Bentley  تطرح Flying Spur Hybrid الجديدة

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الخميس,08 تموز (يوليو) 2021 - 12:12
أعلنت Bentley Motors عن تفاصيل خاصّة بالطراز الفاخر الأحدث من الشركة، وذلك ضمن مسيرتها الهادفة لتحويل مجموعة سياراتها إلى كهربائية.
ويرتكز إطلاق طراز Flying Spur Hybrid الهجين الجديد على النجاح الذي تمتّع به الجيل الثالث من Flying Spur، حيث يتم استخدام نظام توليد حركة ثالث عالي الابتكار لتوفير سيارة Bentley الأكثر صداقة للبيئة حتى هذا التاريخ. ومن شأن طرح Flying Spur Hybrid أن يُوجِد عائلة من سيارات Bentley الهجينة للمرّة الأولى، مما يؤكّد على التزام Bentley باستراتيجية Beyond100 التي تعتمدها لإيجاد شركة محايدة كربونياً في جميع عملياتها وأن تكون شركة التنقّل الفاخر الرائدة عالمياً في مجال الاستدامة.
Bentley لا تساوم على الفخامة
وتشير الإضافة الأحدث إلى المجموعة الهجينة الجديدة من Bentley إلى أن التهجين لا يشكّل مساوَمة على الفخامة والأداء، ويجمع نظام توليد الحركة الجديد محرّك V6 سعة 2.9 ليتر من وقود البنزين مع مولّد كهربائي متطوّر، وهو يُنتِج طاقة مجمَّعة تبلغ 536 حصاناً، وبالتالي تصبح Flying Spur الجديدة أكثر Bentley كفاءة على الإطلاق، وهي قادرة على تغطية مدى قيادة يزيد عن 700 كيلومتر عند التعبئة الكاملة.
3 وضعيات كهربائية
وداخل المقصورة، يمكن استبدال مفتاح التشغيل-الإيقاف الأوتوماتيكي بأداة تحكّم بالوضعيات الكهربائية الثلاث – EV Drive، Hybrid Mode وHold Mode، مما يمكّن السائق من إدارة استخدام البطارية خلال الرحلة. ويتم تفعيل وضعية EV Mode بمجرَّد تشغيل السيارة، وهي تعزّز تجربة القيادة الكهربائية للحد الأقصى.
طراز مميّز ضمن مجموعة Flying Spur
تقدّم Flying Spur Hybrid سبعة ألوان Bentley للاختيار من ضمنها كألوان قياسية. أما مواصفات Blackline Specification، فتوفر بديلاً عصرياً للإضافات الزخرفية الخارجية شاملة نسخة سوداء من شعار الرادياتور Flying B الاختياري المنار والقابل للفتح كهربائياً، وتمنح لمسة جمالية خارجية عصرية أكثر، وتتألّق السيارة أيضاً عبر درع يحمل كملة Hybrid على الرفرف الأمامي السفلي، وأطراف أنابيب عادم بيضاوية رباعية في الخلف، ونقطة شحن مغطّاة دولية المواصفات على الرفرف الخلفي الأيسر، مما يشير إلى تميّز الطراز الجديد.
داخلية Flying Spur Hybrid
أما داخلية Flying Spur Hybrid فتستعرض خبرات Bentley في ابتكار مقصورة عصرية بمستويات لا تُضاهى من الفخامة والابتكار. وتتميّز المقصورة بكونها أنيقة وفريدة، وهي تضم مقاعد فائقة الراحة بخمسة ألوان للكسوات، مع بروز نمط Bentley المجنَّح ’Wing‘ ضمن الكونسول السفلي والواجهة.
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