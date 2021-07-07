تخفيض سعر هيونداي أكسنت 2021 ستاندر فيس لفت الجديدة تعرف على السعر الجديد والمواصفات، سيارة السيدان الرائعة صغيرة الحجم، ومن أهم منافسين السيارة تويوتا يارس ونيسان صني وشقيقتها من كيا ريو، ورغم كل هؤلاء المنافسين إلا أن هيونداي أكسنت الأكثر مبيعاً من بينهم، والأكثر رغبة لدى عشاق السيارات لما تتميز به من مزايا رائعة وسعر مناسب جداّ لكل مقبل على شراء سيارة، تخفيض سعر هيونداي أكسنت 2021 ستاندر فيس لفت الجديدة تعرف على السعر الجديد والمواصفات.

تخفيض سعر هيونداي أكسنت 2021 ستاندر

تم خفض سعر سيارة هيونداي أكسنت الرائعة لدى معارض عبد اللطيف جميل بالمملكة، وأكثر ما يجعلها السيارة الأكثر مبيعاً بين فئاتها توافر قطع غيارها في كل مكان، بالإضافة إلى صرفية الوقود الرائعة والسعر المتناول، حيث تم خفض سعر سيارة هيونداي أكسنت 2021 ستاندر إلى 50 ألف و 600 ريال، شامل ضريبة القيمة المضافة بدلاً من 59 ألف 267 ريال، ذو محرك 1400 سي سي يمنحك قوة 100 حصان، قير اوتوماتيك 6 سرعات تبترونيك ذو نظام دفع أمامي.

مزايا أكسنت 2021 الخارجية

تم إحداث تغيير على اكصدام السيارة الأمامي من الشبك وكشافات الضباب، مع عدسات وإضاءات عالية ومنخفضة هالوجين، وشبك رائع من الكروم مع جنوط مقاس 15 إنش، وإشارات على المرآة الجانبية الكهربائية لسيارة هيونداي أكسنت 2021 ستاندر فيس لفت الجديدة، مع تطعيمات كروم على إكصدام الخلفي ولمسات على الشماعات الخلفية، وقدرة البنزين أًصبحت 18.1 كيلو متر تقييم ممتاز + ونوع البنزين 91.

داخلية أكسنت ستاندر 2021

داخلية السيارة تتميز بمقاعد من القماش الفاخر بيج في الوسط ومن الجانبين أسود، ونفس الشكل في الباب من الداخل قماش بيج وبلاستيك أسود، مع إمكانية التحكم يدوي في كرسي السائق، وزجاج كهربائي أوتو مع سنتر لوك، مع فتحات تكييف خلفية مع منفذ طاقة 12 فولت لسيارة هيونداي أكسنت 2021 ستاندر فيس لفت الجديدة، مع شنطة خلفية بمساحة ممتازة، ومقود مكسي بالجلد يمكنك من خلاله التحكم في النظام الصوتي وعداد الرحلات، مع مسجل وسطي به بلوتوث مع منفذ USB ومنفذان للطاقة ومكيف يدوي، ومرأة في شماسة الراكب ومرأة تعتيم داخلية بالإضافة إلى إضاءات هالوجين لمقاعد الصفين.