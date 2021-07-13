التجارة السعودية تستدعي 10 آلاف سيارة جينيسيس بسبب خلل فيها

عبد الرحمن الحاج الثلاثاء,13 تموز (يوليو) 2021 - 12:35
استدعت وزارة التجارة السعودية هذا الأسبوع عدد 9712 سيارة جينيسيس G80 موديل 2013 حتى 2019، و700 سيارة G70 موديل 2018 حتى 2020، مؤكدة على أهمية التحقق من شمول الرقم التسلسلي للسيارة.
خلل في سيارات جينيسيس
وقالت الوزارة إن هذا الاستدعاء سببه خلل في وحدة مانع الانزلاق قد يؤدي إلى حدوث تماس كهربائي مما يزيد من احتمالية نشوب حريق، ودعت مالكي هذه السيارات إلى ضرورة التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.
G90 ستنافس مرسيدس إس كلاس
على صعيد منفصل، تستعد جينيسيس لطرح منافس قوي لإس كلاس والفئة السابعة وA8، وتعمل جينيسيس على تطوير الجيل الجديد كلياً من G90 سيدان الرائدة مع ظهورها أكثر من مرة أثناء اختبارها في أوروبا، ومن المتوقع إيقاف محرك 5.0 لتر V8 الحالي للسيارة لصالح محرك 3.5 لتر V6 جديد بقوة 380 حصان.
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