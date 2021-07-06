تخفيض لا يصدق في سعر لكزس ES 350 بريمي 2021 المميزة في عروض ما قبل العيد، نالت فئة CC من لكزس ES 350 الجديدة إشادات كبيرة منذ طرحها في بدايات العام الحالي، فهي واحدة من سيارات لكزس الرائعة التي لا غبار عليها ومن الصعب أن تستخرج أي عيب منها. واليوم شهدت السيارة تخفيضاً كبيراً في سعرها بالسعودية مع انطلاق عروض وتخفيضات عيد الأضحى المبارك، اقترب التخفيض الذي شهدته لكزس ES 350 من 40 ألف ريال وهو ما يمثل أكثر من 14% من السعر الرسمي للسيارة.لذا دعونا نتعرف معاً على مواصفات لكزس ES 350 بريمي 2021 وسعرها الآن بالسعودية.

سعر لكزس ES 350 بريمي 2021 فئة CC

شهدت سيارة لكزس ES 350 2021 فئة CC تخفيضاً كبيراً في سعرها بالسعودية مع انطلاق عروض وتخفيضات العيد، وهي تتميز بمحرك بنزين سداسي الأسطوانات سعة 3.5 لتر 3500 سي سي، تمنحك تلك الماكينة قوة 298 حصان مع عزم 356 نيوتن.متر. ناقل الحركة أوتوماتيك ذو ثمانية سرعات تيبترونك تعمل بنظام الدفع الأمامي، ووصل سعر لكزس ES 350 بريمي 2021 الآن حوالي 227 ألف و 700 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة، بعد أن كان قد تم طرحها بسعر 265 ألف و 400 ريال.

مواصفات ES 350 الجديدة من لكزس

تتميز السيارة بجنوط مقاس 18 إنش مع سقف بانورامي وإضاءات أمامية بالكامل LED عالي ومنخفض، لدى لكزس ES 350 فئة بريمي 2021 صرفية وقود جيد ويمنحك اللتر الواحد من البنزين إمكانية المشي حتى 13.6 كيلومتر. لديها أيضاً إشارات جانبية بالمرأة LED، مرأة جانبية كهربائية مع إمكانية الطي، وإضاءات خلفية بالكامل LED مع إمكانية غسيل الأنوار الأمامية،السيارة مزودة بشبك أمامي من الكروم يتوسطه كاميرا 360 درجة وزيق عريض جانبي من الكروم، كما تتميز بحساسات أمامية وحساسات خلفية وجناح خلفي مميز.

داخلية لكزس ES 350 موديل 2021

وعندما نتوجه للحديث عن المزايا الداخلية لفئة CC من سيارة لكزس ES 350 موديل 2021، فسنجد إنها تتميز بإمكانية الدخول والتشغيل الذكي بالإضافة إلى إمكانية التشغيل عن بعد، كما تتميز بمقاعد جلدية فاخرة باللون الجملي مع إمكانية تبريد المقاعد الأمامية، بالإضافة إلى أن كرسي السائق والراكب كهربائي، وهي مزودة بذاكرة تخزين لكرسي السائق، وزجاج كهربائي أوتو لمسة واحدة بالإضافة إلى مرأة داخلية تعتيم.

تتميز السيارة بأنها تدعم النقطة العمياء وبروجكتور، بالإضافة إلى عداد رحلات باللغة العربية ومثبت سرعة وبلوتوث، والمقود في سيارة لكزس ES 350 مكسي بالجلد مزود بتقنية الحركة التلسكوبية ويمكن التحكم في النظام الصوتي من خلاله، وقير F1 خلف المقود لزيادة متعة القيادة وبريك أو جلنط كهربائي بخاصية الهولد، مع شاشة ملاحة وماوس للتحكم في الشاشة وكاميرا خلفية وسي دي مع منفذ USB، بالإضافة إلى مكيف لمس بتحكم منفصل، مع فتحات تكييف خلفية وشاحن لاسلكي بالإضافة إلى ستارة خلفية في لكزس ES 350 الجديدة فئة بريمي.