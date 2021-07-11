أقوي عروض تقسيط سيارة فورد من الراجحي ب1500 ريال بدون تحويل راتب

أقوي عروض تقسيط سيارة فورد من الراجحي ب1500 ريال، مما لا شك فيه أن عروض مصرف الراجحي متميزة للغاية وتخدم فئات متعددة من المواطنين في أن توفر لهم قروض مالية تعينهم على إنشاء مشاريع صغيرة جديدة أو سداد ديون أو شراء وحدات سكنية أو القيام بشراء سيارة جديدة ومن بينها سيارة فورد بالسعودية التي تتمتع بالكثير من المزايا عندما تقوم بتقسيطها بشكل شهر دون أن تشترط تحويل راتب، وهامش ربح بسيط، لا تتعدى الدفعة الأخيرة عن 40%، وعلى أن تكون مدة الرسوم بنسبة ستون بالمائة بشكل سنوي، وبهذا يمكنكم اختيار السيارة المرغوب بها وتحصل على كافة المميزات على أن تكون الدفعة الأولى بنسبة 5%، ورسوم إدارية بنسبة صفر بالمائة، ونحن اليوم سوف نعرض عليكم أبرز عروض سيارات فورد بالمملكة من خلال بنك الراجحي.

عروض تقسيط سيارة فورد من الراجحي ب1500 ريال

يتم الذهاب لأقرب فرع من فروع بنك الراجحي أو القيام بزيارة معارض فورد الناعي، وبإمكانك الاتصال على الرقم الخاص بالبنك على كل من ينطبق عليه الشروط والأحكام الصادرة من خلال بنك الراجحي، كما أن البنك صرح بأن عروض بنك الراجحي مستمرة حتى يوم 31 من شهر يوليو الجاري لعام 2021 أو حتى أن تنتهي الكمية، وكل من بادر للذهاب للبنك يكون أفضل حتى يتمكن من الحصول على السيارة، والجدير بالذكر أن شركة محمد يوسف ناغي فورد توفر أيضاً للعملاء الكرام مجموعة متميزة من عروض تثسيط السيارات عن طريق بنك الراجحي، ويتم هذا من خلا طريقتين الأولى القيام بتحويل راتب والثانية دون تحويل راتب، ليختار العميل من بينهم ما هو مناسب له.

قدمت شركة محمد يوسف الناغي لسيارات فورد عروض متميزة لتقسيط السيارات من خلال بنك الراجحي عند القيام بطريقتين الأولى منه دون القيام بتحويل راتب ويقوم العميل بسداد الأقساط بشكل شهري، أما الطريقة الثانية تحمل الكثير من المزايا حيث أن العميل يحصل على السيارة دون رسوم راتب ولا يحتاج لدفع أي رسوم إدارية، كما أن الدفعة الأخيرة تكون بنسبة 40%، إلى جانب القيام بتقسيط باقي المبلغ على 30 شهر ويضم التأمين وهذا ما يرغب به العميل.