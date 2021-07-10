تقسيط سيارة فورد الراجحي ومحمد يوسف ناغي بأقل من 1500 ريال بدون تحويل الراتب، تقدم شركات السيارات العديد من العروض ومن العروض الرائجة عروض تقسيط سيارات فورد من الراجحة ومحمد يوسف أقل من 1500 وهي من أحد العروض المتميزة التي يمكن الحصول عليها فهي عروض لا يمكن تفويتها لمن يرغب في شراء سيارة بالتقسيط.

تقسيط سيارة فورد الراجحي ومحمد يوسف ناغي بأقل من 1500 ريال بدون تحويل الراتب

تقدم شركة محمد يوسف ناغي فورد أفضل عروض التقسيط عن طريق بنك الراجحي ويكون ذلك بطريقتين:

الأولى أن يكون بتحويل الراتب.

أما الطريقة الثانية تكون بدون تحويل الراتب.

الطريقة الأولى بتحويل الراتب من عروض تقسيط سيارات فورد من الراجحي ومحمد يوسف ناغي بأقل من 1500 ريال

أولا يتيح للعميل شراء طراز السيارة الذي يرغب به ويمكنه الحصول على العديد من المميزات حيث أن عند الحصول على رسم بتحويل الراتب فإنه لا يقوم العميل بدفع دفعة مقدمة، أو رسوم شهرية مخفضة، أو رسوم إدارية، كما أنه آخر دفعة تكون بمقدار 40% بالإضافة إلى أن التقسيط يكون على مدة 30 شهر ويشمل التأمين ويبدأ من 6.15%.

ومثال على ذلك

نوع التمويل: سيارات

مبلغ التمويل: 75,000

فترة التأجير 5 سنوات

معدل النسبة السنوي: 6.5%.

رسوم شهرية 1019 ريال سعودي.

مدفوعات ملكية 30,000 ريال سعودي.

تقسيط سيارة فورد الراجحي ومحمد يوسف ناغي بأقل من 1500 ريال بدون تحويل الراتب

يمكن للعميل اختيار طراز السيارة المناسب له والحصول على مميزات ومنها أن الرسوم الإدارية تكون 0%، الدفعة الأولى 5%، آخر دفعة 65%، القسط السنوي 60 شهر، القسط الشهري منخفض، معدل النسبة السنوي شاملا التأمين 7.49%.

مثال على ذلك

نوع التمويل سيارات.

مبلغ التمويل 75000

الدفعة الأولى 3750

مدة الإيجار 5 سنوات.

النسبة السنوية 7.49%

التثبيت الشهري 1055

دفع الممتلكات 26250

يمكن الحصول على العرض من خلال زيارة أقرب فرع لبنك الراجحي.

من خلال زيارة أحد معارض فورد ألناعي.

الاتصال على 12412220800

كيفية الحصول على عروض الراجحي

وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا وقد تعرفنا على كيفية تقسيط سيارات فورد من الراجحة ومحمد يوسف بمقدم أقل من 1500 ريال سعودي فيمكننا الآن من خلال زيارة أحد معارض فورد الحصول على تلك العروض أو الاتصال بالأرقام الخاصة بهم.