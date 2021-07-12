أفضل السيارات الرياضية فئة SUV في السعودية، تمكنت السيارات الرياضية ضمن فئة SUV من تحقيق شهرة كبيرة ليس في السعودية والعالم العربي فقط ولكن في العالم كله، حيث أنه تتميز بالكثير من النقاط مثل مساحتها الداخلية وتحملها للطرق الوعرة وتصميمها كبير بشكل واضح كما أنها لها العديد من الإطلالات تختلف مع كل علامة تجارية، ونقدم لكم أبرز سيارات SUV في السعودية ضمن 200 ألف ريال سعودي. سيارة انفينيتي QX70 موديل 2021 مميزات السيارة سعة السيارة هي 329 حصان.

المحرك سداسي الاسطوانات.

عزم الدوران للسيارة هو 360 نيوتن/ متر.

للسيارة سبع سرعات تتحرك من بين العجلات من خلال تروس أوتوماتيكية.

تستطيع أن تصل حتى مسافة 100 كم من نقطة الثبات في حوالي 6.3 ثانية.

تصل سرعة السيارة القصوى حتى 230 كم/ ساعة. سعر سيارة انفينيتي QX70 موديل 2021 سعر موديل LUXE ENSORY 2021 هو 205700 ريال.

وسعر موديل LIMITED 2021 هو 225500 ريال. سيارة فولفو XC 40 موديل 2021 مميزات السيارة المحرك نوعه رباعي الأسطوانات ذات سعة 2000 cc.

تعمل بعزم دوران 350 نيوتن/ متر.

قوة السيارة 245 حصان.

ناقل حركات يعمل حتى 8 سرعات.

تستطيع الانطلاق حتى 100 كم في 6.5 ثانية.

سعر سيارة فولفو XC 40 يبدأ من 195000 ريال. سيارة كاديلاك XT5 موديل 2021 مميزات السيارة يعمل المحرك بقوة 237 حصان.

وسعة المحرك للسيارة 2000 cc.

ناقل سرعات يعمل حتى تسع سرعات وينتقل إلى مئة كم في أقل من 8 ثواني.

عزم الدوران للسيارة 350 نيوتن/ متر.

أقصى سرعة السيارة هي 200 كم/ ساعة. سعر سيارة كاديلاك XT5 موديل 2021 سعر موديل AWD 2021 Standard هو 196680 ريال.

وسعر موديل Luxury 2021 هو 213950 ريال.

سعر موديل Premium Luxury 2021 هو 242000 ريال.

وسعر موديل AWD SPORT 2021 هو 282150 ريال. سيارة بي إم دبليو X3 موديل 2021 مميزات السيارة محرك السيارة يمكنه توليد قوة 248 حصان.

تتسارع سرعة السيارة في 6.3 ثانية إلى 100 كم.

محرك السيارة ذو الاسطوانات الرباعية سعته 2000 cc.

سعر سيارة بي إم دبليو X3 هو 365500 ريال. سيارة انفينيتي QX70 موديل 2021 مميزات السيارةسعر سيارة انفينيتي QX70 موديل 2021سيارة فولفو XC 40 موديل 2021 مميزات السيارةسيارة كاديلاك XT5 موديل 2021 مميزات السيارةسعر سيارة كاديلاك XT5 موديل 2021سيارة بي إم دبليو X3 موديل 2021 مميزات السيارة الوسوم

أفضل السيارات الرياضية فئة SUV في السعودية، تمكنت السيارات الرياضية ضمن فئة SUV من تحقيق شهرة كبيرة ليس في السعودية والعالم العربي فقط ولكن في العالم كله، حيث أنه تتميز بالكثير من النقاط مثل مساحتها الداخلية وتحملها للطرق الوعرة وتصميمها كبير بشكل واضح كما أنها لها العديد من الإطلالات تختلف مع كل علامة تجارية، ونقدم لكم أبرز سيارات SUV في السعودية ضمن 200 ألف ريال سعودي. سيارة انفينيتي QX70 موديل 2021 مميزات السيارة سعة السيارة هي 329 حصان.

المحرك سداسي الاسطوانات.

عزم الدوران للسيارة هو 360 نيوتن/ متر.

للسيارة سبع سرعات تتحرك من بين العجلات من خلال تروس أوتوماتيكية.

تستطيع أن تصل حتى مسافة 100 كم من نقطة الثبات في حوالي 6.3 ثانية.

تصل سرعة السيارة القصوى حتى 230 كم/ ساعة. سعر سيارة انفينيتي QX70 موديل 2021 سعر موديل LUXE ENSORY 2021 هو 205700 ريال.

وسعر موديل LIMITED 2021 هو 225500 ريال. سيارة فولفو XC 40 موديل 2021 مميزات السيارة المحرك نوعه رباعي الأسطوانات ذات سعة 2000 cc.

تعمل بعزم دوران 350 نيوتن/ متر.

قوة السيارة 245 حصان.

ناقل حركات يعمل حتى 8 سرعات.

تستطيع الانطلاق حتى 100 كم في 6.5 ثانية.

سعر سيارة فولفو XC 40 يبدأ من 195000 ريال. سيارة كاديلاك XT5 موديل 2021 مميزات السيارة يعمل المحرك بقوة 237 حصان.

وسعة المحرك للسيارة 2000 cc.

ناقل سرعات يعمل حتى تسع سرعات وينتقل إلى مئة كم في أقل من 8 ثواني.

عزم الدوران للسيارة 350 نيوتن/ متر.

أقصى سرعة السيارة هي 200 كم/ ساعة. سعر سيارة كاديلاك XT5 موديل 2021 سعر موديل AWD 2021 Standard هو 196680 ريال.

وسعر موديل Luxury 2021 هو 213950 ريال.

سعر موديل Premium Luxury 2021 هو 242000 ريال.

وسعر موديل AWD SPORT 2021 هو 282150 ريال. سيارة بي إم دبليو X3 موديل 2021 مميزات السيارة محرك السيارة يمكنه توليد قوة 248 حصان.

تتسارع سرعة السيارة في 6.3 ثانية إلى 100 كم.

محرك السيارة ذو الاسطوانات الرباعية سعته 2000 cc.

سعر سيارة بي إم دبليو X3 هو 365500 ريال. سيارة انفينيتي QX70 موديل 2021 مميزات السيارةسعر سيارة انفينيتي QX70 موديل 2021سيارة فولفو XC 40 موديل 2021 مميزات السيارةسيارة كاديلاك XT5 موديل 2021 مميزات السيارةسعر سيارة كاديلاك XT5 موديل 2021سيارة بي إم دبليو X3 موديل 2021 مميزات السيارة

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