وطموحاتها المتزايدة لتطوير البرمجيات داخلياً، وتعزيز الاعتماد على الحوسبة، وخططها للارتقاء بتكنولوجيا السلامة وخطة طرح القيادة الذاتية والآمنة.

فولفو تتحول إلى شركة سيارات فاخرة تعمل بتقنيات كهربائية

من جانبه قال هاكان سامويلسون، الرئيس التنفيذي لشركة فولفو: "فيما نقترب أكثر من التحوّل إلى شركة سيارات فاخرة تعمل بتقنيات كهربائية بالكامل بحلول عام 2030، نؤكد على التزامنا بتصنيع أفضل السيارات عبر تاريخنا الممتد لأربعة وتسعين عاماً. وتشهد مسيرة تطوّرنا مرحلة استثنائية تحفّزنا على تلبية الطلب المتزايد لعملائنا على السيارات الكهربائية التي توفر خدمات اتصال سلسة ومعايير سلامة رائدة في القطاع، مع تجربة قيادة ذاتية متطورة".

فولفو تسعى لبيع 1.2 مليون سيارة

وتؤكد فولفو للسيارات التزامها بالتقنيات الكهربائية بالكامل، ووضع خطط طموحة لجيلها التالي من السيارات التي تعمل بهذه التقنيات. وتسعى فولفو لابتكار سيارات تتفوق في مواصفاتها على السيارات الكهربائية المستخدمة حالياً، مع إمكانية شحن أسرع للبطارية، وكفاءة أكبر من حيث تكاليف الشراء والشحن على حدّ سواء. وبحلول منتصف هذا العقد، تسعى الشركة لبيع 1.2 مليون سيارة على مستوى العالم، يعمل نصفها على الأقل بتقنيات كهربائية بالكامل.