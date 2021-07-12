تعتبر عروض تقسيط سيارة شانجان من أكثر ما يتم البحث عنه من قبل العديد من المواطنين في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، لما تحمله السيارة من مميزات رائعة تجعلهم يحلمون ليلاً ونهاراً في اليوم الذين يمتلكونها به، ولكن يوجد العديد من الفئات الغير متمكنة في أن تقوم بشراء السيارة نقداً، وبالفعل يقوموا بالبحث عن أهم عروض تقسيط سيارة شانجان والمصارف والشركات التي تقوم بتوفير عروض متميزة، لكي يقوموا باقتناء هذه الفرصة الذهبية، والجدير بالذكر أن السيارة تملك شكل خارجي يلتفت له الكثير من الشباب والرجال، فإذا كنت واحد ممن يرغب في القيام بشراء السيارة ولكن سعرها مرتفع تابع معنا مقالنا هذا للتعرف على المصارف التي تقدم خدمة تقسيط السيارة. أحدث عروض تقسيط شانجان Alsvin أحدث موديل 2022 تحتوي على محرك بسعة تصل إلى 1.5 لتر، كما أنه يدعم العديد من الصمامات لكي يتمكن من أن يصل إلى قوة 105 حصان.

تعد السيارة من أكثر السيارات كفاءة عند استهلاك الوقود، ومزودة بناقل حركة أتوماتيك والسيارة تدعم الدفع الأمامي.

من أهم صمامات الأمان الموجودة بالسيارة الأكياس الهواء الأمامية، وتملك نظام الثبات على الطريق، وأيضاً نظام الفرملة لتمنع الانغلاق وبها نظام المراقبة لضغط الإطارات.

تتميز السيارة بتصميم أمامي متميز وجاءت المصابيح الأمامية على شكل شبكة، مثل الفراشة.

مزودة بمحرك 4 اسطوانات وبعزم دوران يصل إلى 145 نيوتن. أسعار وعروض تقسيط سيارة شانجان يصل سعر سيارة شانجان موديل 2022 بسعر يصل إلى 34000 ريال سعودي.

موديل 2022 بسعر يصل إلى 34000 ريال سعودي. ومن المتوقع أن تكون قيمة الضريبة المضافة 90 ألف ريال سعودي.

ويتمكن العملاء من القيام بسداد ثمن السيارة على أكثر من 90 شهراً، ويبدأ متوسط الأقساط بألف ريال سعودي.

وأتاح وكيل شانجان توفير السيارة بالمملكة العربية السعودية بضمان يصل إلى 10 سنوات بشكل مجاني.

وسوف يتم توفير خصم يصل إلى 30%.

وأتاحت تقسيط السيارة دون دفع مقدمات، وأوضحت أن هذه العروض متوفرة حتى يتم الانتهاء من الكمية مع مراعاة الشروط والأحكام الذي يقوم الوكيل بوضعها.

ويجب على من يحب السيارة القيام بمتابعة ما يتم تقديمه من عروض تقسيط متميزة ليغتنمها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحدث عروض تقسيط شانجان Alsvin أحدث موديل 2022 بالمواصفات والاسعار في السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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