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تويوتا راف فور.. أهم مواصفات ومميزات وعيوب Toyota RAV4

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مريم علي 0 تبليغ

يقوم الكثير من محبي السيارات الرياضية الحديثة بالبحث عن سيارة تويوتا راف فور التي تعد من أبرز السيارات الرياضية التي أصدرتها تويوتا، وتم إنتاجها في عام 1994 من قبل شركة تويوتا للسيارات، وهي شركة يابانية ويوجد أكبر مصنع لإنتاج سيارة Toyota RAV4 في دولة كندا لكن تحت إشراف الصناعة اليابانية، كما يوجد بها الكثير من الميزات الجديدة التي وفرتها الشركة منها توفير استهلاك الوقود مقارنة بالسيارات المنافسة لها، وتغيير تصميمها الخارجي، ويوجد ثلاثة أجيال لهذه السيارة كلها مختلفة عن بعضها كما يوجد منها نسخة كهربائية وهي سيارة تويوتا راف فور إي في، وسوف نوضح لكم في هذا المقال أبرز مميزات وعيوب السيارة.

تويوتا راف فور

تأتي السيارة  بمحرك 4 سلندر سعته 2500 سي سي، وينتج قوة 203 حصان، ويبلغ عزم الدوران 243نيوتن/متر، وناقل الحركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، وبها أنظمة فرامل مميزة مثل ABS وأيضاً EBD وأيضاً نظام صعود المرتفعات، والعديد من الأنظمة الأخرى، وتعد تلك هي أبعاد السيارة الرياضية من فئة suv وهي كالتالي:

الطول

4950 مم

العرض

1980 مم

الارتفاع

1510 مم

قاعدة العجلات

2850 مم

سعة خزان الوقود

55 لتر

الوزن الكلي للسيارة

2160 – full option

2200- high line

 مميزات تويوتا راف فور 2021

زاد البحث في الأيام السابقة عن أفضل مميزات راف فور، وذلك لسعي الكثير من محبي السيارات الرياضية الحديثة بشراء هذه السيارة لسمعتها الجيدة، وهذه هي أهم مميزات سيارة راف فور:

  • أولا: زيادة المساحة الداخلية لهذه السيارة وذلك لاستيعاب وحمل الكثير من الركاب.
  • ثانيا: تتميز سيارة راف فور بكبر المساحة التخزينية داخلها.
  • ثالثا: يوجد بسيارة تويوتا راف  بعض التسهيلات والضوابط سهلة الاستخدام.
  • رابعا: تتميز هذه السيارة بأنها أكثر أمانا من غيرها، كما أنها تشهد تقدما تكنولوجيا في العديد من مواصفتها.
  • خامسا: تتميز أيضا بتصميم خارجي مميز والمقصورة رائعة وهادئة جدا.
عيوب سيارة تويوتا راف فور 2021
  • أولا:  غلو سعرها مقارنة بأسعار السيارات المنافسة بنفس إمكانياتها.
  • ثانيا: يوجد بها ضيق في المقاعد خاصة المقعد الأمامي بجانب السائق.
  • ثالثا: وعند السرعات العالية في هذه  تويوتا راف فور  يكون المحرك مزعج بها.

الوسوم

يقوم الكثير من محبي السيارات الرياضية الحديثة بالبحث عن سيارة تويوتا راف فور التي تعد من أبرز السيارات الرياضية التي أصدرتها تويوتا، وتم إنتاجها في عام 1994 من قبل شركة تويوتا للسيارات، وهي شركة يابانية ويوجد أكبر مصنع لإنتاج سيارة Toyota RAV4 في دولة كندا لكن تحت إشراف الصناعة اليابانية، كما يوجد بها الكثير من الميزات الجديدة التي وفرتها الشركة منها توفير استهلاك الوقود مقارنة بالسيارات المنافسة لها، وتغيير تصميمها الخارجي، ويوجد ثلاثة أجيال لهذه السيارة كلها مختلفة عن بعضها كما يوجد منها نسخة كهربائية وهي سيارة تويوتا راف فور إي في، وسوف نوضح لكم في هذا المقال أبرز مميزات وعيوب السيارة.

تويوتا راف فور

تأتي السيارة  بمحرك 4 سلندر سعته 2500 سي سي، وينتج قوة 203 حصان، ويبلغ عزم الدوران 243نيوتن/متر، وناقل الحركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، وبها أنظمة فرامل مميزة مثل ABS وأيضاً EBD وأيضاً نظام صعود المرتفعات، والعديد من الأنظمة الأخرى، وتعد تلك هي أبعاد السيارة الرياضية من فئة suv وهي كالتالي:

الطول

4950 مم

العرض

1980 مم

الارتفاع

1510 مم

قاعدة العجلات

2850 مم

سعة خزان الوقود

55 لتر

الوزن الكلي للسيارة

2160 – full option

2200- high line

 مميزات تويوتا راف فور 2021

زاد البحث في الأيام السابقة عن أفضل مميزات راف فور، وذلك لسعي الكثير من محبي السيارات الرياضية الحديثة بشراء هذه السيارة لسمعتها الجيدة، وهذه هي أهم مميزات سيارة راف فور:

  • أولا: زيادة المساحة الداخلية لهذه السيارة وذلك لاستيعاب وحمل الكثير من الركاب.
  • ثانيا: تتميز سيارة راف فور بكبر المساحة التخزينية داخلها.
  • ثالثا: يوجد بسيارة تويوتا راف  بعض التسهيلات والضوابط سهلة الاستخدام.
  • رابعا: تتميز هذه السيارة بأنها أكثر أمانا من غيرها، كما أنها تشهد تقدما تكنولوجيا في العديد من مواصفتها.
  • خامسا: تتميز أيضا بتصميم خارجي مميز والمقصورة رائعة وهادئة جدا.
عيوب سيارة تويوتا راف فور 2021
  • أولا:  غلو سعرها مقارنة بأسعار السيارات المنافسة بنفس إمكانياتها.
  • ثانيا: يوجد بها ضيق في المقاعد خاصة المقعد الأمامي بجانب السائق.
  • ثالثا: وعند السرعات العالية في هذه  تويوتا راف فور  يكون المحرك مزعج بها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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