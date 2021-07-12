وصول أرخص فئات تويوتا لاندكروزر 2022 بتطورات جديدة ومميزة في القير والمحرك، ينتظر عشاق السيارات تلك الفترة وصول موديل العام الجديد 2022 من تويوتا لاندكروزر المميزة، وخاصة الفئة الأرخص في السعر وهي فئة جي اكس ار 2 التي وصلت بمواصفات مختلفة عن موديل العام السابق. واليوم نتناول حديث تفصيلي عن سعر ومواصفات أرخص فئات تويوتا لاندكروزر 2022 وهي فئة جي اكس ار L2، كما سوف نتعرف على آخر أسعار فئات لاندكروزر الجديدة في السعودية والتي طرحت بخمس فئات مختلفة.

سعر ومواصفات تويوتا لاندكروزر جي اكس ار 2022

وصلت منذ أيام إلى شركة أبراج الخليج للسيارات بالمملكة الفئة التي ينتظرها الجميع من لاندكروزر، فقد وصلت الفئة الأرخص من تويوتا لاندكروزر 2022 وهي فئة جي اكس ار L2 وارد الوكيل، تويوتا لاندكروزر سيارة ال SUV الغنية عن التعريف سيارة عائلية لجميع المهام. سيارة يابانية حصلت على تغيير جذري للعام الجديد، فقد حصلت على محرك جديد وقير جديد، مُحرك 3.5 لتر 3500 سي سي 6 سلندر يمنحك قوة 409 حصان، وقير أوتوماتيك 10 سرعات ونظام الدفع كلي دبل خفيف وثقيل ودفلوك خلفي.

وإذا توجهنا للحديث عن السعر فسنجد أن لاندكروزر GXR L2 قد طرحت بسعر 262 ألف ريال وهي الفئة الأرخص، أما فئة GXR L3 فقد وصل سعرها إلى 292 ألف ريال، ويزيد السعر إلى 304 ألف ريال بالنسبة لفئة GXR L4. وسجلت فئة VX من تويوتا لاندكروزر 2022 سعر 362 ألف ريال سعودي، بينما وصل سعر الفئة الأعلى 404 ألف ريال وهي فئة VXR الجديدة.

مواصفات لاندكروزر GXR L2 الجديدة

تتميز السيارة بإضاءات LED نهارية بالوجهة وشبك عملاق من الكروم تتميز به لاندكروزر دائماً، مع إشارات هالوجين و4 حساسات أمامية، الجنوط هي الأصغر بين فئات لاندكروزر هذا العام بمقاس 18 إنش ذات 6 صواميل على عكس الموديل السابق 5 فقط، السيارة بها فتحة سقف وإشارات بالمرأة الجانبية المميزة بخاصية الطي، الشنطة في تويوتا لاندكروزر 2022 فئة جي اكس ار مساحتها ممتازة كما أصبحت السيارة بسبع مقاعد بدل من ثمانية.

الموديل الجديد من لاندكروزر GXR L2 مزود أيضاً بحنايا عفش و جناح خلفي و 4 حساسات خلفية، مع الهوك الخلفي بالشكل الكلاسيكي المعتاد وإضاءات خلفية LED، وسعة خزان الوقود كانت في الموديل السابق 138 لتر وأصبحت الآن 110 لتر، وقد تحسنت صرفية الوقود عن الموديل السابق لسيارة تويوتا لاندكروزر 2022 فئة جي اكس ار 2، حيث أصبح اللتر الواحد من بنزين 95 يمنحك إمكانية المشي حتى10.1 كيلو متر.

داخلية لاندكروزر جي اكس ار L2

تتميز السيارة بمفاتيح ذكية مع إمكانية الدخول الذكي لمدخل السائق والراكب، مع كرسي كهربائي للسائق ومقاعد من الشمواه وبها مثبت مقاعد أطفال، بالاضافة إلى جلد وفورميك باللون الأسود على داخلية الأبواب. تويوتا لاندكروزر 2022 فئة جي اكس ار L2 بها فتحات تكييف خلفية ومسند وسطي للمقاعد الخلفية مع عدد 2 منفذ USB ومنفذ طاقة، وقد أصبحت مقاعد الصف الثالث كرسيين فقط مثل البرادو.

لاندكروزر GXR L2 بها نظام ستارت ستوب لتوفير البنزين ومقود مكسي بالجلد، يمكنك من خلاله التحكم في عداد الرحلات باللغة العربية والنظام الصوتي ومثبت السرعة، زجاج كهربائي أوتو لمسة واحدة وزر تشغيل ذكي، وشاشة معلومات وسطية تدعم خاصية أندرويد أوتو وأبل كاربلاي. التكييف لمس بتحكم منفصل بين السائق والراكب، وإضاءات السقف LED أمامية وخلفية هالوجين في تويوتا لاندكروزر 2022 فئة جي اكس ار الجديدة.