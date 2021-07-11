فانتوم تيمبوس تتألق في دبي

حطّت رحالَها في دبي اليوم سيارة رولز-رويس نادرة تُعدّ واحدةً من 20 سيارة منضوية تحت راية مجموعة فانتوم تيمبوس التي تم الكشف عنها مؤخراً، وهي تأتي مباشرةً من مركز رولز-رويس العالمي للتميّز في الصناعة الفارهة في غرب ساسكس، إنجلترا. صُمِّمت مجموعة السيارات هذه من وحي الزمن والظواهر الفلكية وأكثر الساعات دقةً في الكون، النجم النابض. تتحلّى هذه السيارة بسحر لا يُقاوم وتقف تحفةً فنيّةً خالدة مقابل أفق دبي.

يمتاز التصميم الخارجي لسيارة فانتوم تيمبوس بلون الأزرق الكايروس ليجسّد أعماق الكون وغموضه. وفي الداخل، سيستمتع العميل بعرض كونيّ كبير للنجوم حيث تشكّل بطانة السقف المرصّعة بالنجوم تحفةً فنية مؤلفة من إضاءة بالألياف الضوئية وتطريزات دقيقة تشكّل مجتمعةً بطانة سقف مرصّعة بالنجوم المشعّة. كما تضمّ بطانة الأبواب مئات التخريمات المضاءة، وتزداد رونقاً مع التخريمات الإضافية في الجلد المتباين لتضيف المزيد من العمق والتفاصيل على التصميم وتعكس نمطاً متموّجاً من النجوم المتلألئة.

وفي هذا الإطار، يقول ممدوح خيرالله، المدير العام للمركز الميكانيكي للخليج العربي رولز-رويس موتور كارز: "تتحرّر مجموعة فانتوم تيمبوس من كل قيود الزمن. بالتالي، تُعدّ تيمبوس سيارةً مصمّمة لمن يرسمون ملامح العالم فيما يحجزون لأنفسهم مكانةً متميّزة في كوننا الفسيح. ويَسرّ فريق رولز-رويس موتور كارز دبي وصول هذه التحفة الفنية إلى مدينة دبي الآسرة وتسليمها لعميلنا."

من جهة أخرى، تم تجسيد وهم توقُّف الزمن من خلال غاليري "جمود تدفق الوقت" الذي يزيّن الواجهة الأمامية حيث أُزيلت الساعة عمداً للإشارة إلى تحرّر العميل من الزمن وقيوده. تم استخدام قطعة ألمنيوم واحدة لصنع 100 عمود فردي يمثّل فترة 100 مليون سنة من دوران النجم النابض أو النجم المشعّ. كما أنّ كل عمود مؤكسد باللون الأسود ومصقول يدوياً ليعكس الضوء. تأمّل بنية العواميد جيداً وسيتراءى إليك أنّها تتموّج وتنثني بالرغم من صلابتها.

يمكن العثور على وصف للغاليري على لوحة منقوشة في الصندوق الأمامي للسيارة مع اقتباس للعالِم ألبرت أينشتاين يقول: "إنّ التمييز بين الماضي والحاضر والمستقبل ليس سوى وهم مستعصٍ."