فولكس فاغن تطلق تحديثات مباشرة لتطبيقات سياراتها الكهربائية

عبد الرحمن الحاج الاثنين,12 تموز (يوليو) 2021 - 10:49
أعلنت مجموعة فولكس فاغن، أنها أطلقت رسميا تحديثات مباشرة وعبر الإنترنت لتطبيقات كل طرز عائلة سياراتها الكهربائية آي.دي، حيث تستهدف المجموعة التركيز بصورة أكبر على التكنولوجيا والتطبيقات في المستقبل.
فولكس فاغن تعلن عن تحديثات مستمرة لسياراتها الكهربائية
وقالت المجموعة الأوروبية الأكبر لصناعة السيارات إن سياراتها ستكون محدثة طوال الوقت وهو ما سيجعلها تحتفظ بقيمتها بصورة أفضل، مضيفة أن هذه الخطوة ستجعل فولكس فاغن الأولى والوحيدة بين كبرى شركات صناعة السيارات التي تتيح هذه التكنولوجيا المبتكرة لعملائها على نطاق واسع.
تحديثات ووظائف جديدة كل 12 أسبوعا
ونقلت تقارير صحفية عن رالف براندشتار الرئيس التنفيذي لفولكس فاغن قوله إن التجربة الرقمية الجديدة للعملاء ستتيح لهم تحديثات ووظائف جديدة كل 12 أسبوعاً، ومن المنتظر أن تكون السيارة آي.دي3 الكهربائية أول طراز يستفيد من الخدمة الجديدة، وسترسل فولكس فاغن في يوليو الحالي عن بعد، نسخة محدثة من التطبيق آي.دي سوفت وير 3ر2 إلى عملاء خدمتها المميزة "فرست موفرز كلوب".
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