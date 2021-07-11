تخفيض سعر كيا سيلتوس 2021 الإقتصادية نص فل تعرف على السعر الجديد والمواصفات الرائعة، تقدم الشركة اليابانية صاحبة الإرادات المرتفعة كيا، تخفيضات رائعة لسيارات كيا الإقتصادية ذو المواصفات الرائعة والسعر المتميز، تقدمها شركة عبد الرحمن عماد الدين للسيارات بالمملكة العربية السعودية، تخفيض سعر كيا سيتوس 2021 نص فل تعرف على السعر الجديد والمواصفات الرائعة.

تخفيض سعر كيا سيلتوس 2021 الإقتصادية

ضمن التخفيضات التي أقامتها شركة عبد الرحمن عماد الدين للسيارات بالمملكة، توكيل عبد اللطيف جميل، تم تخفيض سعر سيارة كيا سيلتوس سيارة 2021 الإقتصادية فئة نص فل، حتى أصبحت تتوفر السيارة بسعر 80 ألف و 500 ريال، شاملة ضريبة القيمة المضافة بدلاً من 91 ألف و 365 ريال، تتميز بمحرك 1600 سي سي بقوة 123 حصان، ونظام الدفع أمامي قير السيارة أوتوماتيك 6 سرعات.

كيا سيلتوس 2021 الإقتصادية نص فل

تتميز السيارة بإضاءة بالكامل FULL LED سواء كانت الإضاءة الأمامية أو الخلفية، مع شبك امامي مميز بخط كروم عريض أعلى وأسفل الشبك، وعدد أربعة حساسات أمامية بالإضافة إلى كشافات ضباب وإضاءة نهارية بشكل رائع، لسيارة كيا سيلتوس 2021 الإقتصادية نص فل، وجنوط ألومنيوم مقاس 17 إنش، وإشارات على المرأة الجانبية الكهربائية ذو خاصية الطي، مع خط كروم أسفل النوافذ ومقابض من الكروم كذلك، مع إمكانية الدخول الذكي لقائد المركبة والراكب.

صرفية وقود السيارة رائعة حيث أن كل لتر يمشيك مسافة قدرها 16.3 كيلو متر ونوع الوقود 91، مع عدد أربعة حساسات خلفية وكاميرا خلفية وإضاءات خلفية بالكامل LED ماعدا الإشارة، بالإضافة إلى شنطة متسعة لسيارة كيا سيلتوس 2021 الإقتصادية نص فل، مع إضاءات داخلية للشنطة.

داخلية كيا سيلتوس 2021

مساحة ممتازة لمقاعد الصف الثاني وفتحات تكييف خلفية ومنفذ USB، مع حاملات أكواب و مقاعد قماشية فاخرة باللون البيج، كما تتميز سيارة كيا سيلتوس 2021 الإقتصادية نص فل بموقد للقيادة رياضي، مكسي بالجلد يتوسطه شعار كيا المميز، مع إمكانية التحكم بمثبت السرعة وعداد الرحلات والأمور الصوتية، مع التحكم كهربائياً في زجاج الأبواب، مع شاشة وسطية رائعة تدعم نظام أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، يمكنك من خلاله رؤية الكاميرا، مع مكيف ذو تحكم أوتو يمكنك التحكم فيه بسهولة، تخفيض سعر كيا سيلتوس 2021 الإقتصادية نص فل تعرف على السعر الجديد والمواصفات.