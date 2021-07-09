عروض عيد الأضحى تقسيط تويوتا من عبداللطيف جميل بالتعاون مع الراجحي

عروض عيد الأضحى لعام 1442 تعاود إدخال البهجة على السعوديين الراغبين في الاستفادة منها لشراء سيارات تويوتا تقسيط بالتعاون مع أحد أكبر بنوك المملكة وهو بنك الراجحي، وتعد السيارات اليابانية المشار إليها من أكثر السيارات كفاءة وتحملًا للمواقف الصعبة بالسعودية، ويفضل العديد من المواطنين شراء السيارات بالتقسيط خاصة مع التسهيلات الكبيرة التي يقدمها الراجحي ووكالة عبداللطيف جميل لعلامة تويوتا اليابانية.

تفاصيل عروض عيد الأضحى تقسيط تويوتا من عبداللطيف جميل

عروض عيد الأضحى من عبداللطيف جميل مع الراجحي متاحة بالتزامن مع حلول أيام العيد الكبير على الأمة الإسلامية وسوف تستمر لما بعد ذلك بفترة كافية تحسبًا لرغبة أي أحد في الاستفادة منها قبل العيد وخلاله أو بعده.

كورولا 2021 بقسط 1015 عريال لمدة 60 شهر.

فورتشنر 2021 بقسط حوالي 1600 ريال لمدة 5 سنوات.

ياروس 2021 مقابل قسط يبلغ 780 ريال لمدة 60 شهر أيضا

راش 2021 بمبلغ إيجار شهري حوالي 950 ريال لمدة 5 سنوات.

ليس هذا فقط بدل أن جميع السيارات المشمولة في العروض يتم شراؤها بدون سداد دفعة أولى وهو أمرًا غاية في الجاذبية.

موعد انتهاء عروض عبداللطيف جميل بالتعاون مع بنك الراجحي

تنتهي العروض في آخر يوم من شهر يوليو الجاري، لذلك على من يرغب اغتنام العرض سرعة التوجه لأقرب فرع من فروع الوكالة للاستعلام.

سيارات تويوتا أخرى مشمولة في العروض

برادو 2021 مقابل قسط حوالي 2050 ريال لمدة 60 شهر.

إينوفا 2021 بقسط فقط 1412 ريال لمدة 5 سنوات.

سيارة c- rh 2021 بقسط 1387 لمدة 60 شهر وهي سيارة هجينة تعمل بالكهرباء والوقود معًا.

طريقة الاستفادة بالعرض الجبار الذي يمتد خلال أيام عيد الأضحى

يمكنك التوجه إلى أحد فروع وكالة تويوتا المنتشرة في جميع أرجاء المملكة ويوفر الموقع الرسمي لتويوتا السعودية العناوين بالتفاصيل في كل منطقة من مناطق المملكة للفروع القريبة.

كما توفر الوكالة طلب قيادة سيارة حتى يتمكن الراغب في الشراء من تجربة السيارة قبل إمتلاكها ويمكن لذلك الأمر أن يكون حاسمًا في تحديد قرار الشراء من عدمه.

ويمكن التسجيل لتجربة القيادة من خلال طريقتين: