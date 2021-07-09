عروض تويوتا الساير في عيد الأضحى 1442 تخفيضات جبارة واسعار مميزة

عيد الأضحى المبارك الخاص بعام 1442 هجريًا، سيشهد استمرار تويوتا الساير في تقديمها عروضها المميزة للراغبين في اقتناء سيارات العلامة اليابانية ذائعة الصيت في دول الخليج والكويت تحديدًا، وكانت وكالة تويوتا بالكويت قد أعلنت عن عروضها الجبارة في بداية فصل الصيف، كما أنها أعلنت أنها سوف تكمل في إتاحة العروض أمام العملاء تزامنًا مع مرور عيد الأضحى حتى يتمكن الجميع من الاستفادة.

عروض تويوتا الساير في عيد الأضحى 1442

تقدم شركة الساير تخفيضات جبارة على أسعار سيارات تويوتا في الكويت ضمن عروض متاحة أثناء حلول عيد الأضحى المبارك، وفيما يلي السيارات المشمولة في العروض:

لاندكروزر 2021

هايلاندر 2021

برادو 2021

راش 2021

كامري 2021

تفاصيل عرض الساير في عيد الأضحى المبارك

خصومات كبيرة على السيارات التي سبق ذكرها في المقالة تقدمها شركة تويوتا الساير، وتتراوح الخصومات ما بين الـ700 وحتى الـ 3000 آلاف دينار كويتي، وتقدم الشركة مزايا أخرى عند الاستفادة بالعروض وهي:

عدد سنوات كفالة بدون مقابل.

تأمين ضد الغير.

تسجيل السيارة في المرور بدون تكلفة على العميل.

دعم على الطريق طوال الوقت من خلال الاتصال على رقم 1803803 في حالة وجود استفسار أو في حالة وقوع مشكلة ما.

خصومات الساير تزلزل سوق السيارات الكويتي

طرحت وكالة العلامة اليابانية خصمًا على:

لاندكروزر 2021 قيمته حوالي 3000 دينار كويتي.

فيما قدمت عرضًا جذابًا على سعر هايلاندر وخصمت منه حوالي 1717.

وكذلك هناك خصم يقدر بحوالي 1800 دينار كويتي على سيارة برادو.

ليس هذا فحسب لكن كان هناك خصمًا أيضا على سيارة راش يقدر بـ 690 دينار.

فيما تقدم الشركة خصمًا عند شراء كامري يقدر بحوالي 732 دينار.

تويوتا الساير السعر قبل الخصم

بلغ سعر لاندكروزر 2021 قبل الخصم في الكويت 14200 دينار، ويقدر سعر كامري قبل العروض بـ 7200 دينار، فيما سعر راش كان 5700 وكان سعر برادو حوالي 10 آلاف دينار.

موعد انتهاء العروض المشار إليها على أسعار بعض سيارات تويوتا الجديدة بنظام الكاش من الساير

استمر هذا العرض لفترة كبيرة منذ الإعلان عنه وسوف انتهائه في 31 يوليو من العام الجاري وستصبح الخصومات لاغية وستعود الأسعار القديمة لاستعمال في البيع.